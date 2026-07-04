Против лишнего веса выступит генная инженерия: израильские исследователи нашли белок-регулятор жира

Израильские биохимики из Института Вейцмана обнаружили "тумблер", управляющий клеточной энергетикой. Белок MTCH2, получивший в среде ученых ироничное прозвище "Митч", оказался ключевым регулятором метаболизма жиров. Эксперименты показали: блокировка этого протеина заставляет клетки переключиться с накопления липидов на их интенсивное "сжигание". При этом процесс формирования новых жировых депо практически останавливается.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Механика клеточного энергообмена

Исследователи использовали технологии генного редактирования, чтобы подавить синтез MTCH2 в культурах тканей. Результат оказался предсказуемым лишь отчасти. Клетки перешли в режим форсированного энергопотребления, однако этот процесс сопровождался фрагментацией митохондриальных сетей. Нарушение привычного синтеза АТФ вынудило структуры организма искать альтернативные источники питания, которыми стали жирные кислоты.

"Идентификация белка-регулятора — это лишь первый шаг. Важно понимать, что модуляция жирового обмена без потери мышечной массы требует ювелирной точности, чтобы не допустить системных сбоев в работе митохондрий", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Клетка как биологический двигатель

В отсутствие "Митча" клетка меняет свои приоритеты. Вместо переработки глюкозы или аминокислот она переходит на окисление липидов. Параллельно подавляется развитие преадипоцитов — клеток-предшественников, из которых в норме вырастает подкожная жировая клетчатка. Профессор Атан Гросс, возглавивший проект, подчеркнул, что они буквально научились направлять жир из мембран "в топку" клетки, меняя саму судьбу запасенных энергоносителей.

Параметр Присутствие MTCH2 Источник энергии Глюкоза / Аминокислоты Судьба липидов Накопление в жировых депо

Ранее аналогичные механизмы наблюдались у грызунов. Мыши с "отключенным" белком демонстрировали феноменальную выносливость, демонстрируя отказ от набора веса даже при избыточном калорийном питании. Это подтверждает, что природа создала миф о легком похудении, но реальная биология — это всегда вопрос баланса.

"Повышение клеточного дыхания — это прямой путь к росту выносливости. Однако использование подобных механизмов для терапии ожирения у людей требует исключения риска неконтролируемого метаболического истощения", — предупредил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Перспективы фармакологической терапии

Главная проблема текущих препаратов для борьбы с ожирением — потеря мышечной ткани. Тело стремится сжигать всё подряд, включая белковые структуры. Механизм, связанный с MTCH2, потенциально позволяет избежать этого деструктивного эффекта. Фармакологам предстоит найти соединения, которые будут деликатно имитировать эффект "отключения" этого белка, не затрагивая жизненно важные процессы организма.

Ответы на популярные вопросы о метаболической регуляции

Можно ли самостоятельно активировать жиросжигание через питание?

Прямых продуктов-стимуляторов не существует. Работа протеинов — это сложная настройка генома, а не результат употребления "суперфудов".

Почему важно сохранять мышечную массу?

Мышцы — главный метаболический буфер. Их потеря замедляет обмен веществ, что приводит к быстрому возврату сброшенных килограммов.

Является ли это лекарство финальным решением?

Нет, научные данные публикуются в журналах для проверки теории — до клинических испытаний пройдут годы.

Есть ли смысл в покупке БАДов для "ускорения обмена"?

Абсолютное большинство добавок не имеют доказательной базы и лишь нагружают фильтрационные системы организма.

"Люди часто путают метаболический разгон с банальным токсическим воздействием на нервную систему. Сертифицированные протоколы лечения ожирения требуют комплексного подхода, а не упора на один-единственный маркер", — констатировал биофизик Алексей Корнилов.

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