Против лишнего веса выступит генная инженерия: израильские исследователи нашли белок-регулятор жира

Израильские биохимики из Института Вейцмана обнаружили "тумблер", управляющий клеточной энергетикой. Белок MTCH2, получивший в среде ученых ироничное прозвище "Митч", оказался ключевым регулятором метаболизма жиров. Эксперименты показали: блокировка этого протеина заставляет клетки переключиться с накопления липидов на их интенсивное "сжигание". При этом процесс формирования новых жировых депо практически останавливается.
Исследователи использовали технологии генного редактирования, чтобы подавить синтез MTCH2 в культурах тканей. Результат оказался предсказуемым лишь отчасти. Клетки перешли в режим форсированного энергопотребления, однако этот процесс сопровождался фрагментацией митохондриальных сетей. Нарушение привычного синтеза АТФ вынудило структуры организма искать альтернативные источники питания, которыми стали жирные кислоты.
"Идентификация белка-регулятора — это лишь первый шаг. Важно понимать, что модуляция жирового обмена без потери мышечной массы требует ювелирной точности, чтобы не допустить системных сбоев в работе митохондрий", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.
В отсутствие "Митча" клетка меняет свои приоритеты. Вместо переработки глюкозы или аминокислот она переходит на окисление липидов. Параллельно подавляется развитие преадипоцитов — клеток-предшественников, из которых в норме вырастает подкожная жировая клетчатка. Профессор Атан Гросс, возглавивший проект, подчеркнул, что они буквально научились направлять жир из мембран "в топку" клетки, меняя саму судьбу запасенных энергоносителей.
|Параметр
|Присутствие MTCH2
|Источник энергии
|Глюкоза / Аминокислоты
|Судьба липидов
|Накопление в жировых депо
Ранее аналогичные механизмы наблюдались у грызунов. Мыши с "отключенным" белком демонстрировали феноменальную выносливость, демонстрируя отказ от набора веса даже при избыточном калорийном питании. Это подтверждает, что природа создала миф о легком похудении, но реальная биология — это всегда вопрос баланса.
"Повышение клеточного дыхания — это прямой путь к росту выносливости. Однако использование подобных механизмов для терапии ожирения у людей требует исключения риска неконтролируемого метаболического истощения", — предупредил нутрициолог Алексей Дорофеев.
Главная проблема текущих препаратов для борьбы с ожирением — потеря мышечной ткани. Тело стремится сжигать всё подряд, включая белковые структуры. Механизм, связанный с MTCH2, потенциально позволяет избежать этого деструктивного эффекта. Фармакологам предстоит найти соединения, которые будут деликатно имитировать эффект "отключения" этого белка, не затрагивая жизненно важные процессы организма.
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