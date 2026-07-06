Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Друг в беде не бросит: крыса-альтруист вынудила учёных заняться изучением эмпатии животных
Снаряды рвались часами: Зеленский в панике требует от СБУ отчет о мощном взрыве склада под Киевом
Мафиозные кланы, золото и кровь: курганы древних скифов хранят сюжеты, достойные блокбастера
Вернули горючее из прошлого века: автовладельцев ждут непредвиденные расходы на ремонт двигателей
Такого налета Ярославская область еще не переживала — главной целью оказался НПЗ
Горькое признание Рютте: НАТО расписалось в невозможности защитить небо Украины
Жара вокруг, а вас знобит: три скрытых сбоя медленно лишают тело тепла и энергии
Пока люди искали источник силы в мышцах, главный ответ всё это время скрывался в кишечнике
Склады в Польше полностью опустели: признание Варшавы лишило Киев последней надежды

Солнце не прощает беспечности: как не пропустить превращение обычной родинки в меланому

Здоровье

Меланома остается одним из самых коварных видов злокачественных новообразований кожи. Она быстро дает метастазы, но ранняя диагностика рака позволяет успешно купировать процесс. Главный провокатор — неконтролируемая инсоляция. Ультрафиолетовое излучение разрушает структуру клеток, запуская патологические мутации.

Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Алгоритм ABCDE: как распознать угрозу

Визуальный мониторинг состояния кожи — базовая мера безопасности. Дерматологи предлагают использовать международную шкалу оценки невусов ABCDE. Любое отклонение от привычного вида требует внимания.

"Пациенты часто игнорируют изменение контуров родинки, списывая это на возрастные процессы. Любая трансформация пигментного образования — прямой сигнал к записи на дерматоскопию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Критерий Признак атипии
A (Asymmetry) Асимметричная форма образования.
B (Border) Размытые, неровные, "рваные" края.
C (Color) Гетерогенный цвет, наличие вкраплений.
D (Diameter) Размер превышает 6 мм.
E (Evolving) Динамика роста, зуд, кровоточивость.

Методы профессионального контроля

Самостоятельный осмотр не отменяет визита к профильному специалисту. Врачи используют дерматоскоп — оптический прибор, позволяющий оценить глубокие структуры невуса. Это значительно точнее, чем диагностика "на глаз", что особенно актуально для онкопациентов.

"Дерматоскопия помогает выявить злокачественные клетки на доклинической стадии, когда хирургическое удаление гарантирует полное выздоровление без осложнений", — разъяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Защита от ультрафиолета

Превентивная защита кожи в разы снижает риск мутаций. Солнечные ожоги, полученные в детстве, имеют накопительный эффект, повышая вероятность развития опухоли спустя десятилетия. Избегайте использования вредных химических составов в помещениях, отдавая приоритет SPF-средствам на открытом солнце.

При использовании фотозащитных кремов важно соблюдать кратность нанесения — каждые два часа. Также помните про бережное отношение к организму после 50 лет: здоровое питание и контроль обмена веществ косвенно влияют на иммунный ответ.

Ответы на популярные вопросы о меланоме

Можно ли удалить подозрительную родинку лазером?

Удалять потенциально опасные образования лазером запрещено. Необходимо иссечение скальпелем с последующим гистологическим исследованием образца.

Помогает ли загар подготовить кожу к отпуску?

Загар — это ответная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. "Подготовки" не существует, есть лишь повышение риска развития рака.

Как часто нужно посещать дерматолога при наличии множественных родинок?

При большом количестве невусов рекомендуется проводить осмотр у онкодерматолога не реже одного раза в полгода или по индивидуальному графику наблюдения.

Безопасен ли солярий для здоровья?

ВОЗ классифицирует солярии как канцерогены первой группы. Искусственный ультрафиолет повышает риск развития меланомы даже при коротких сеансах.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Военные новости
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Последние материалы
Горькое признание Рютте: НАТО расписалось в невозможности защитить небо Украины
Жара вокруг, а вас знобит: три скрытых сбоя медленно лишают тело тепла и энергии
Склады в Польше полностью опустели: признание Варшавы лишило Киев последней надежды
Пока люди искали источник силы в мышцах, главный ответ всё это время скрывался в кишечнике
Солнце не прощает беспечности: как не пропустить превращение обычной родинки в меланому
Не море остановит Владивосток, а дороги: август может стать месяцем транспортного хаоса
Первые люди Америки удивили археологов: ради этой пищи они прошли два континента на сквозь
Этого ждали все водители: на бирже ввели жесткий запрет на подорожание топлива из Белоруссии
Не просто подготовка к родам: в Тюмени запустили инициативу, которая сплотит будущих родителей
Русский Север снова накрыл европейский стол: мурманская рыба ушла в ЕС десятками тысяч тонн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.