Миф об иммунитете: вся правда о том, защищает ли отвар шиповника от простуды и гриппа

Многие привыкли считать отвар шиповника мощным щитом, который спасает организм от сезонных вирусов и буквально ставит на ноги при первых признаках недомогания. На практике же оказывается, что этот напиток окружен множеством медицинских домыслов, которые не всегда выдерживают проверку доказательным подходом. Понимание того, как работают вещества в составе плодов, помогает трезво оценить реальную пользу домашнего средства.

Фото: flickr.com by Björn S..., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шиповник

Температурный режим и витамины

Шиповник действительно лидирует по количеству аскорбиновой кислоты, опережая цитрусовые. Однако этот элемент крайне нестабилен. При контакте с кипятком, длительном настаивании в термосе или повторном разогреве витамин C начинает быстро распадаться. В итоге в чашке остается приятный на вкус настой, но его витаминная ценность может быть в разы ниже, чем у свежего сырья. Чтобы сохранить пользу, важно следить за тем, какой вариант приготовления выбран — длительное кипячение убивает почти все активные вещества.

"При термической обработке шиповника аскорбиновая кислота разрушается из-за окисления. Если заваривать плоды крутым кипятком и оставлять на 12 часов, мы получим напиток, богатый флавоноидами, но бедный витамином C. Оптимально использовать воду температурой около 70–80 градусов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Мифы об укреплении защиты

Распространено мнение, что ударные дозы витаминов способны сделать иммунную систему неуязвимой. Научные данные говорят об обратном: регулярный прием аскорбиновой кислоты не снижает вероятность подхватить ОРВИ для большинства людей. Единственный доказанный плюс — это незначительное сокращение времени болезни, если она уже началась. У взрослых этот срок сокращается примерно на 8%, что при обычной простуде дает выигрыш всего в несколько часов полноценного отдыха. Это хороший материал для размышлений тем, кто надеется на чудодейственную силу домашних настоев.

Миф Факт Шиповник предотвращает заражение вирусами Защищает только при экстремальных нагрузках Чем дольше варить, тем полезнее Длительная варка разрушает витамин C

Тот самый секрет популярности шиповника кроется не в магическом действии на лимфоциты, а в банальном восполнении водного баланса. Во время болезни организму требуется много жидкости для выведения токсинов. Теплый кислый напиток отлично справляется с этой ролью, облегчая состояние слизистых и помогая почкам. Но приписывать ему свойства лекарства, способного уничтожать вирус, — это большая ошибка, которая может привести к отказу от действительно необходимых медицинских мер.

"Биологически активные вещества из шиповника работают только как вспомогательный ресурс. Если человек питается сбалансированно, его организм и так получает норму нужных соединений. Дополнительный литр шиповника не создаст супер-иммунитет, система просто выведет излишки витаминов через почки", — рассказала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Полифенолы и реальный эффект

Кроме витаминов, плоды содержат каротиноиды и флавоноиды. Это антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений. Но клинических исследований, подтверждающих, что именно отвар шиповника способен лечить инфекции или системные воспаления, катастрофически мало. В доказательной медицине этот продукт рассматривается скорее как элемент здорового рациона, а не терапевтическое средство. На общее состояние влияет весь процесс обмена веществ, а не один отдельно взятый напиток.

"Шиповник — это не таблетка, а природный концентрат. Его стоит рассматривать как вкусную альтернативу чаю, а не как спасательный круг. Главное помнить про кислоту — она может раздражать слизистую желудка, если пить отвар литрами натощак", — отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о шиповнике

Помогает ли шиповник не заболеть после контакта с простуженным человеком?

Нет, прямых доказательств профилактического эффекта шиповника против вирусов не существует. Он не работает как антисептик или антибиотик.

Можно ли давать отвар маленьким детям?

В умеренных количествах — да, если нет аллергии. Но важно помнить о высокой кислотности напитка, которая влияет на неокрепшую эмаль зубов и желудок ребенка.

Как правильно пить отвар для максимальной пользы?

Лучше всего использовать настой плодов, залитых теплой водой, и употреблять его в течение дня после еды. Повторно кипятить готовый напиток не стоит.

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