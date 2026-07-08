Жара довела россиян до необычных решений: названы самые популярные способы спасения от зноя

Каждый десятый россиянин в жару спасается у открытого холодильника, а почти половина опрошенных (45%) заходят в супермаркеты исключительно ради кондиционера — при этом три четверти респондентов не представляют жаркий день без холодных напитков и еды. Таковы данные исследования сервиса "Пакет" от Х5, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара в офисе

Две трети опрошенных (66%) не представляют жаркий день без прохладного помещения, 41% постоянно держат в руках бутылку с холодной водой, а каждый четвертый (24%) принимает душ каждые два часа.

Даже в сильный зной россияне готовы выходить из дома за мороженым — таких оказалось 52%. Чуть реже отправляются за любимым холодным напитком (38%), за арбузом или дыней (34%) и за готовой едой (13%). Что касается частоты поедания мороженого, то летом его едят несколько раз в неделю чуть больше половины респондентов (52%), каждый день — 16%, пару раз за сезон — 14%, а только в жаркую погоду — 13%.

Самым популярным освежающим напитком стала вода — ее выбрали 79% участников. На втором месте квас (46%), затем лимонад (25%) и холодный чай или кофе (21%). Среди блюд лидирует окрошка (63%), за ней салаты (34%) и свекольник (19%).

Что касается выбора продуктов в жару, то главным фактором для 40% опрошенных становится нежелание готовить. Еще 32% руководствуются желанием освежиться, а для 15% важны удобство и скорость перекуса. Отправляясь в супермаркет летом, 45% покупателей берут привычные продукты, 21% предварительно проверяют содержимое холодильника, а 20% идут строго по списку. Около четверти (27%) делают запасы впрок перед сильной жарой. В морозилках у россиян чаще всего хранятся лед (44%), бутылки с напитками (39%), а также фрукты и ягоды (33%).