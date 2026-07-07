Ваши стены могут вас травить: бытовые ошибки приводят к росту аллергии у каждого третьего

Каждый третий взрослый житель России и четвертый ребенок сталкиваются с аллергическими реакциями, причем в половине случаев раздражители подстерегают людей прямо в собственных квартирах. Основными триггерами становятся продукты жизнедеятельности пылевых клещей, споры плесени, частицы шерсти питомцев и токсичные летучие соединения, выделяемые некачественной мебелью. Чтобы минимизировать риски, необходимо пересмотреть подход к обустройству быта, сделав акцент на легкой очистке поверхностей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

Основы гипоаллергенного интерьера: пол и стены

Фундаментом здорового микроклимата является напольное покрытие, так как именно здесь концентрируется до 80% всех домашних аллергенов. Эксперты рекомендуют выбирать материалы с плотной структурой: керамогранит, классическую плитку, кварцвинил или натуральную пробку под слоем лака. Важно обеспечить бесшовную укладку и плотное прилегание плинтусов, чтобы исключить скопление пыли в щелях. При этом регулярная стирка и сушка интерьерного текстиля должна стать обязательной привычкой.

Для отделки стен стоит подбирать предельно гладкие фактуры, которые выдерживают влажную обработку. Оптимальным решением станет использование краски, моющейся декоративной штукатурки или бумажных обоев без рельефа. От использования объемных элементов декора, таких как молдинги и багеты, лучше отказаться, так как они превращаются в труднодоступные пылесборники. Как отмечает ИА "Пенза-Пресс" со ссылкой на рекомендации врача Анастасии Филюшкиной, создание гипоаллергенной среды позволяет значительно упростить удаление аллергенов.

"Поддержание чистоты поверхностей — это лишь часть борьбы; крайне важно учитывать и воздух, которым мы дышим, ведь избыточная влажность провоцирует рост грибка, поражающего легкие", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Текстиль, мебель и микроклимат

Оформление оконных проемов требует отказа от тяжелых многослойных портьер и ламбрекенов в пользу алюминиевых жалюзи или рулонных штор из гладких материалов. Спальное место должно быть укомплектовано гипоаллергенными принадлежностями: вместо пуховых подушек следует использовать изделия с синтетическим наполнителем, защищенные пыленепроницаемыми чехлами. Филюшкина подчеркнула, что постельное белье из натуральных волокон необходимо стирать еженедельно при температуре 60 градусов для уничтожения паразитов.

"Не приветствуются перьевые и пуховые подушки и одеяла, они должны быть из синтетического материала, который можно стирать при высокой температуре", — отмечает Филюшкина. Помимо ухода за вещами, важно контролировать уровень влажности, который зимой не должен превышать 45%, а летом — 60%, чтобы избежать появления плесени. Для качественного воздухообмена без заноса пыльцы с улицы можно установить бризеры, хотя иногда пациентам требуется серьезная диагностика, чтобы определить точный перечень необходимых мер безопасности.

Ответы на популярные вопросы о бытовой аллергии

Какие комнатные растения считаются наиболее безопасными?

К списку растений с низким аллергенным потенциалом относятся хлорофитум, спатифиллум, сансевиерия, драцена и фикус, однако их листья нужно протирать влажной тканью ежедневно.

Как часто нужно проводить уборку в квартире аллергика?

Влажную уборку всех горизонтальных и вертикальных поверхностей необходимо осуществлять минимум два-три раза в неделю, используя средства без отдушек.

Почему нельзя использовать обычные москитные сетки?

Стандартные сетки защищают только от насекомых, тогда как для аллергиков требуются специальные мелкоячеистые фильтры, способные задерживать уличную пыль и пыльцу.

Можно ли полностью вылечить аллергию дома?

Домашние меры лишь облегчают состояние и снижают нагрузку на иммунитет, но основное лечение должен назначать врач-аллерголог после проведения тестов.

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