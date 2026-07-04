Мозг не принял помощь: добавка с безупречной репутацией столкнулась с беспощадной правдой

Добавки с рыбьим жиром, которые десятилетиями считались золотым стандартом профилактики возрастных изменений мозга, оказались бессильны против угрозы болезни Альцгеймера. Новое исследование ученых из Медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии (USC) показало, что даже высокая концентрация омега-3 в капсулах не гарантирует защиту памяти и когнитивных способностей у людей из группы риска.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор держит таблетку

Почему рыбий жир не стал спасением от Альцгеймера

Омега-3 жирные кислоты действительно необходимы для клеточных мембран мозга, однако их механическое потребление в виде БАДов не дает ожидаемого эффекта. Исследователи выяснили: хотя полезные вещества успешно проникают через защитные барьеры организма и попадают напрямую в ткани, мозг человека с предрасположенностью к деменции не начинает работать лучше.

"Учёные нашли связь, но это ещё не означает, что один фактор напрямую вызывает другой. Выяснилось, что стареющий мозг может просто не знать, как эффективно использовать накопленные омега-3 для восстановления нейронных связей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проблема кроется в сложности биологических процессов. Простое увеличение "поставок" сырья не чинит "двигатель" когнитивной системы, если механизмы переработки питательных веществ уже нарушены. Часто люди пытаются компенсировать огрехи рациона таблетками, но покупка добавок превратилась в опасную игру, где биодоступность компонентов остается под вопросом.

Ход эксперимента: от плацебо до пункции

В клиническом испытании приняли участие 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Все они вели типичный образ жизни с низким содержанием рыбы в рационе и имели риск развития патологий мозга. Часть добровольцев получала внушительную дозу — 2000 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК) ежедневно, в то время как остальные принимали плацебо.

Через шесть месяцев ученые провели анализ спинномозговой жидкости. Уровень ДГК в мозге испытуемых вырос на 17%. Это доказало, что препарат усваивается и достигает цели. Однако двухлетние наблюдения и регулярные тесты на память не выявили никакой разницы между группами. Мозг тех, кто пил рыбий жир, продолжал терять объем в области гиппокампа так же, как и у тех, кто не принимал добавок.

"На развитие болезни обычно влияет сразу несколько причин, и одной добавкой здесь не обойтись. Даже если мы видим рост концентрации вещества в ликворе, это не гарантирует защиту от атрофии гиппокампа", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Интересно, что попытки искусственно улучшить состояние организма часто сталкиваются с физиологическим сопротивлением, подобно тому как попытки сбросить вес с помощью медицинских стимуляторов разбиваются о законы метаболизма.

Генетический фактор и ловушки метаболизма

Почти половина участников эксперимента были носителями гена APOE4 — самого мощного генетического триггера Альцгеймера. Учёные предполагают, что у таких людей метаболизм омега-3 в мозге может быть изначально дефектным. Вместо того чтобы встраиваться в мембраны, кислоты могут просто "дрейфовать", не принося пользы.

Вместо упования на капсулы специалисты рекомендуют сосредоточиться на комплексной защите. Важно помнить, что сосудистые проблемы часто маскируются под общую усталость, а электролитный баланс спасает от опасного обезвоживания и лишней нагрузки на нейроны не хуже дорогих витаминов.

Миф о добавке Научный факт Капсулы омега-3 лечат потерю памяти Когнитивные функции не улучшаются даже при приеме высоких доз Рыбий жир защищает мозг от старения Сканирование не подтвердило защиту гиппокампа от уменьшения Вещества из БАДов не доходят до мозга Уровень жирных кислот в мозге растет на 17%, но эффекта нет БАДы заменяют правильное питание Омега-3 работают в сто раз лучше в составе цельных продуктов диеты

Ответы на популярные вопросы о здоровье мозга

Стоит ли продолжать пить рыбий жир для профилактики?

Для коррекции общего дефицита омега-3 это имеет смысл, но ожидать защиты от болезни Альцгеймера или улучшения памяти, согласно новым данным, не стоит. Превентивная медицина сегодня делает ставку на образ жизни, а не на монотерапию добавками.

Почему омега-3 в капсулах не работают так же успешно, как в рыбе?

Ученые полагают, что в составе цельных продуктов (например, в средиземноморской диете) жирные кислоты находятся в связке с другими нутриентами, которые помогают мозгу их усваивать и "включать" в работу.

Кого результаты этого исследования касаются в первую очередь?

Людей старше 55 лет, особенно носителей гена APOE4. Для них бесконтрольный прием рыбьего жира может оказаться пустой тратой денег при игнорировании других факторов риска: давления, сахара и гиподинамии.

Что действительно помогает сохранить ясность ума?

Регулярные физические нагрузки, качественный сон и контроль хронических заболеваний. Защита мозга напрямую зависит от состояния сосудов и общего обмена веществ в организме.

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