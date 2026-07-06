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Жара вокруг, а вас знобит: три скрытых сбоя медленно лишают тело тепла и энергии

Здоровье

Постоянное чувство холода в теплую погоду — не каприз организма и не метафора "тонкой душевной организации". Это объективный сигнал, который посылает ваша эндокринная или сосудистая система. Игнорирование терморегуляции тела часто ведет к серьезным сбоям, а попытки согреться горячим чаем с сахаром лишь маскируют проблему, никак ее не решая.

озноб
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
озноб

Щитовидная железа: почему "батарейка" садится

Гормоны щитовидной железы дирижируют метаболизмом. При гипотиреозе скорость обменных процессов падает. Организм буквально переходит в режим энергосбережения, вырабатывая минимум тепла. Дефицит йода или витамина D3 часто блокирует выработку тиреоидных гормонов, оставляя вас в состоянии "вечной мерзлоты" даже в летний зной.

"Пациенты часто путают патологическую зябкость с индивидуальной особенностью. Если ТТГ выйдет за рамки нормы, никакое закаливание не поможет, пока мы не нормализуем эндокринный фон", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Железодефицит как причина кислородного голодания

Железо необходимо для синтеза гемоглобина, доставляющего кислород к каждой клетке. При нарушении биохимии крови ткани страдают от гипоксии. Когда клетки недополучают питание и кислород, полноценная выработка тепловой энергии становится невозможной. Это состояние особенно характерно для женщин репродуктивного возраста.

Причина холода Механизм сбоя
Железодефицитная анемия Ограничение транспорта кислорода к тканям
Хронический стресс Спазм периферических сосудов капилляров

"Сосудистый спазм — это реакция "бей или беги". При хроническом стрессе организм постоянно держит сосуды суженными, ограничивая приток теплой крови к конечностям", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Стресс на службе спазма

Постоянное эмоциональное напряжение истощает ресурсы организма. При дефиците нутриентов - магния или витаминов группы В — нервная система утрачивает контроль над сосудистым тонусом. В результате руки и ноги остаются ледяными даже при комфортной температуре воздуха.

План действий: какие анализы помогут

Не занимайтесь самолечением и не пытайтесь "лечить" анализы без врача. Комплексная диагностика должна включать оценку уровня ферритина, гормонов щитовидной железы (ТТГ) и витамина D. Только комплексный подход позволит выявить реальный метаболический провал, а не просто купировать симптомы.

"Коррекция дефицитов должна идти по протоколу. Бесконтрольное употребление БАДов без понимания биохимического профиля — опасная практика, которая чаще вредит, чем помогает", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о зябкости

Почему я мерзну, если анализы в норме?

Стоит рассмотреть уровень висцерального жира и композиционный состав тела, а также исключить другие неврологические проблемы.

Помогают ли витаминные комплексы от холода?

Витамины работают только как часть системы. Они эффективны при доказанном дефиците, но не заменяют полноценное сбалансированное питание.

Может ли помочь спорт?

Активные нагрузки улучшают кровообращение, но при анемии чрезмерный спорт противопоказан из-за нагрузки на сердце.

Как быстро согреться без вреда здоровью?

Откажитесь от попыток согреться алкоголем. Лучше смените одежду на многослойную и обратитесь к специалисту.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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