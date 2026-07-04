Лекарства больше не нужны? Световой метод из Китая уничтожает патогены за считанные минуты

Китайские исследователи представили фототермический метод борьбы с инфекциями, исключающий использование лекарственных препаратов. В основе технологии лежит нанокомпозит, объединяющий частицы золота и квантовые точки оксида графена. Под воздействием синего света эта смесь превращается в инструмент для уничтожения бактерий.

Фото: unsplash.com by Diana Polekhina is licensed under Free to use under the Unsplash License Бактерицидный пластырь

Механика уничтожения патогенов

Технология опирается на физический переход Шоттки. Контакт металла и полупроводника предотвращает рекомбинацию зарядов и стимулирует генерацию активных форм кислорода (АФК). Эти радикалы буквально разрывают мембраны бактериальных клеток. Результат — утечка ДНК и белков, приводящая к гибели микроба.

"Использование физических факторов вместо прямого химического воздействия — верный путь к преодолению резистентности. Однако метод требует ювелирной точности при работе с мягкими тканями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Результаты испытаний на стафилококке

Лабораторные тесты показали высокую эффективность. За десять минут облучения состав уничтожил 97% колоний золотистого стафилококка и кишечной палочки. Материал преобразует свет в тепло: температура раствора поднимается до 38,8 °C. Локальный нагрев усиливает антибактериальную атаку.

Эффективность при заживлении ран

Опыты на грызунах продемонстрировали ускорение регенерации на 99% за девять дней. В обработанных зонах происходило плотное формирование коллагена и быстрое подавление воспаления. Это принципиально меняет подход к лечению опасных патологий, которые сложно купировать стандартными средствами.

Показатель Результат метода Гибель стафилококка 97% за 10 минут Скорость закрытия ран +99% за 9 дней

"Данные об ускоренном синтезе коллагена впечатляют. Важно подтвердить отсутствие токсического накопления наночастиц золота в организме при длительном применении", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Безопасность выбора терапии

Авторы исследования публикации отмечают, что резистентность бактерий стала глобальной угрозой. Ежегодно от инфекций, неуязвимых для химии, погибает свыше миллиона человек. Метод "свет + нанокомпозит" может стать ответом для лечения диабетических язв и тяжелых ожогов.

Ответы на популярные вопросы о нанотерапии

Разрушает ли метод здоровые ткани?

Исследование указывает на избирательное действие: АФК вырабатываются преимущественно в зоне контакта нанокомпозита с бактериальной мембраной.

Можно ли заменить этот метод антибиотиками?

Разработка направлена на локальное лечение ран. Она не отменяет медицинскую безопасность при системных инфекциях.

Насколько безопасен оксид графена?

Квантовые точки стабильны и предназначены для внешней обработки, что снижает риски для системного кровотока.

Где опубликованы результаты?

Данные представлены в журнале Acta Physico-Chimica Sinica.

"Подобные технологии критически важны для стационаров. Снижение нагрузки на антибактериальную терапию - единственный путь сохранения эффективности существующих препаратов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

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