Патока вместо крови: учёные из Австралии доказали связь между стрессом и тромбообразованием

Тревога — это не просто каприз психики или "нервы". Это отлаженный эволюционный механизм химической защиты. В момент опасности организм выбрасывает коктейль из веществ, меняющих работу всех систем. Биохимический отклик на дедлайны или финансовые неурядицы не проходит бесследно для крови.
Коллектив физиологов из Австралии доказал: острый психологический стресс меняет структуру крови за считанные минуты. Сосуды при такой реакции сталкиваются с серьезным вызовом. Окислительный сигнал, запускаемый свободными радикалами, перестраивает архитектуру тромба. Он становится плотнее и насыщеннее фибриновыми нитями. Это создает риск гиперкоагуляции, когда кровь свертывается быстрее нормы.
"Стресс активирует каскад системных реакций, которые в долгосрочной перспективе изнашивают эндотелий сосудов. Пациенты с высоким уровнем кортизола чаще демонстрируют сбои в системе гемостаза", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кардиолог Валерий Климов.
Ранее врачи часто ссылались на воспаление как главный фактор риска сердечных заболеваний. Новое исследование, опубликованное в Journal of Physiology, уточняет эту картину. Гипотеза о простом "сгущении" крови из-за скачков давления не подтвердилась. Важна не вязкость, а качественный состав сгустка.
|Показатель
|Изменение при стрессе
|Структура сгустка
|Становится плотнее
|Фибриновые волокна
|Повышенная концентрация
В работе участвовали восемь добровольцев. Испытания включали "Трирский тест социального стресса" — публичное выступление и счет в уме под давлением жюри. Замеры до и после подтвердили: уровень свободных радикалов растет вместе с уровнем тревоги. Метаболизм мгновенно реагирует на психологические стимулы.
"Психосоматика не миф, а физиология. При хронической тревоге организм находится в состоянии постоянной мобилизации, что провоцирует опасные изменения обмена веществ", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru терапевт Елена Морозова.
Авторы исследования призывают не поддаваться панике. Данные получены на молодой группе лиц. Для широких выводов нужны дополнительные тесты с участием женщин, пожилых людей и хронических больных. Однако сама стратегия профилактики меняется. Вместо попыток подавить эмоции, врачи могут глубже работать с антиоксидантным статусом пациентов.
"Работа с тревожностью требует доказательного подхода. Если мы понимаем, что именно продукты окисления меняют состав крови, мы можем купировать эти процессы на ранних этапах", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач Анна Кузнецова.
Нет, это бессмысленно. Острые скачки — это нормальная реакция организма. Внимание стоит уделять хроническим состояниям.
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