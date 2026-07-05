Онкологи не зря требуют сумрака: в какой период лечения солнечные ванны будут под запретом

Онкологические пациенты часто сталкиваются с запретами, которые кажутся иррациональными. Главный из них — отказ от солнечных ванн. Врачи требуют прятать кожу, но после достижения ремиссии эти ограничения снимают. Давайте разберемся, где здесь медицина, а где избыточная осторожность.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Химиотерапия и гиперпигментация

Запрет на солнце во время лечения — это не суеверие. Врачи действуют исходя из клинической фармакологии. Многие протоколы лечения делают кожу гиперчувствительной.

"Цитотоксические препараты могут провоцировать фотосенсибилизацию. Ультрафиолет в этот период вызывает не просто загар, а стойкие пигментные нарушения или химические ожоги", — разъяснила онколог Владимир Капустин.

Меланоциты реагируют на облучение патологически активно. Это создает не эстетическую проблему, а риск вторичных повреждений дермы. Пациенту, проходящему интенсивную терапию, дополнительные кожные инфекции или дерматиты противопоказаны.

Жизнь после завершения лечения

Когда таргетная терапия или химия остались позади, метаболизм постепенно восстанавливается. Прямой связи между солнечным светом и рецидивом большинства солидных опухолей нет — при условии, что мы говорим о здоровом поведении.

"Солнце не вызывает развитие рака внутренних органов. Однако важно учитывать тип кожи и анамнез. Чрезмерная инсоляция опасна меланомой, независимо от того, болел человек чем-то раньше или нет", — предупредила врач общей практики Елена Морозова.

Период Режим инсоляции Активная терапия Полное исключение прямого солнца Период ремиссии Умеренное пребывание с SPF 30+

Правила безопасного загара

Возвращение к пляжному отдыху требует гибкого подхода. Не нужно бояться прогулок, но необходимо исключить риск термического стресса.

Рекомендации доказательной медицины просты:

SPF 30 и выше — обязательный барьер.

Избегайте пиковой активности солнца с 11:00 до 16:00.

Носите одежду из плотных натуральных тканей.

"После лечения кожа требует восстановления защитного барьера. Не торопите события. Дозируйте нагрузку, как при занятиях спортом после травмы", — резюмировала терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о солнце и онкологии

Может ли солнце спровоцировать метастазы?

Нет, ультрафиолет не обладает способностью "активировать" метастазирование. Риски связаны исключительно с непосредственным воздействием на кожу.

Всегда ли нужен SPF 50?

Достаточно SPF 30 при условии правильного нанесения (каждые два часа). Чрезмерная паранойя не улучшает показатели защиты.

Нужен ли витамин D?

Его уровень лучше проверять по анализу крови. Солнечного света для синтеза витамина D часто недостаточно, проще и безопаснее принимать добавки по назначению врача.

Можно ли посещать солярий?

Никому — ни здоровым, ни тем, кто в ремиссии. Доказанная связь соляриев с раком кожи исключает их из списка безопасных процедур.

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