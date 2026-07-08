Тарелка утренней каши подвела многих: почему день ваш пойдёт под откос уже через час

Миф о "силе из тарелки каши" — один из самых живучих пережитков прошлого. Нас десятилетиями убеждали, что термически обработанные злаки — фундамент здоровья. Современная диетология смотрит на этот завтрак без ностальгии. Большинство каш, которые мы привыкли считать полезными, на деле оказываются бесполезным продуктом с сомнительной пищевой ценностью.

Фото: pixabay.com by petrovhey is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Каша

Почему шлифовка убивает пользу

Ценность любого зерна заключена в его оболочке — отрубях и зародыше. Именно здесь хранятся клетчатка, витамины группы B и минеральные вещества. Промышленная обработка — шлифовка и дробление — превращает цельный продукт в "пустышку". Очищенное зерно лишено микронутриентов. На выходе мы получаем сырье, состоящее почти из чистого крахмала.

Специалисты напоминают, что для здоровья важна не сама крупа, а её биодоступность и состав. При чрезмерной обработке каша превращается в быстрый углеводный удар, который нарушает метаболизм и не дает длительного чувства сытости.

"Рафинированные крупы практически не содержат пищевых волокон. После их употребления уровень глюкозы в крови стремительно растет, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать избыточный инсулин", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Манная крупа: в чем подвох

Манка — рекордсмен по бесполезности. Это рафинированный продукт из пшеницы, очищенный от всего ценного. Гликемический индекс манной каши настолько высок, что чувство голода возвращается уже через час после еды. Кроме того, в ней содержится глютен, способный раздражать ЖКТ у людей с индивидуальной непереносимостью и влиять на усвоение витамина D.

Белый рис и скрытый крахмал

Шлифованный белый рис — еще один лидер диетологического антирейтинга. Технология удаления шелухи лишает его полезных компонентов. Остается лишь крахмалистая основа. По функциональным характеристикам такой "гарнир" не сильно отличается от сахара, так как быстро расщепляется в организме до глюкозы.

Продукт Биологический эффект Манная каша Выброс инсулина, кратковременная энергия Белый рис Замещение нутриентов пустым крахмалом

Овсяная иллюзия пользы

Продукты быстрого приготовления (каши, требующие заливки кипятком) — это десерт, маскирующийся под завтрак. Их польза стремится к нулю. Технологическая обработка ("плющение" и предварительная варка) заранее разрушила структуру зерна. Такой завтрак лишает организм стабильного притока энергии, провоцируя переедание в течение дня.

"Каши быстрого приготовления — это продукт высокой степени переработки. Они не имеют ничего общего с термически обработанным цельным зерном, которое действительно поддерживает работу микрофлоры кишечника", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о питании

Почему от манки быстро хочется есть?

Из-за отсутствия клетчатки она слишком быстро переваривается, вызывая резкий скачок и последующий обвал уровня сахара в крови.

Чем заменить белый рис?

Лучше использовать бурый, красный или черный нешлифованный рис: в них сохранены оболочки и полезные микроэлементы.

Овсянка опасна при похудении?

Опасна не овсянка как таковая, а её "быстрая" рафинированная версия с сахаром, которая превращает завтрак в калорийный десерт.

Существуют ли абсолютно полезные каши?

Польза относительна. Лучше выбирать цельнозерновые варианты: перловку, гречку, овес долгой варки, кинуа.

"Здоровье метаболизма зависит от состава рациона, а не от традиций. Если вы привыкли завтракать кашей, выбирайте ту, что требует варки от 20 минут и дольше — это гарантия сохранности клетчатки", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

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