Самая опасная опухоль кожи прятала свои следы в обычных родинках — теперь эта маскировка раскрыта

Генетики совершили прорыв в понимании природы меланомы, обнаружив более 250 генов, ответственных за появление родинок и риск развития рака кожи. Это открытие доказывает, что предрасположенность к самой опасной опухоли определяется не только солнечными ожогами, но и скрытыми биологическими механизмами, которые ранее оставались вне поля зрения медицины. Новые данные позволяют не только точнее выявлять группы риска, но и создают базу для разработки препаратов, способных блокировать перерождение обычных клеток в злокачественные.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Генетическая карта родинок: что скрывает ДНК

Специалисты Квинслендского института медицинских исследований QIMR Berghofer провели масштабный анализ данных 85 тысяч человек, чтобы разгадать загадку появления родинок. Выяснилось, что количество отметин на теле напрямую связано с 24 новыми участками генома. Генетика — определяющий фактор: именно она диктует, сколько меланоцитов (клеток, вырабатывающих пигмент) соберутся в группы.

"Важно понимать, что родинка — это результат размножения клеток, которое вовремя остановилось. При меланоме этот стоп-сигнал не срабатывает. Обнаруженные гены помогают нам понять, почему у одних людей процесс под контролем, а у других — нет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследование показало, что почти все найденные генетические участки напрямую коррелируют с риском онкологии. При этом механизмы их работы часто не зависят от пигментации кожи или интенсивности ультрафиолетового излучения. Это меняет представление о профилактике солнечных ожогов как о единственном способе защиты.

Иммунный щит и ген SIKE1: почему защита дает сбой

Одним из ключевых открытий стал ген SIKE1. Изначально известная его роль заключалась в защите организма от вирусов, однако австралийские ученые обнаружили его связь с меланоцитами. Если работа гена нарушена, иммунная система перестает "видеть" аномальные клетки. Это позволяет им бесконтрольно делиться, превращая обычную родинку в опухоль.

"Мы знаем, как снизить риски с помощью защитного поведения, а современная иммунотерапия спасает многих. Но люди по-прежнему умирают от меланомы, причем существующее лечение не помогает примерно половине пациентов на поздних стадиях", — подчеркнул руководитель исследования, профессор Мэтью Лоу.

По его мнению, изучение биологии родинок — ключ к поиску новых мишеней для лекарств.

"Выявление специфических генов, таких как SIKE1, открывает дорогу к таргетной терапии. Это позволит врачам действовать прицельно, восстанавливая способность иммунитета распознавать раковые клетки на самых ранних этапах", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Полигенная шкала: как предугадать болезнь

На основе полученных данных ученые разработали инструмент — полигенную шкалу риска (PRS). Она позволяет оценить генетическую предрасположенность человека к появлению большого количества родинок. Поскольку около трети всех меланом развиваются из уже существующих невусов, такой скрининг жизненно необходим.

Индивидуальная оценка риска поможет сформировать график диспансеризации для конкретного человека. Тем, у кого выявлена высокая предрасположенность, потребуется более частый мониторинг состояния кожи. Это особенно важно в условиях, когда солнечные ванны при лечении или предрасположенности могут стать критическим фактором.

Будущее терапии и профилактики

Исследователи не планируют останавливаться на достигнутом. Следующий этап — изучение еще более масштабных массивов данных. Ученые также рассматривают возможность "перепрофилирования" уже существующих препаратов для воздействия на вновь открытые биологические пути. Это может значительно ускорить появление новых методов профилактики.

"Генетические исследования подтверждают: профилактика должна быть персонализированной. Если мы заранее знаем о рисках, заложенных в ДНК, мы можем предотвратить развитие болезни еще до появления первых симптомов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Фактор исследования Влияние на риск меланомы Ген SIKE1 Отвечает за распознавание иммунитетом делящихся клеток кожи Количество родинок Один из самых сильных маркеров генетической предрасположенности Шкала PRS Оценка риска на основе анализа 250+ участков генома Клеточная пролиферация Сходство механизмов меланомы с раком груди и простаты

Ответы на популярные вопросы о меланоме

Как родинки связаны с генетикой меланомы?

Родинки и меланома развиваются из одних и тех же клеток — меланоцитов. Генетика определяет количество родинок на теле, а их обилие является ключевым фактором риска. Исследование выявило более 250 генов, которые регулируют этот процесс.

Может ли меланома появиться без воздействия солнца?

Да, исследование подтвердило наличие генетических механизмов риска, которые не связаны с цветом кожи или солнечным излучением. Это объясняет, почему меланома иногда развивается на участках тела, защищенных от УФ-лучей.

Что такое ген SIKE1 и чем он важен?

Это ген, регулирующий иммунный ответ. При его аномальной работе иммунитет перестает уничтожать поврежденные меланоциты, что дает им возможность бесконтрольно размножаться и превращаться в злокачественную опухоль.

Как новые данные изменят обследования пациентов?

На основе открытых генов разработана полигенная шкала риска. В будущем врачи смогут по анализу ДНК определять людей с высокой предрасположенностью к раку кожи и назначать им более тщательный и частый мониторинг.

Читайте также