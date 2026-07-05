Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Патока вместо крови: учёные из Австралии доказали связь между стрессом и тромбообразованием
В советских панельках один этаж оказался самым удобным для жизни: именно его ценили больше других
Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом
Ловушка для интеллектуалов: это качество личности заставит поверить самым грубым фейкам
Обычные джинсы выглядят эффектнее: эти оттенки одежды делают образ заметно дороже
Рай, который стал опасным: почему Бали 2026 года пугает даже бывалых путешественников
Хоббиты с острова Флорес оказались обычными халявщиками: археологи развенчали миф о великих охотниках
Заглянуть в чужой кошелёк: попытки Питта проверить доходы Джоли обернулись насмешками со стороны актрисы
Деревья включили режим инженеров: учёных удивило истинное предназначение высоких стволов

Диеты не работают, спорт не поможет: молекулярная ловушка лишила людей контроля над весом

Здоровье

После 40 лет фигура начинает меняться, даже если рацион и физические нагрузки остаются прежними. Исследователи обнаружили биологический "конвейер", ответственный за накопление жира в области живота, который крайне сложно остановить обычными методами похудения.

Лишний вес
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Лишний вес

Биологический механизм старения

Ранее считалось, что жировые клетки у взрослых лишь увеличиваются в объеме, но не делятся. Новейшие данные доказывают обратное. У мышей среднего возраста в абдоминальной зоне запускается активное образование новых адипоцитов. Исследование показало: до 80% таких клеток в брюшной полости являются "новичками".

"Организм меняет стратегию при достижении определенного биологического порога, и мы видим, как на клеточном уровне приоритеты смещаются в сторону запасания энергии, а не ее расхода", — предположила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Почему диеты перестают работать

Проблема кроется в клетках-предшественниках CP-A. С возрастом их активность растет. Они активно трансформируются в зрелые жировые клетки. Игнорировать этот процесс — значит нагружать метаболизм, не получая результата от тренировок.

Процесс Действие фактора
Молодой возраст Стабильное количество жировых клеток
После 40 лет Активное деление клеток CP-A

Клеточный "рубильник" ожирения

Биологи идентифицировали рецептор LIFR, который регулирует этот процесс. Искусственное блокирование рецептора у подопытных животных сократило объем висцерального жира в три раза. Аналогичные клетки-предшественники выявлены и у человека. Это объясняет, почему контроль глюкозы становится критически важным после сорока.

"Нам необходимо рассматривать обмен веществ не как статичную систему, а как динамический процесс, зависящий от сигнальных молекул, которые мы учимся контролировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Воздействие на LIFR может стать новой ветвью терапии. Вместо борьбы с последствиями в виде повреждения артерий, медицина сможет воздействовать на сам механизм образования жировых депо.

"Пока же пациентам лучше ориентироваться на долгосрочные стратегии поддержания веса, а не на попытки "обмануть" физиологию экстремальными ограничениями", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Если вы заметили, что привычный фитнес не справляется, сфокусируйтесь на анализе уровня системного воспаления и гормонального профиля, а не на увеличении интенсивности тренировок.

Ответы на популярные вопросы о метаболизме

Может ли живот расти "сам по себе"?

Да, из-за изменения активности стволовых клеток жировой ткани, которые начинают делиться чаще после 40 лет.

Помогают ли изнурительные тренировки?

Спорт полезен, но при наличии биологического "конвейера" его может быть недостаточно для удержания прежних параметров талии.

Нужно ли сдавать анализы на рецепторы?

На текущий момент это фундаментальное научное открытие; клинических тестов на рецептор LIFR для широкого применения пока не существует.

Почему это опаснее, чем другие виды жира?

Висцеральный жир активно влияет на обмен веществ, повышая риски сердечно-сосудистых патологий и метаболического синдрома.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Недвижимость
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Еда и рецепты
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Популярное
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок

Забудьте о клубах пара на кухне: выяснилось, какие типичные ошибки превращают процесс подготовки тары в риск для всей домашней консервации.

Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Последние материалы
Хоббиты с острова Флорес оказались обычными халявщиками: археологи развенчали миф о великих охотниках
Заглянуть в чужой кошелёк: попытки Питта проверить доходы Джоли обернулись насмешками со стороны актрисы
Деревья включили режим инженеров: учёных удивило истинное предназначение высоких стволов
Бензин Евро-2 может вернуться на АЗС: одна особенность автомобиля определит, стоит ли им заправляться
Мужской выбор: ароматная шурпа на ребрышках с овощами в казане для сытного застолья
Диеты не работают, спорт не поможет: молекулярная ловушка лишила людей контроля над весом
Сожительница жалуется на трудности с миллиардером: Елена Товстик высмеяла Полину Диброву за поездки по миру
Первое впечатление от Турции нельзя испортить: какие ошибки новичков превращают отдых в хаос
Онкологи не зря требуют сумрака: в какой период лечения солнечные ванны будут под запретом
Голодные звёзды сошлись в схватке: кто из мировых актрис претендует на роль Бритни Спирс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.