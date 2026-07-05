Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тропический рай на экваторе: поездка в Сан-Томе перевернет ваше представление об отдыхе
Марс преподнес ученым камень преткновения: крошечный кристалл спутал все представления о планете
Лица стали одинаковыми: Надежда Бабкина разоблачила ложные ориентиры современной молодёжи
Вклады неожиданно поменялись местами: самый высокий доход теперь приносят не долгие депозиты
Летний свекольник раскрывается по-новому: одна добавка делает вкус ярче и свежее
В жизни всё совсем не так: честный рассказ Бузовой лишил фанатов иллюзий о беременности
Эти двигатели словно забыли, что должны ломаться: миллион километров для них — лишь начало
Шесть загадочных сфер выбросило на берег: Австралия оцепила пляж, опасаясь космической угрозы
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения

Суставы начинают ржаветь изнутри раньше, чем появляется боль: ученые раскрыли главную ошибку миллионов

Здоровье » Здоровье и профилактика

С возрастом суставы неизбежно меняются: хрящевая ткань истончается, а естественная "смазка" вырабатывается в меньших объемах. Многие ошибочно полагают, что покой — лучший способ сберечь колени и бедра, однако наука доказывает обратное. Без движения сустав лишается питания, что ускоряет развитие остеоартрита, которым уже страдают более 500 миллионов человек в мире. Правильно подобранная нагрузка не только останавливает разрушение, но и работает эффективнее некоторых лекарств, возвращая телу устойчивость и легкость движений.

Рентген колена
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рентген колена

Биология движения: как хрящ получает питание

Суставной хрящ — это уникальная ткань, лишенная собственного кровоснабжения. Кислород и полезные вещества поступают в него исключительно из синовиальной жидкости. Этот процесс напоминает работу губки: при движении сустав сжимается, выталкивая продукты распада, а при расслаблении впитывает свежую порцию "смазки". Если человек ведет сидячий образ жизни, хрящ начинает "голодать" и разрушаться.

"Движение — это единственный способ доставить питание к хрящу. Когда мы укрепляем мышцы вокруг колена или бедра, они берут на себя часть ударной нагрузки, работая как биологические амортизаторы. Это критически важно для профилактики износа", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследования подтверждают, что силовые тренировки, направленные на четырехглавую мышцу бедра (квадрицепс), значительно снижают болевой синдром. Сильные мышцы стабилизируют сустав, не давая костям тереться друг о друга. Часто физическая активность дает тот же противовоспалительный эффект, что и препараты, но без вреда для желудка. Иногда проблемы с весом мешают начать тренировки, особенно когда стандартные диеты перестают работать после сорока из-за биологических изменений.

Проприоцепция и баланс: почему мы падаем с возрастом

Еще одна скрытая причина разрушения суставов — потеря проприоцепции. Иными словами, это способность мозга точно понимать, в каком положении находятся конечности. С годами связь "мозг-сустав" слабеет. В результате шаг становится неуверенным, нагрузка распределяется криво, что ведет к микротравмам. Тренировка баланса помогает восстановить эти нейронные связи.

"Снижение чувства равновесия — главная причина падений у пожилых людей. Упражнения на нестабильных поверхностях заставляют рецепторы в суставах работать активнее, что улучшает контроль позы и снижает риск переломов на четверть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Лучшие виды нагрузок для защиты суставов

Для стареющих суставов идеальны нагрузки с низким ударным воздействием. Это занятия, при которых исключены прыжки и резкие приземления. Плавание и аквааэробика считаются золотым стандартом: вода забирает на себя до 90% массы тела, позволяя суставам двигаться максимально свободно. Также крайне полезен тайцзицюань — система плавных переходов, которая по эффективности сопоставима с курсом профессиональной физиотерапии.

Ниже описана техника выполнения базовых укрепляющих упражнений:

  • Подъем прямой ноги (для коленей): лежа на спине, согните одну ногу в колене, поставив стопу на пол. Вторую ногу держите прямой и медленно поднимайте до уровня колена согнутой ноги. Задержите на 2 секунды и плавно опустите.
  • Отведение бедра (для таза): стоя боком к опоре, медленно отведите прямую ногу в сторону, не наклоняя туловище. Держите спину ровно, пятка смотрит в сторону.
  • Скандинавская ходьба: используйте специальные палки, чтобы перенести часть веса на руки. Ставьте палку под углом, отталкиваясь ею при каждом шаге, что разгружает позвоночник и колени. К слову, прогулки в парках полезны не только для ног: ученые доказали, что наличие зеленых зон в городе фундаментально влияет на здоровье человека.

"Если вы выбираете ходьбу, старайтесь менять покрытия. Песок, трава или мелкий гравий заставляют мелкие мышцы-стабилизаторы включаться в работу. Это гораздо полезнее для суставов, чем монотонный бег по асфальту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Техника безопасности: как не навредить себе

Главный риск при начале тренировок в зрелом возрасте — это избыточное рвение. Любая боль, выходящая за рамки легкого мышечного дискомфорта, является сигналом к остановке. Неправильная техника в йоге или глубокие приседания без контроля могут привести к растяжениям и усилению воспаления. Нужно учитывать и общее состояние организма: например, сильный стресс делает кровь гуще, что также влияет на самочувствие во время нагрузок.

Тип упражнения Главная польза для суставов
Плавание / Аквааэробика Максимальная разгрузка суставов под весом воды.
Тайцзи и Йога Улучшение гибкости и глубокое укрепление связок.
Ходьба по неровностям Восстановление проприоцепции и координации.
Силовые (с весом тела) Создание мышечного корсета вокруг сочленений костей.

Ответы на популярные вопросы о здоровье суставов

Помогают ли упражнения, если хрящ уже начал разрушаться?

Да, движение активирует выработку синовиальной жидкости, которая смазывает поврежденные участки и замедляет прогресс остеоартрита.

Можно ли заниматься спортом при боли в коленях?

Можно и нужно, но нагрузка должна быть "низкоударной". Исключите бег и прыжки, заменив их плаванием или специальной лечебной физкультурой.

Сколько времени нужно уделять тренировкам?

Исследования показывают, что даже 10-15 минут ходьбы по траве или упражнений на баланс ежедневно достаточно для поддержания подвижности.

Действительно ли упражнения заменяют лекарства?

Согласно Кокрейновскому обзору, физическая активность может оказывать обезболивающий эффект, сопоставимый с НПВС, не вызывая побочных эффектов для ЖКТ.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Еда и рецепты
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Популярное
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок

Забудьте о клубах пара на кухне: выяснилось, какие типичные ошибки превращают процесс подготовки тары в риск для всей домашней консервации.

Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Последние материалы
Вклады неожиданно поменялись местами: самый высокий доход теперь приносят не долгие депозиты
Летний свекольник раскрывается по-новому: одна добавка делает вкус ярче и свежее
Суставы начинают ржаветь изнутри раньше, чем появляется боль: ученые раскрыли главную ошибку миллионов
В жизни всё совсем не так: честный рассказ Бузовой лишил фанатов иллюзий о беременности
Эти двигатели словно забыли, что должны ломаться: миллион километров для них — лишь начало
Шесть загадочных сфер выбросило на берег: Австралия оцепила пляж, опасаясь космической угрозы
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Окаменевший кошмар внутри черепа: как чудесный отдых в Индии едва не разрушил судьбу британки
Еще недавно мест не было, а теперь — скидки до 50%: что произошло на курортах юга России
Культовый бренд решили спасти от исчезновения — для этого пошли на неожиданный шаг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.