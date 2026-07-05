Диеты не работают, спорт не поможет: молекулярная ловушка лишила людей контроля над весом

После 40 лет фигура начинает меняться, даже если рацион и физические нагрузки остаются прежними. Исследователи обнаружили биологический "конвейер", ответственный за накопление жира в области живота, который крайне сложно остановить обычными методами похудения.
Ранее считалось, что жировые клетки у взрослых лишь увеличиваются в объеме, но не делятся. Новейшие данные доказывают обратное. У мышей среднего возраста в абдоминальной зоне запускается активное образование новых адипоцитов. Исследование показало: до 80% таких клеток в брюшной полости являются "новичками".
"Организм меняет стратегию при достижении определенного биологического порога, и мы видим, как на клеточном уровне приоритеты смещаются в сторону запасания энергии, а не ее расхода", — предположила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Проблема кроется в клетках-предшественниках CP-A. С возрастом их активность растет. Они активно трансформируются в зрелые жировые клетки. Игнорировать этот процесс — значит нагружать метаболизм, не получая результата от тренировок.
|Процесс
|Действие фактора
|Молодой возраст
|Стабильное количество жировых клеток
|После 40 лет
|Активное деление клеток CP-A
Биологи идентифицировали рецептор LIFR, который регулирует этот процесс. Искусственное блокирование рецептора у подопытных животных сократило объем висцерального жира в три раза. Аналогичные клетки-предшественники выявлены и у человека. Это объясняет, почему контроль глюкозы становится критически важным после сорока.
"Нам необходимо рассматривать обмен веществ не как статичную систему, а как динамический процесс, зависящий от сигнальных молекул, которые мы учимся контролировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Воздействие на LIFR может стать новой ветвью терапии. Вместо борьбы с последствиями в виде повреждения артерий, медицина сможет воздействовать на сам механизм образования жировых депо.
"Пока же пациентам лучше ориентироваться на долгосрочные стратегии поддержания веса, а не на попытки "обмануть" физиологию экстремальными ограничениями", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Если вы заметили, что привычный фитнес не справляется, сфокусируйтесь на анализе уровня системного воспаления и гормонального профиля, а не на увеличении интенсивности тренировок.
Да, из-за изменения активности стволовых клеток жировой ткани, которые начинают делиться чаще после 40 лет.
Спорт полезен, но при наличии биологического "конвейера" его может быть недостаточно для удержания прежних параметров талии.
На текущий момент это фундаментальное научное открытие; клинических тестов на рецептор LIFR для широкого применения пока не существует.
Висцеральный жир активно влияет на обмен веществ, повышая риски сердечно-сосудистых патологий и метаболического синдрома.
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