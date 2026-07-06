Солнце не прощает беспечности: как не пропустить превращение обычной родинки в меланому

Меланома остается одним из самых коварных видов злокачественных новообразований кожи. Она быстро дает метастазы, но ранняя диагностика рака позволяет успешно купировать процесс. Главный провокатор — неконтролируемая инсоляция. Ультрафиолетовое излучение разрушает структуру клеток, запуская патологические мутации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Алгоритм ABCDE: как распознать угрозу

Визуальный мониторинг состояния кожи — базовая мера безопасности. Дерматологи предлагают использовать международную шкалу оценки невусов ABCDE. Любое отклонение от привычного вида требует внимания.

"Пациенты часто игнорируют изменение контуров родинки, списывая это на возрастные процессы. Любая трансформация пигментного образования — прямой сигнал к записи на дерматоскопию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Критерий Признак атипии A (Asymmetry) Асимметричная форма образования. B (Border) Размытые, неровные, "рваные" края. C (Color) Гетерогенный цвет, наличие вкраплений. D (Diameter) Размер превышает 6 мм. E (Evolving) Динамика роста, зуд, кровоточивость.

Методы профессионального контроля

Самостоятельный осмотр не отменяет визита к профильному специалисту. Врачи используют дерматоскоп — оптический прибор, позволяющий оценить глубокие структуры невуса. Это значительно точнее, чем диагностика "на глаз", что особенно актуально для онкопациентов.

"Дерматоскопия помогает выявить злокачественные клетки на доклинической стадии, когда хирургическое удаление гарантирует полное выздоровление без осложнений", — разъяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Защита от ультрафиолета

Превентивная защита кожи в разы снижает риск мутаций. Солнечные ожоги, полученные в детстве, имеют накопительный эффект, повышая вероятность развития опухоли спустя десятилетия. Избегайте использования вредных химических составов в помещениях, отдавая приоритет SPF-средствам на открытом солнце.

При использовании фотозащитных кремов важно соблюдать кратность нанесения — каждые два часа. Также помните про бережное отношение к организму после 50 лет: здоровое питание и контроль обмена веществ косвенно влияют на иммунный ответ.

Ответы на популярные вопросы о меланоме

Можно ли удалить подозрительную родинку лазером?

Удалять потенциально опасные образования лазером запрещено. Необходимо иссечение скальпелем с последующим гистологическим исследованием образца.

Помогает ли загар подготовить кожу к отпуску?

Загар — это ответная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. "Подготовки" не существует, есть лишь повышение риска развития рака.

Как часто нужно посещать дерматолога при наличии множественных родинок?

При большом количестве невусов рекомендуется проводить осмотр у онкодерматолога не реже одного раза в полгода или по индивидуальному графику наблюдения.

Безопасен ли солярий для здоровья?

ВОЗ классифицирует солярии как канцерогены первой группы. Искусственный ультрафиолет повышает риск развития меланомы даже при коротких сеансах.

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