Пока люди искали источник силы в мышцах, главный ответ всё это время скрывался в кишечнике

Ученые обнаружили в микрофлоре кишечника бактерию Roseburia inulinivorans, которая напрямую влияет на мышечную силу и выносливость. Это открытие может стать ключом к лечению саркопении — возрастной деградации мышц, которая лишает пожилых людей возможности самостоятельно передвигаться. Исследования показали, что наличие этого микроорганизма перестраивает работу мускулатуры на клеточном уровне, увеличивая количество "быстрых" волокон, отвечающих за мощность и скорость движений.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина показывает бицепс

Микробиом как регулятор физической силы

Исследование, опубликованное в профильном журнале Gut, выявило четкую закономерность между составом кишечной флоры и способностью организма выдерживать нагрузки. В ходе анализа данных 90 молодых добровольцев и 33 пожилых участников выяснилось, что R. inulinivorans коррелирует с высокими показателями силы хвата и жима. Это особенно заметно у людей старше 65 лет: те, чей кишечник был заселен этим видом бактерий, демонстрировали силу сжатия кисти на 29% выше, чем их сверстники без данного микроба.

"Наличие связи между составом микрофлоры и состоянием скелетных мышц подтверждает, что подход к составлению ежедневного рациона влияет не только на пищеварение, но и на общую физическую дееспособность человека в преклонном возрасте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Интересно, что другие представители того же рода, такие как R. faecis или R. intestinalis, не показали столь выраженного влияния на силу захвата. Это указывает на узкую специализацию inulinivorans в вопросах мышечного метаболизма. Ученые установили, что этот микроб способствует трансформации мышечных волокон в тип II (быстросокращающиеся), которые необходимы для интенсивной активности, например, поднятия тяжестей или бега.

Экспериментальное подтверждение на биомоделях

Для проверки гипотезы исследователи провели восьминедельный эксперимент на мышах. Группе грызунов, лишенных собственной микрофлоры с помощью антибиотиков, вводили штаммы Roseburia. Результаты оказались впечатляющими: мыши, получавшие именно R. inulinivorans, зафиксировали прирост силы передних конечностей на 30%. При микроскопическом анализе тканей обнаружилось, что размер мышечных волокон у таких особей значительно превышал показатели контрольной группы.

"Увеличение доли волокон второго типа критически важно, так как именно они первыми атрофируются при старении. Если бактерии способны стимулировать их рост, это открывает путь к созданию новых пробиотиков для профилактики немощности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно понимать, что физическая форма зависит не только от микробов, но и от регулярных упражнений. Если ваша цель — развить силу через жим лежа, соблюдайте технику: ложитесь на скамью так, чтобы глаза были под грифом, плотно прижмите стопы к полу, лопатки сведите. Опускайте штангу на нижнюю часть груди на вдохе и мощно выжимайте на выдохе, не отрывая таз от поверхности.

Почему количество полезных бактерий падает с годами

Данные показывают тревожную тенденцию: численность R. inulinivorans у молодых людей достигает 6,6%, тогда как у пожилых этот показатель редко превышает 1,3%. Это снижение совпадает с периодом активного развития возрастной потери мышечной массы. Ученые предполагают, что изменение диеты, снижение подвижности и длительное офисное сидение могут угнетать популяцию этих важных микроорганизмов.

"Для поддержания обмена веществ организму требуется качественное питание, исключающее опасные мясные полуфабрикаты, которые могут пагубно влиять на состав микробиома", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Показатель Влияние R. inulinivorans Сила хвата (люди 65+) Выше на 29% Тип мышечных волокон Стимулирует рост быстрых волокон (тип II) Сила конечностей (мыши) Увеличение на 30% через 4-8 недель Возрастной дефицит Снижение популяции более чем в 5 раз

Ответы на популярные вопросы о здоровье мышц

Как бактерии в кишечнике могут влиять на мышцы?

Микроорганизмы вырабатывают метаболиты, которые попадают в кровоток и действуют как сигнальные молекулы. Они меняют белковый синтез и энергетический обмен в клетках мышц, способствуя их укреплению или, наоборот, деградации.

Можно ли купить эту бактерию в аптеке?

На данный момент R. inulinivorans не выпускается в виде готового аптечного препарата. Исследования находятся на стадии доказательства эффективности, но в будущем ученые планируют создать на её основе специализированные пробиотики-нутрицевтики.

Что будет, если этих бактерий станет слишком мало?

Снижение популяции Roseburia связано с повышением риска развития саркопении. Это ведет к быстрой утомляемости, снижению физической силы и потере равновесия у пожилых людей.

Влияет ли эта бактерия на выносливость при беге?

Исследования показали, что бактерия влияет преимущественно на силу и мощность (взрывные движения), но не увеличивает время бега до истощения. То есть она помогает быть сильнее, но не обязательно выносливее в марафонских дистанциях.

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