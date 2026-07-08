Там, где гаснет надежда, вспыхнула сила спортзала: креатин неожиданно бросил вызов депрессии

Креатин, десятилетиями считавшийся исключительно "топливом" для бодибилдеров и атлетов, может стать новым словом в психиатрии. Исследователи обнаружили, что эта добавка способна влиять на энергетический обмен в клетках мозга, облегчая симптомы тяжелой депрессии. Однако ученые предупреждают: несмотря на обнадеживающие результаты ряда испытаний, вещество действует избирательно и в некоторых случаях может спровоцировать опасные побочные эффекты, включая маниакальные состояния.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная добавка

Энергия для нейронов: почему мозг нуждается в креатине

Традиционно креатин используют для роста мышечной массы, но мозг — крайне энергозатратный орган, потребляющий колоссальное количество ресурсов относительно своего веса. Ученые из Университета Оттавы выяснили, что креатин помогает клеткам восстанавливать аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальную "валюту" энергии в организме. Нарушение этого процесса часто фиксируется у людей с расстройствами настроения.

"Креатин влияет на уровень дофамина и серотонина — ключевых нейромедиаторов, на которые нацелено большинство современных антидепрессантов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследования показывают, что дефицит энергии в лобных долях мозга напрямую связан с тяжестью депрессивных эпизодов. Пока врачи решают, стоит ли включать добавки в протоколы лечения, пациентам важно следить за общим состоянием организма. Например, полезно знать, можно ли пить молоко при болезнях щитовидки, так как гормональные сбои часто маскируются под депрессию.

Анализ исследований: где добавка оказалась бессильна

Систематический обзор шести отчетов, опубликованный в Brain Medicine, показал неоднозначную картину. В Южной Корее женщины, принимавшие 5 граммов креатина вместе с антидепрессантами, демонстрировали более выраженное снижение симптомов уже через восемь недель. Однако в трех других испытаниях, проведенных в США и Бразилии, значимой разницы с плацебо обнаружить не удалось. Особенно это коснулось подростков и пациентов с резистентной депрессией.

"Ошибочно полагать, что любая добавка — это панацея. Мы видим связь между уровнем креатина в тканях и настроением, но это не значит, что таблетка мгновенно решит проблему сложности биохимии мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Часто упадок сил путают с обычным переутомлением или последствиями неправильного образа жизни. Так, неправильно выбранная утренняя каша может вызвать резкие скачки сахара и чувство разбитости уже через час после завтрака, что внешне напоминает апатию.

Риски и побочные эффекты для психики

Креатин считается безопасным для спортсменов, но в психиатрической практике он преподнес неприятные сюрпризы. В группе пациентов с биполярным расстройством прием добавки спровоцировал переход в состояние гипомании и мании. Это указывает на то, что стимуляция энергетического обмена может быть опасна при определенных диагнозах.

Применяемый метод / Фактор Наблюдаемый эффект / Риск Креатин + Эсциталопрам Ускоренное снижение симптомов депрессии у женщин Прием при биполярном расстройстве Риск развития маниакального состояния Креатин + Психотерапия (КПТ) Усиление терапевтического эффекта Стандартные дозировки (5-10г) Возможный легкий желудочный дискомфорт

Будущее терапии и роль физических нагрузок

Ученые предполагают, что наибольшую пользу креатин принесет в сочетании с физической активностью. Это не только улучшит доставку вещества к тканям, но и само по себе является мощным средством против подавленности. Для тех, кто начинает тренировки, важно избегать травм. Часто новички жалуются на "деревянную" спину, хотя существуют упражнения для возвращения подвижности пояснице, которые нормализуют кровоток и общее самочувствие.

"Результаты интересны, но это еще не окончательный вердикт. Пока это лишь повод для дальнейших крупных исследований, а не руководство к действию во врачебной практике", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно помнить, что психическое здоровье зависит от множества факторов, включая даже такие неочевидные вещи, как климат. Исследования показывают, что аномальная жара в России меняет рацион питания и уровень стресса у населения.

Ответы на популярные вопросы о креатине и депрессии

Поможет ли спортивный креатин при плохом настроении?

Научные данные пока не позволяют рекомендовать его как самостоятельное средство. Исследования показали эффективность только в сочетании с рецептурными антидепрессантами и под контролем врача.

Безопасен ли прием креатина для психики?

У большинства испытуемых побочные эффекты ограничивались дискомфортом в желудке. Однако у людей с биполярным расстройством добавка может вызвать опасные скачки настроения и манию.

Почему креатин лучше действует на женщин?

Существует гипотеза, подтвержденная на грызунах, что эстрогены и особенности метаболизма делают женский организм более восприимчивым к добавкам креатина в контексте работы мозга.

Какая дозировка считается эффективной для мозга?

В клинических испытаниях использовались дозы от 5 до 10 граммов в день, но оптимальная норма для лечения депрессии еще официально не установлена медицинским сообществом.

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