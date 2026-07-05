Патока вместо крови: учёные из Австралии доказали связь между стрессом и тромбообразованием

Тревога — это не просто каприз психики или "нервы". Это отлаженный эволюционный механизм химической защиты. В момент опасности организм выбрасывает коктейль из веществ, меняющих работу всех систем. Биохимический отклик на дедлайны или финансовые неурядицы не проходит бесследно для крови.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ крови

Биохимия угрозы

Коллектив физиологов из Австралии доказал: острый психологический стресс меняет структуру крови за считанные минуты. Сосуды при такой реакции сталкиваются с серьезным вызовом. Окислительный сигнал, запускаемый свободными радикалами, перестраивает архитектуру тромба. Он становится плотнее и насыщеннее фибриновыми нитями. Это создает риск гиперкоагуляции, когда кровь свертывается быстрее нормы.

"Стресс активирует каскад системных реакций, которые в долгосрочной перспективе изнашивают эндотелий сосудов. Пациенты с высоким уровнем кортизола чаще демонстрируют сбои в системе гемостаза", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кардиолог Валерий Климов.

Как меняется структура сгустков

Ранее врачи часто ссылались на воспаление как главный фактор риска сердечных заболеваний. Новое исследование, опубликованное в Journal of Physiology, уточняет эту картину. Гипотеза о простом "сгущении" крови из-за скачков давления не подтвердилась. Важна не вязкость, а качественный состав сгустка.

Показатель Изменение при стрессе Структура сгустка Становится плотнее Фибриновые волокна Повышенная концентрация

Итоги эксперимента

В работе участвовали восемь добровольцев. Испытания включали "Трирский тест социального стресса" — публичное выступление и счет в уме под давлением жюри. Замеры до и после подтвердили: уровень свободных радикалов растет вместе с уровнем тревоги. Метаболизм мгновенно реагирует на психологические стимулы.

"Психосоматика не миф, а физиология. При хронической тревоге организм находится в состоянии постоянной мобилизации, что провоцирует опасные изменения обмена веществ", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru терапевт Елена Морозова.

Стресс и сосудистые патологии

Авторы исследования призывают не поддаваться панике. Данные получены на молодой группе лиц. Для широких выводов нужны дополнительные тесты с участием женщин, пожилых людей и хронических больных. Однако сама стратегия профилактики меняется. Вместо попыток подавить эмоции, врачи могут глубже работать с антиоксидантным статусом пациентов.

"Работа с тревожностью требует доказательного подхода. Если мы понимаем, что именно продукты окисления меняют состав крови, мы можем купировать эти процессы на ранних этапах", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии эмоций на кровь

Нужно ли сдавать анализы после каждого стресса?

Нет, это бессмысленно. Острые скачки — это нормальная реакция организма. Внимание стоит уделять хроническим состояниям.

Помогут ли витамины против стрессовых тромбов?

Прием БАДов без анализов — пустая трата денег. Влияние антиоксидантов требует клинического контроля.

Может ли медитация защитить систему гемостаза?

Она снижает общий уровень кортизола, что косвенно уменьшает нагрузку на сосуды. Однако это не замена лечению гипертонии.

Опасен ли стресс для людей без диагноза?

У здоровых людей механизмы саморегуляции справляются с кратковременными всплесками самостоятельно.

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