Бесконечная война с холодильником подходит к концу: найден способ худеть без жёстких ограничений

Интервальное голодание признано полноценной альтернативой жестким диетам для людей, которые годами не могут справиться с лишним весом. Новое 18-месячное исследование ученых из Университета Аделаиды показало, что циклическое ограничение приема пищи избавляет человека от необходимости постоянного контроля калорий и психологического давления. Эксперимент подтвердил: временные "окна" для еды работают эффективнее стандартных запретов, так как не вызывают чувства изматывающего самоограничения и срывов.

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голодание

Механика исследования: как проходил эксперимент

В масштабном проекте Университета Аделаиды приняли участие более 200 человек с диагностированным ожирением. Исследователи разделили добровольцев на три группы, чтобы сравнить разные стратегии похудения. Первая группа практиковала интервальное голодание: три дня в неделю (не идущие подряд) участники съедали лишь 30% от суточной нормы энергии в строго определенное время — с 8:00 до 12:00. После этого следовал 20-часовой период полного отказа от пищи. В остальные дни они питались без ограничений.

Вторая группа придерживалась классического метода — постоянного сокращения рациона до 70% от привычной калорийности. Третья группа получала лишь общие рекомендации по здоровому питанию. Такой подход позволил оценить не только физическую потерю веса, но и то, как правильное питание влияет на образ жизни и ментальное состояние в долгосрочной перспективе.

"Интервальное голодание часто воспринимается организмом легче, чем постоянный дефицит энергии. Главное преимущество здесь — отсутствие необходимости ежедневно бороться с чувством голода, что снижает риск развития метаболических сбоев и помогает избежать таких проблем, как скрытый ущерб артериям из-за хаотичных перекусов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Психологический комфорт против жесткого контроля

Ключевым открытием ученых стало различие в восприятии диет. Участники на традиционном подсчете калорий постоянно чувствовали необходимость "держать себя в руках". Им приходилось сознательно избегать переедания и контролировать каждый прием пищи. Это создавало дополнительный стресс, который, как выяснилось, обеспечивал лишь 15% их успеха. Как только волевой ресурс истощался, вес начинал возвращаться.

Группа интервального голодания, напротив, не ощущала радикальных изменений в поведении. Система "окна" воспринималась как внешнее правило, а не как постоянная внутренняя борьба. Это позволило людям худеть, не зацикливаясь на еде. Профессор Леони Хейлбронн из Университета Аделаиды подчеркивает: "Хотя многие диеты помогают сбросить вес, их бывает сложно придерживаться долго. Интервальное голодание может стать методом для тех, кто устал от традиционных ограничений".

"Когда человек постоянно считает калории, он находится в состоянии хронического стресса. Это может провоцировать гормональные качели. Интервальный метод дает психике 'периоды отдыха', что положительно сказывается на настроении и общем самочувствии", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Результаты и долгосрочные перспективы

Через полгода обе группы, ограничивавшие питание, показали схожий результат — минус семь килограммов. Однако группа контроля (стандартный уход) потеряла всего два килограмма. Интересно, что участники, практиковавшие голодание, сообщили об уменьшении симптомов депрессии и улучшении качества сна. Это доказывает, что периодическое воздержание от пищи может положительно влиять на нейрохимические процессы в мозге.

При планировании рациона важно помнить, что даже при интервальном подходе качество еды имеет значение. Если в разрешенное время злоупотреблять продуктами, которые провоцируют развитие опасных патологий, эффективность метода снизится. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, кому именно физиологически легче переносить периоды голода.

"Для многих лишний вес связан с малоподвижным образом жизни. Обычное пребывание в офисном кресле замедляет обмен веществ, и интервальное голодание может стать тем самым 'пинком' для метаболизма, который запустит процесс жиросжигания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Параметр сравнения Интервальное голодание Подсчет калорий Психологическая нагрузка Низкая (четкие временные рамки) Высокая (постоянный самоконтроль) Средняя потеря веса (6 мес) Около 7 кг Около 7 кг Влияние на настроение Улучшение, снижение депрессии Риск стресса от ограничений Главный фактор успеха Соблюдение графика Сознательное подавление аппетита

Ответы на популярные вопросы о интервальном голодании

Насколько этот метод эффективнее обычной диеты?

С точки зрения чистой потери веса результаты через полгода идентичны (около 7 кг). Однако интервальное голодание эффективнее с точки зрения устойчивости результата, так как его легче придерживаться психологически без постоянных мыслей о еде.

Кому больше всего подходит такой ритм питания?

Исследование показало, что метод идеален для людей, которым сложно вести дневники питания и постоянно считать калории. Он подходит тем, кто склонен к эмоциональному перееданию, так как четкое "окно" для еды структурирует день.

Влияет ли голодание на качество жизни?

Да, участники эксперимента отметили улучшение общего самочувствия, настроения и сна. В отличие от жестких ограничений, которые часто вызывают раздражительность, интервальный метод помогал чувствовать себя бодрее.

Нужно ли соблюдать график в 20 часов поста каждый день?

В данном исследовании использовалась схема: 3 дня в неделю еда строго с 8:00 до 12:00, остальное время — пост. В другие дни участники ели привычную пищу. Такая гибкость делает методику более жизнеспособной.

Читайте также