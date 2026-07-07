Худее не значит здоровее: почему 55 кг — это не эталон и как правильно считать норму

Цифры на весах давно превратились в повод для горячих споров, где личные эстетические взгляды подменяют медицинские факты. Обывательское представление о том, что женщина должна весить строго определенное количество килограммов, игнорирует биологическое разнообразие и реальные потребности организма. Сведение здоровья к единому параметру лишает человека понимания того, как на самом деле работает его тело.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка взвешивается

Откуда взялись жесткие границы веса

Большинство строгих стандартов красоты не имеют ничего общего с врачебными рекомендациями. Их диктует индустрия моды и рекламы, где худоба считается универсальным шаблоном. Попытки навязать параметры конкретного человека в качестве нормы для всех — это лишь вопрос субъективного вкуса. В реальности у двух людей с одинаковой массой тела могут быть совершенно разные пропорции мышц, плотность костей и объем жира. Если слепо следовать чужим критериям, можно легко упустить важные детали своего состояния.

"Навязывание весового канона в 50 или 55 килограммов — опасная затея, которая приводит к расстройствам пищевого поведения. Для высокой женщины такие цифры означают критический дефицит массы, за которым следуют сбои в работе гормональной системы и хрупкость костей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Часто в быту вспоминают формулу рост минус 110. Этот метод оценки появился еще в девятнадцатом веке и использовался страховыми компаниями для быстрого расчета рисков. Однако медицина шагнула вперед. Сегодня понятно, что такая арифметика не учитывает возрастные изменения и генетику. Любое неосторожное решение в вопросах питания может стать таким же риском, как необдуманный выбор спортивной нагрузки или неправильно подобранный вариант обуви для прогулок.

Как медицина оценивает параметры тела

Для быстрой проверки врачи используют индекс массы тела (ИМТ). Это соотношение веса и квадрата роста. По международным правилам, норма находится в границах от 18,5 до 24,9. Если при росте выше 170 сантиметров весить 50 килограммов, показатель упадет ниже нормы. Это сигнал о нехватке ресурсов для иммунитета и нормального обмена веществ. Организм в таком состоянии начинает экономить энергию, что проявляется через постоянную усталость или неприятное чувство прохлады даже в теплый период.

Показатель Что означает для здоровья ИМТ менее 18,5 Дефицит массы, риск анемии и хрупкости костей ИМТ 18,5–24,9 Медицинская норма для большинства взрослых Талия более 80 см (у женщин) Риск сердечно-сосудистых нарушений и диабета

Важный нюанс: цифра на весах не видит разницы между горой мышц и жировой прослойкой. Спортсмен может иметь высокий ИМТ за счет развитой мускулатуры, и это не будет болезнью. Куда важнее объем талии. Если жир скапливается в области живота, это создает давление на внутренние органы и портит состав крови. Любая попытка резко изменить свою форму ради моды без учета работы сердца — это опасный процесс, требующий осторожности.

"Мы оцениваем не вес, а метаболическое здоровье. Бывает скрытое ожирение при нормальном весе, когда мышц мало, а жира много. Это гораздо опаснее для сосудов, чем лишние пять килограммов у активного человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Почему состав тканей важнее общей массы

Тело человека состоит из воды, костей, мышц и жира. Тот самый секрет хорошего самочувствия кроется в балансе этих тканей, а не в их общем весе. С возрастом доля жира естественным образом немного растет, и это нормальный физиологический процесс. Сравнивать свои параметры в двадцать и в сорок лет по одной шкале — ошибка. Для поддержания качества жизни полезнее следить за разнообразием рациона и качеством продуктов, чтобы каждая порция еды не становилась пустой тратой времени, как обычная деталь на полке без нужных свойств.

"Для оценки состава тела существует биоимпедансометрия. Она показывает реальную картину: сколько в человеке воды и активной клеточной массы. Только на основе этих данных можно строить план питания и нагрузок", — отметил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Идеальный вес — это тот, при котором все системы работают без сбоев, анализы в норме, а тело позволяет вести активную жизнь. Попытки втиснуться в чужие рамки ради одобрения окружающих обычно заканчиваются потерей сил и хроническим стрессом. Здоровье строится на индивидуальных особенностях, а не на цифрах, которые кто-то посчитал красивыми.

Ответы на популярные вопросы о весе

Можно ли считать ИМТ единственным верным показателем?

Нет, это только предварительный скрининг. ИМТ не учитывает распределение жира и мышечную массу. Для полной картины нужны измерения объемов тела и консультация врача.

Почему вес стоит на месте при занятиях спортом?

Мышцы плотнее и тяжелее жира. При регулярных нагрузках объем тела может уменьшаться, а вес — оставаться прежним или даже немного расти. Это признак качественного изменения состава тела.

Опасно ли небольшое превышение нормы веса?

Если анализы крови на сахар и холестерин в порядке, а объем талии не превышает критических значений, небольшое отклонение от табличных норм не считается патологией.

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