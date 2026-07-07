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Кровь долгожителей: ученые нашли особые химические маркеры, предсказывающие долгую жизнь

Здоровье

Старение часто воспринимается как неизбежный процесс угасания всех систем организма. Однако у людей, перешагнувших столетний рубеж, биологические часы работают по особому сценарию, который можно зафиксировать в обычном анализе крови. Ученые из Бостонского университета обнаружили, что долголетие — это не просто медленное старение, а специфический путь химических превращений внутри тела. 

Врач держит образец крови
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач держит образец крови

Химические отпечатки долголетия

В ходе исследования медики проанализировали состояние более двухсот человек, включая самих столетних ветеранов жизни и их детей. Главная находка заключается в повышенном уровне специфических желчных кислот и сохранении концентрации некоторых стероидных соединений. Эти варианты химического профиля крови резко отличаются от того, что врачи привыкли видеть у обычных пожилых людей. Вместо дефицита гормонов и избытка продуктов распада, долгожители демонстрируют удивительную стабильность внутренней среды.

"У столетних людей мы видим не просто количественное отличие, а качественно иную настройку метаболизма. Их печень и кишечная микрофлора работают в связке так, что образующиеся вторичные желчные кислоты фактически выступают щитом против старения сосудов и воспалений", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

Тот самый секрет кроется не в отсутствии изменений как таковых, а в умении организма перестраивать обменные процессы. Пока один материал в организме распадается, другой начинает выполнять защитную функцию. Ученые измерили почти полторы тысячи малых молекул в сыворотке, чтобы составить карту этого биологического успеха.

Метаболомные часы и риск смерти

На основе полученных данных была разработана модель машинного обучения, которую назвали метаболомными часами. Она позволяет определить биологический возраст точнее, чем календарная дата в паспорте. Если показатели крови соответствуют профилю долгожителя, риск внезапной смерти от возрастных патологий значительно падает. Это доказывает, что долголетие — управляемый процесс, который можно отслеживать по биомаркерам.

Показатель Состояние у долгожителей
Желчные кислоты (первичные и вторичные) Стабильно высокий уровень
Стероидные соединения Сохранение концентрации вопреки возрасту
Биологический возраст Ниже паспортного значения

Важно понимать, что такие особенности не возникают сами по себе. Это результат сложного взаимодействия генетики и образа жизни, где ключевую роль играет микробиом кишечника. Ведь именно бактерии превращают первичные желчные кислоты во вторичные, которые и стали главным маркером долголетия.

"Кишечник можно назвать вторым мозгом в деле выживания. Метаболиты, которые мы находим у долгожителей, — это сигнальные молекулы, говорящие организму: тревоги нет, системы работают в штатном режиме. Изучение этих путей поможет нам создать стратегии для защиты от деменции и диабета", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Секрет желчных кислот

Исследователи выделили группу молекул, которые обычно исчезают с возрастом, но у столетних людей остаются на месте. Это напоминает хорошо отлаженный механизм, где каждая деталь остается смазанной и работоспособной десятилетиями. Особенно это касается метаболитов, связанных с окислительным стрессом — у долгожителей уровень повреждения клеток токсичными формами кислорода заметно ниже.

"Анализ крови на метаболиты — это не гадание на кофейной гуще, а строгий расчет рисков. Если мы видим падение уровней защитных стероидов раньше времени, это сигнал для коррекции рациона и образа жизни, чтобы не допустить преждевременного износа тканей", — отметил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Можно ли специально повысить уровень желчных кислот?

Самостоятельно принимать препараты желчных кислот бессмысленно и опасно. Организм столетних людей вырабатывает их за счет специфической диеты и здоровой микрофлоры. Лучше сосредоточиться на клетчатке и ферментированных продуктах.

Показывает ли обычная биохимия эти маркеры?

Нет, стандартный анализ крови из поликлиники не включает нецелевой метаболомный анализ. Это сложная лабораторная технология, которая пока используется преимущественно в научных целях для оценки биологического старения.

Связано ли это с генетикой?

Генетика дает базу, но профиль метаболитов на 70% зависит от того, что мы едим и как функционирует наш кишечник. Исследование детей долгожителей показало, что они наследуют многие из этих защитных химических признаков.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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