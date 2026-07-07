Организму нужны не сладости: определенные нутриенты стабилизируют эмоциональный фон

Стремление "заедать" стрессовые ситуации обусловлено биологическими механизмами. В моменты резкого напряжения организм вырабатывает адреналин, а при длительном психоэмоциональном давлении — кортизол. Эти гормоны напрямую корректируют пищевое поведение, провоцируя сильную тягу к продуктам с высоким содержанием сахара, жира и калорий. Подобный рацион стимулирует центры удовольствия в мозге, вызывая кратковременный выброс дофамина.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Полезные продукты

Почему диета из фастфуда не помогает нервной системе

Эффект от употребления пиццы или сладостей в тяжелые периоды обманчив и быстро проходит. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на нутрициолога Карину Газетдинову, уже через пару часов после такого перекуса уровень бодрости снижается, уступая место апатии и чувству вины. Постоянная привычка глушить тревогу едой чревата развитием инсулинорезистентности, сбоями в работе пищеварения и формированием зависимости от ультраобработанных продуктов.

"Регулярное "заедание" стресса может приводить к хронической усталости и скачкам энергии, нарушению сна, повышению тревожности, набору веса, инсулинорезистентности, проблемам с пищеварением, формированию зависимости от сладкого и ультраобработанных продуктов", — предупредила Газетдинова.

Для стабилизации эмоционального фона требуется системный подход к питанию, включающий сложные углеводы и жирную рыбу. Помочь организму могут продукты, богатые магнием, такие как шпинат, гречка и семена тыквы. Однако важно помнить, что даже самый сбалансированный рацион дает сбой, если человек игнорирует режим сна или бесконтрольно принимает аптечные ферменты при каждом переедании, что истощает ресурсы поджелудочной железы.

"Важно разделять физиологический голод и попытку психики спрятаться за едой от нерешенных проблем. Без работы над первопричиной тревоги даже идеальное меню станет лишь временным костылем для обмена веществ", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Как выстроить антистрессовый рацион без срывов

Резкий переход на жесткие ограничения в периоды высокой нагрузки неэффективен и ведет к дефициту внимания. Вместо диктатуры "правильного питания" эксперты рекомендуют внедрять небольшие ежедневные привычки: не пропускать завтраки и добавлять белок в каждый прием пищи. Постепенное снижение доли переработанной еды и соблюдение питьевого режима помогают поддерживать когнитивные функции, предотвращая эффект, когда мозг теряет способность мыслить из-за накопленного утомления.

Согласно рекомендациям нутрициолога, дневное меню может включать овсяную кашу с орехами утром, запеченного лосося с овощами на обед и легкий суп-пюре на ужин. В качестве полезных перекусов подойдут йогурт, миндаль или долька темного шоколада. Такой набор нутриентов поддерживает нервную систему, не создавая лишней нагрузки на метаболизм и не провоцируя резких скачков сахара в крови.

Ответы на популярные вопросы о питании при стрессе

Помогает ли сладкое успокоиться?

Сахар дает лишь мгновенное облегчение за счет нейромедиаторов удовольствия, но за этим следует резкий спад уровня глюкозы, который только усиливает раздражительность.

Какие продукты действительно снижают уровень тревоги?

Эффективны продукты с магнием (орехи, крупы) и омега-3 жирными кислотами (рыба), так как они участвуют в синтезе гормонов, стабилизирующих работу нервных клеток.

Почему нельзя есть перед экраном телевизора или смартфона?

При отвлечении внимания мозг не фиксирует насыщение, что приводит к автоматическому перееданию и употреблению большего объема калорий, чем требуется организму.

Может ли один только рацион вылечить хронический стресс?

Нет, антистресс-питание является лишь частью терапии, которая обязательно должна дополняться качественным сном, физической активностью и отдыхом.

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