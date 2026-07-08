Внутри глаза десятилетиями скрывался невидимый телохранитель: его сила может изменить лечение слепоты

Ученые из Института Скриппса обнаружили в глазу естественную молекулу липидов, которая способна предотвращать гибель клеток сетчатки при тяжелых заболеваниях. Открытие дает надежду миллионам людей, страдающим от возрастной дистрофии сетчатки и осложнений диабета, так как позволяет запустить внутренние защитные механизмы организма для сохранения зрения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз в темноте

Эрукамид: молекула-защитник

При таких заболеваниях, как макулярная дегенерация или диабетическая ретинопатия, человек постепенно теряет зрение из-за гибели фоторецепторов — клеток, которые улавливают свет. Исследователи выяснили, что сетчатка не просто разрушается под натиском болезни, а активно сопротивляется. Ключевую роль в этой защите играет молекула эрукамид. Как только начинаются повреждения, уровень этого вещества в тканях резко падает, что лишает глаз естественной поддержки.

Чтобы понять, какие именно молекулы отвечают за выживаемость тканей, ученые использовали высокоточный анализ — метаболомику. Они заметили, что даже после исчезновения лечебных стволовых клеток в глазу сохранялся защитный эффект. Это натолкнуло на мысль о существовании особого сигнального вещества, выделяемого клетками. Так был идентифицирован эрукамид.

Как работает внутренний механизм спасения зрения

Интересно, что молекула не лечит сами светочувствительные нейроны напрямую. Вместо этого она "будит" иммунные клетки сетчатки — микроглию. Эрукамид связывается со специальным белком TMEM19 на их поверхности, заставляя клетки перейти в активное состояние. В результате вокруг поврежденных участков создается стабильная среда: укрепляются сосуды и нервные связи.

"Важно понимать, что сетчатка — это часть нервной системы. Любое укрепление сосудов и иммунного ответа здесь напрямую влияет на долголетие нейронов, так же как физическая активность помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов во всем теле", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Восстановление уровня эрукамида в ходе экспериментов помогло замедлить дегенерацию тканей. Хотя это не возвращает уже потерянное зрение, метод позволяет надежно "законсервировать" текущее состояние и предотвратить слепоту. Это особенно важно для людей старше 50 лет, чей организм постепенно теряет способность к самовосстановлению из-за возрастных изменений и изменения биомаркеров в крови.

Трудности доставки и перспективы терапии

Главная проблема эрукамида заключается в его физических свойствах: он не растворяется в воде. Обычные глазные капли или инъекции здесь не помогут, так как вещество просто слипается. Чтобы решить эту задачу, ученые разработали специальные пористые кремниевые наночастицы. Эти крошечные контейнеры доставляют молекулу точно в нужные слои сетчатки и медленно высвобождают её, обеспечивая длительный эффект.

"Создание эффективной системы доставки — это половина успеха в фармакологии. Если вещество не доходит до цели в нужной концентрации, оно бесполезно, аналогично тому, как йодированная соль теряет свои свойства при неправильном хранении или готовке", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Особенность процесса Влияние на зрение Падение уровня эрукамида Ускоряет гибель фоторецепторов при болезни Активация клеток миелоида Создает защитную оболочку вокруг нейронов Использование наночастиц Позволяет лекарству работать долго и равномерно Воздействие на TMEM19 Запускает "спящий" иммунитет глаза

Ответы на популярные вопросы о защите зрения

Может ли эрукамид полностью вылечить слепоту?

Нет, на данном этапе исследования молекула показала способность замедлять разрушение и стабилизировать оставшиеся функции глаза, но она не может восстановить уже погибшие клетки.

Где содержится эта молекула в природе?

Эрукамид является естественным липидом, который вырабатывается самим организмом. Ученые нашли его именно в тканях сетчатки, где он работает как сигнальный передатчик.

Заменяет ли это открытие существующие операции на глазах?

Скорее, это станет дополнением к ним. Технология наночастиц с эрукамидом направлена на биологическую поддержку глаза изнутри, что может снизить потребность в радикальных вмешательствах в будущем.

Когда новое лекарство появится в аптеках?

Ученым требуется еще несколько лет исследований, чтобы адаптировать форму препарата для людей и подтвердить его полную безопасность при длительном применении.

Читайте также