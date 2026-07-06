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Тихая угроза стала заметной: московские ученые создали софт, который переиграл стандартную диагностику

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Специалисты Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА разработали программный комплекс, способный с высокой точностью идентифицировать злокачественные новообразования в печени. Технология базируется на анализе данных компьютерной томографии и позволяет минимизировать риск диагностических ошибок.

Врач изучает прогноз ИИ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач изучает прогноз ИИ

Чтобы результаты обследования были максимально достоверными, пациентам важно знать, что даже подготовка к сдаче крови или другие медицинские манипуляции требуют строгого соблюдения правил, иначе искаженные показатели могут осложнить постановку диагноза.

Динамический анализ контрастирования

Стандартные методы КТ-диагностики предполагают введение контрастного вещества и проведение серии сканирований. В отличие от большинства существующих алгоритмов, которые оценивают каждый снимок по отдельности, новая система обучалась анализировать динамику распределения препарата в тканях. Именно характер накопления и вымывания контраста позволяет врачам дифференцировать типы опухолей, которые на статичных кадрах могут выглядеть идентично.

"Внедрение подобных инструментов в клиническую практику серьезно снижает нагрузку на рентгенологов и помогает вовремя заметить патологии, которые человеческий глаз может пропустить на ранних этапах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Алгоритм функционирует в два этапа: сначала нейросеть локализует орган на общих срезах, а затем детально изучает подозрительные зоны. По информации, которую cообщает Газета.Ru, точность классификации образований выросла до 86,7%, тогда как базовые модели показывали результат лишь в 64%. Особенно впечатляющие цифры получены при поиске гепатоцеллюлярной карциномы — самого опасного типа первичного рака печени, где чувствительность ИИ достигла абсолютных 100%.

Признание и практическая значимость

Разработка московских ученых уже получила официальное признание, став победителем Всероссийского инженерного конкурса. Программное обеспечение прошло государственную регистрацию в реестре ЭВМ, а теоретическая база исследования подтверждена публикациями в профильных научных изданиях. Эксперты уверены, что подобные цифровые помощники станут "золотым стандартом" в онкологии, позволяя выявлять смертельные угрозы на стадиях, когда старение организма еще не осложнено тяжелыми сопутствующими процессами.

"Система работает в два этапа: сначала автоматически находит печень на КТ, затем выделяет подозрительный участок и определяет тип опухоли". По словам исследователей, такой подход позволяет учитывать именно ту диагностическую информацию, которая скрыта в изменениях между кадрами. Это значительно упрощает работу диагноста, предоставляя ему готовый математический расчет вероятности развития болезни.

Ответы на популярные вопросы о диагностике печени

Почему обычного КТ без контраста часто недостаточно?

Без контрастного усиления многие опухоли имеют ту же плотность, что и здоровая ткань печени, что делает их невидимыми для аппарата. Контраст подсвечивает сосудистую сеть новообразования, позволяя определить его границы и структуру.

Насколько можно доверять диагнозу, поставленному нейросетью?

Искусственный интеллект является вспомогательным инструментом, который подсвечивает врачу зоны риска. Окончательное решение и постановка диагноза всегда остаются за квалифицированным специалистом-рентгенологом или онкологом.

Какие типы рака печени распознает новая система?

Алгоритм эффективно классифицирует различные новообразования, включая гепатоцеллюлярную карциному и метастатические поражения, анализируя специфику кровотока в пораженных участках.

Заменяет ли КТ с ИИ биопсию печени?

Несмотря на высокую точность (до 86,7%), КТ остается методом визуализации. В сложных случаях для окончательного подтверждения клеточного состава опухоли врачи по-прежнему могут назначать гистологическое исследование.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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