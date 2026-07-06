Райские пляжи Европы оказались под ударом: море выпустило смертельно опасного незваного гостя

Европейские курорты столкнулись с биологической угрозой, спровоцированной климатическими изменениями: в прибрежных водах активно размножается бактерия Vibrio vulnificus. Этот микроорганизм, получивший пугающее название "плотоядный", вызывает некротический фасциит — стремительное разрушение и отмирание мягких тканей. Ситуация усугубляется тем, что из-за аномальной жары Средиземное море теряет свою природную защиту — высокую соленость, которая раньше сдерживала экспансию опасного патогена.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Греция, Родос, Атриум, бассейн, море

Глобальное потепление как катализатор инфекции

Основной причиной миграции микроба в регионы, где он ранее не встречался, ученые называют системный климатический сдвиг. Средиземноморский регион прогревается на 20% быстрее, чем планета в среднем. Высокая температура воды в сочетании с опреснением из-за обильных осадков или таяния ледников создает инкубатор для вибрионов. Природный барьер в виде морской соли перестал работать, что позволило бактерии захватить новые территории, включая популярные пляжи Испании, которые властям уже пришлось временно закрывать.

"Важно понимать, что бактерия Vibrio vulnificus особенно опасна для людей с хроническими поражениями органов. Например, болезни печени или диабет делают организм крайне уязвимым для сепсиса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Основные пути заражения и зоны риска

Инфицирование происходит двумя способами: через употребление сырых морепродуктов (особенно устриц) и при контакте морской воды с открытыми ранами на коже. Бактерия не передается от человека к человеку, поэтому вспышки носят локальный, природно-очаговый характер. Учитывая, что в жаркое время года организм может давать сбои, напоминающие обычный перегрев, важно не пропустить симптомы серьезного сбоя, такие как резкое воспаление кожи после купания.

"При попадании микроба в кровь развивается стремительный патологический процесс. Если вовремя не локализовать инфекцию, врачам приходится прибегать к ампутации конечностей, чтобы остановить распространение некроза", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как защитить себя во время отдыха

Особую бдительность стоит проявлять в устьях рек и закрытых лагунах — там, где вода самая теплая и наименее соленая. Эксперты Университета Валенсии советуют не паниковать, но соблюдать гигиену купания. Здоровый иммунитет обычно справляется с микробом, но при наличии глубоких царапин или ослабленного здоровья риск возрастает. Даже обычное укрепление связок и суставов через плавание требует уверенности в чистоте водоема.

"Любые вспышки инфекций требуют усиленного эпидемиологического надзора, особенно в туристических зонах. Путешественникам следует избегать купания в стоячей теплой воде, если на теле есть свежие повреждения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Фактор риска Последствия Сырые устрицы и мидии Острое пищевое отравление, риск попадания вибриона в кровь Открытые раны в морской воде Некротический фасциит (разрушение тканей вокруг раны) Хронические болезни печени Резкое повышение риска смертельного исхода при инфицировании Купание в опресненных лагунах Максимальная концентрация бактерий в теплой стоячей воде

Ответы на популярные вопросы о плотоядной бактерии

Насколько высок риск смерти при заражении?

При проникновении Vibrio vulnificus в кровоток летальность крайне высока. Без экстренной антибактериальной терапии и хирургической обработки раны сепсис может привести к смерти в течение нескольких суток.

Можно ли заразиться от другого человека?

Нет, данная инфекция не передается контактно-бытовым путем от человека к человеку. Заражение происходит только напрямую из внешней среды — воды или морепродуктов.

Правда ли, что бактерия "поедает" плоть?

Термин "плотоядная" является метафорой. Микроб выделяет токсины, которые вызывают стремительную гибель клеток кожи, жировой клетчатки и фасций, что внешне выглядит как быстро распространяющееся гниение.

Как климат влияет на распространение патогена?

Бактерия теплолюбива и предпочитает низкую соленость. Из-за глобального потепления Средиземное море становится более пресным и горячим, что расширяет ареал обитания микроба на север.

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