Диеты не работают, спорт не поможет: молекулярная ловушка лишила людей контроля над весом

После 40 лет фигура начинает меняться, даже если рацион и физические нагрузки остаются прежними. Исследователи обнаружили биологический "конвейер", ответственный за накопление жира в области живота, который крайне сложно остановить обычными методами похудения.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Лишний вес

Биологический механизм старения

Ранее считалось, что жировые клетки у взрослых лишь увеличиваются в объеме, но не делятся. Новейшие данные доказывают обратное. У мышей среднего возраста в абдоминальной зоне запускается активное образование новых адипоцитов. Исследование показало: до 80% таких клеток в брюшной полости являются "новичками".

"Организм меняет стратегию при достижении определенного биологического порога, и мы видим, как на клеточном уровне приоритеты смещаются в сторону запасания энергии, а не ее расхода", — предположила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Почему диеты перестают работать

Проблема кроется в клетках-предшественниках CP-A. С возрастом их активность растет. Они активно трансформируются в зрелые жировые клетки. Игнорировать этот процесс — значит нагружать метаболизм, не получая результата от тренировок.

Процесс Действие фактора Молодой возраст Стабильное количество жировых клеток После 40 лет Активное деление клеток CP-A

Клеточный "рубильник" ожирения

Биологи идентифицировали рецептор LIFR, который регулирует этот процесс. Искусственное блокирование рецептора у подопытных животных сократило объем висцерального жира в три раза. Аналогичные клетки-предшественники выявлены и у человека. Это объясняет, почему контроль глюкозы становится критически важным после сорока.

"Нам необходимо рассматривать обмен веществ не как статичную систему, а как динамический процесс, зависящий от сигнальных молекул, которые мы учимся контролировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Воздействие на LIFR может стать новой ветвью терапии. Вместо борьбы с последствиями в виде повреждения артерий, медицина сможет воздействовать на сам механизм образования жировых депо.

"Пока же пациентам лучше ориентироваться на долгосрочные стратегии поддержания веса, а не на попытки "обмануть" физиологию экстремальными ограничениями", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Если вы заметили, что привычный фитнес не справляется, сфокусируйтесь на анализе уровня системного воспаления и гормонального профиля, а не на увеличении интенсивности тренировок.

Ответы на популярные вопросы о метаболизме

Может ли живот расти "сам по себе"?

Да, из-за изменения активности стволовых клеток жировой ткани, которые начинают делиться чаще после 40 лет.

Помогают ли изнурительные тренировки?

Спорт полезен, но при наличии биологического "конвейера" его может быть недостаточно для удержания прежних параметров талии.

Нужно ли сдавать анализы на рецепторы?

На текущий момент это фундаментальное научное открытие; клинических тестов на рецептор LIFR для широкого применения пока не существует.

Почему это опаснее, чем другие виды жира?

Висцеральный жир активно влияет на обмен веществ, повышая риски сердечно-сосудистых патологий и метаболического синдрома.

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