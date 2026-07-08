Внутри глаза десятилетиями скрывался невидимый телохранитель: его сила может изменить лечение слепоты

Ученые из Института Скриппса обнаружили в глазу естественную молекулу липидов, которая способна предотвращать гибель клеток сетчатки при тяжелых заболеваниях. Открытие дает надежду миллионам людей, страдающим от возрастной дистрофии сетчатки и осложнений диабета, так как позволяет запустить внутренние защитные механизмы организма для сохранения зрения.
При таких заболеваниях, как макулярная дегенерация или диабетическая ретинопатия, человек постепенно теряет зрение из-за гибели фоторецепторов — клеток, которые улавливают свет. Исследователи выяснили, что сетчатка не просто разрушается под натиском болезни, а активно сопротивляется. Ключевую роль в этой защите играет молекула эрукамид. Как только начинаются повреждения, уровень этого вещества в тканях резко падает, что лишает глаз естественной поддержки.
Чтобы понять, какие именно молекулы отвечают за выживаемость тканей, ученые использовали высокоточный анализ — метаболомику. Они заметили, что даже после исчезновения лечебных стволовых клеток в глазу сохранялся защитный эффект. Это натолкнуло на мысль о существовании особого сигнального вещества, выделяемого клетками. Так был идентифицирован эрукамид.
Интересно, что молекула не лечит сами светочувствительные нейроны напрямую. Вместо этого она "будит" иммунные клетки сетчатки — микроглию. Эрукамид связывается со специальным белком TMEM19 на их поверхности, заставляя клетки перейти в активное состояние. В результате вокруг поврежденных участков создается стабильная среда: укрепляются сосуды и нервные связи.
"Важно понимать, что сетчатка — это часть нервной системы. Любое укрепление сосудов и иммунного ответа здесь напрямую влияет на долголетие нейронов, так же как физическая активность помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов во всем теле", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Восстановление уровня эрукамида в ходе экспериментов помогло замедлить дегенерацию тканей. Хотя это не возвращает уже потерянное зрение, метод позволяет надежно "законсервировать" текущее состояние и предотвратить слепоту. Это особенно важно для людей старше 50 лет, чей организм постепенно теряет способность к самовосстановлению из-за возрастных изменений и изменения биомаркеров в крови.
Главная проблема эрукамида заключается в его физических свойствах: он не растворяется в воде. Обычные глазные капли или инъекции здесь не помогут, так как вещество просто слипается. Чтобы решить эту задачу, ученые разработали специальные пористые кремниевые наночастицы. Эти крошечные контейнеры доставляют молекулу точно в нужные слои сетчатки и медленно высвобождают её, обеспечивая длительный эффект.
"Создание эффективной системы доставки — это половина успеха в фармакологии. Если вещество не доходит до цели в нужной концентрации, оно бесполезно, аналогично тому, как йодированная соль теряет свои свойства при неправильном хранении или готовке", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
|Особенность процесса
|Влияние на зрение
|Падение уровня эрукамида
|Ускоряет гибель фоторецепторов при болезни
|Активация клеток миелоида
|Создает защитную оболочку вокруг нейронов
|Использование наночастиц
|Позволяет лекарству работать долго и равномерно
|Воздействие на TMEM19
|Запускает "спящий" иммунитет глаза
Нет, на данном этапе исследования молекула показала способность замедлять разрушение и стабилизировать оставшиеся функции глаза, но она не может восстановить уже погибшие клетки.
Эрукамид является естественным липидом, который вырабатывается самим организмом. Ученые нашли его именно в тканях сетчатки, где он работает как сигнальный передатчик.
Скорее, это станет дополнением к ним. Технология наночастиц с эрукамидом направлена на биологическую поддержку глаза изнутри, что может снизить потребность в радикальных вмешательствах в будущем.
Ученым требуется еще несколько лет исследований, чтобы адаптировать форму препарата для людей и подтвердить его полную безопасность при длительном применении.
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