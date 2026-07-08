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Катастрофа пряталась в одной молекуле: ученые нашли спусковой крючок будущих пандемий

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Ученые обнаружили молекулярный механизм, действующий как биологический переключатель между безобидным вирусом животных и смертоносной угрозой для человечества. Исследование международной группы вирусологов показало, что изменение всего одной аминокислоты в структуре коронавируса летучих мышей открывает ему путь к заражению людей, позволяя обходить естественную иммунную защиту организма. Это открытие проливает свет на происхождение пандемий и дает инструмент для прогнозирования новых вспышек инфекций, способных перескакивать межвидовой барьер.

Эпигенетические исследования иммунитета
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эпигенетические исследования иммунитета

Крошечная замена с глобальными последствиями

Чтобы понять причины межвидового перехода, исследователи из Университета Калифорнии (UCSF) и Института Пастера сравнили SARS-CoV-2 с его ближайшим "родственником" из мира дикой природы — вирусом RaTG13. Последний обитает в популяциях летучих мышей и обычно не представляет опасности для человека. Ученые создали уникальную лабораторную модель, вырастив линию клеток легких большой подковообразной летучей мыши, чтобы проследить за поведением патогенов в реальном времени.

Фокус внимания сместился на молекулярные сигнатуры. Исследование показало, что именно этот минимальный генетический дрейф позволяет вирусу адаптироваться к новой среде. Подобные процессы могут протекать незаметно годами, пока случайная мутация не сделает патоген агрессивным по отношению к человеку, подобно тому как изменение климата открывает путь опасным бактериям в новые регионы.

Как вирус обманывает иммунитет человека

Эксперименты выявили поразительный контраст в работе измененного белка. В клетках человеческих легких модифицированный OrfB9 вируса SARS-CoV-2 полностью блокирует сигнальные системы иммунитета. Организм просто не успевает распознать вторжение, что дает вирусу фору для беспрепятственного размножения. В то же время у летучих мышей оригинальная версия этого белка работает наоборот: она активирует защитные механизмы, удерживая инфекцию в узде.

"Вирусы постоянно проверяют нашу защиту на прочность. Одно изменение в генетическом коде может превратить 'спящую' инфекцию в агрессора, который выключает интерфероновый ответ организма", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Такая избирательность объясняет, почему летучие мыши могут десятилетиями быть носителями опасных микроорганизмов, не погибая от них. Однако для человека, чьи внутренние системы энергообмена и сосудов настроены иначе, столкновение с адаптированным патогеном часто заканчивается тяжелыми поражениями органов дыхания.

Система раннего предупреждения новых пандемий

Картирование взаимодействий на уровне белков позволяет читать молекулярные подписи вирусов еще до того, как они начнут массово заражать людей. Авторы исследования называют свой метод "системой раннего предупреждения". Выявляя животные вирусы с конкретной мутацией в белке OrfB9, ученые могут заранее определять патогены с высоким пандемическим потенциалом. Это критически важно, так как скрытые риски часто маскируются под обыденные вещи, подобно тому как генетические поломки прячутся в обычных родинках.

"Разница между вирусом, живущим только в летучих мышах, и тем, что вызывает глобальную катастрофу, порой ничтожна. Мы научились видеть эти молекулярные метки, что дает нам шанс подготовиться к будущим угрозам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Теперь научное сообщество сосредоточено на мониторинге диких популяций животных. Своевременное обнаружение "заряженного" белка позволит медикам начать разработку вакцин и протоколов лечения задолго до того, как первый пациент обратится в больницу. Генетический анализ становится ключевым щитом в защите человечества.

Объект исследования Реакция иммунной системы
Вирус летучих мышей RaTG13 Активирует защиту, вирус подавляется внутри вида
Вирус SARS-CoV-2 (у человека) Блокирует сигнализацию, вирус быстро реплицируется
Белок OrfB9 Ключевая точка, где происходит мутация перехода
Одна аминокислота Минимальный порог для смены хозяина вируса

Ответы на популярные вопросы о вирусах летучих мышей

Почему летучие мыши стали основным источником вирусов?

Особенности их иммунитета позволяют сосуществовать с патогенами без вреда для организма. Исследование показало, что белки вируса в клетках мышей работают на активацию защиты, а не на её подавление, что превращает этих животных в природные резервуары инфекций.

Как одна аминокислота может изменить весь вирус?

Вирусные белки работают по принципу ключа и замка. Изменение одной детали "ключа" в белке OrfB9 позволяет патогену идеально стыковаться с рецепторами человека и одновременно ломать систему оповещения о вторжении.

Может ли этот метод спасти от новых пандемий?

Да, это позволяет проводить направленный скрининг дикой природы. Вместо того чтобы бояться всех вирусов подряд, биологи теперь знают, на какой конкретный генетический маркер нужно смотреть, чтобы оценить реальный риск заражения людей.

Нужно ли уничтожать летучих мышей для безопасности?

Нет, это нарушит экологический баланс. Ключ к безопасности — не в уничтожении носителей, а в понимании молекулярных механизмов перехода и ограничении контактов в зонах риска, где могут произойти роковые мутации.

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Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач общей практики Елена Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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