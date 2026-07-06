Сотни мышц и миллионы бактерий: ученые в Перми обнаружили скрытую работу тела при близости

Ежегодно 6 июля планета празднует Всемирный день поцелуя — жеста, который объединяет в себе химию, физику и биологию человеческого тела. Как стало известно Pravda.Ru, специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) раскрыли механизмы этого процесса, подчеркнув, что за привычным проявлением чувств стоит колоссальная работа гормональной системы и мускулатуры. Исследователи объяснили, как именно тактильный контакт влияет на состояние сосудов, иммунный ответ и даже микробиоту ротовой полости.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поцелуй

Биохимия близости: бактерии и тренировка мышц

Один глубокий поцелуй инициирует масштабный микробиологический обмен: всего за десять секунд партнеры передают друг другу около 80 миллионов бактерий. По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова такая встряска заставляет иммунитет вырабатывать защитные антитела класса IgA, формируя на слизистой барьер против инфекций. Несмотря на риск передачи стрептококков, подобные контакты помогают микрофлоре пары синхронизироваться, что в долгосрочной перспективе повышает общую сопротивляемость организма внешним угрозам.

Параллельно с обменом микроорганизмами тело получает серьезную физическую нагрузку: в процессе задействованы 34 лицевые мышцы и более сотни мышц туловища и шеи. Эксперты ПНИПУ подчеркивают, что такая активность стимулирует пять пар черепных нервов, отвечающих за мимику, сердечный ритм и слюноотделение. Усиленная выработка секрета не только помогает нейтрализовать кислоты, но и предотвращает шатание зубов благодаря содержанию природного антисептика лизоцима и пептидов.

"Любые позитивные тактильные контакты со значимым человеком выступают мощным антистрессовым фактором, который способен на время блокировать избыточный выброс адреналина", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Сердечный ритм и нейронные связи

Поцелуи напрямую воздействуют на давление через выброс окситоцина, который дает сосудам команду на расслабление. Этот гипотензивный эффект может сохраняться до получаса, снижая нагрузку на миокард. Литвинов отметил: "Снижение уровня кортизола не только успокаивает нервную систему, но и создает более благоприятный фон для нормализации липидного обмена — уменьшается содержание триглицеридов и повышается уровень "хорошего" холестерина".

Удивительно, но термин "поцелуй" применим и к микромиру нашего мозга, где нейроны обмениваются информацией через синапсы. Исследователи зафиксировали механизм "поцелуй-сжатие-бег", при котором синаптические пузырьки лишь мгновенно касаются соседних клеток для передачи сигнала. Изучение этих мимолетных контактов критически важно для медицины, так как сбои в подобных "диалогах" нейронов провоцируют развитие эпилепсии и нарушение обмена веществ. Однако стоит проявлять осторожность: вместе со слюной могут передаваться белки-аллергены от недавно съеденных партнером продуктов, что у чувствительных людей способно вызвать острую реакцию.

Ответы на популярные вопросы о поцелуях

Правда ли, что поцелуи помогают похудеть?

Во время страстного поцелуя сжигается от 6 до 26 калорий в минуту, а активация метаболизма способствует более интенсивному расходу энергии, хотя это и не заменит полноценную тренировку.

Может ли поцелуй стать причиной аллергического шока?

Да, если партнер употреблял продукт-аллерген (например, орехи), частицы белков сохраняются в слюне и могут вызвать у другого человека реакцию вплоть до анафилаксии.

Как поцелуи влияют на состояние кожи лица?

Регулярная работа 34 мышц лица улучшает местное кровообращение и лимфодренаж, что поддерживает тонус тканей и служит естественной профилактикой возрастных изменений.

Защищают ли поцелуи от кариеса?

Косвенно да, так как стимуляция слюноотделения помогает смывать остатки пищи и нейтрализовать агрессивные кислоты, разрушающие зубную эмаль.

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