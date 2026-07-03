Даже идеальный продукт не всегда приносит максимум пользы: всё решают его соседи по тарелке

Микронутриенты из пищи не всегда добираются до цели. Часто витамины и минералы блокируют друг друга или просто не всасываются в кишечнике. Решить проблему можно подбором правильных пищевых пар, которые превращают обычный обед в эффективную систему снабжения организма ресурсами.

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Жиры и антиоксиданты

Многие полезные соединения в овощах относятся к категории жирорастворимых. Это касается ликопина в томатах и бета-каротина в моркови или тыкве. Без сопровождения липидов эти вещества проходят через ЖКТ транзитом. Добавление авокадо или растительного масла создает транспортную среду для их усвоения.

"Бесполезно грызть сырую морковь или есть пустые помидоры, если ваша цель — восполнить дефицит витамина А. Без жировой фазы каротиноиды практически не попадают в кровоток", — пояснил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для качественной защиты сердца от окисления ликопину из томатов требуется компания растительных жиров. Если под рукой нет авокадо, его заменят тыквенные семечки или горсть кедровых орехов. Это правило работает и для термически обработанных овощей, где концентрация антиоксидантов выше.

Железо и витамин C

Растительное железо, содержащееся в бобовых и овсяной крупе, усваивается в разы хуже животного аналога. Барьером становятся фитаты — вещества, которые удерживают минералы внутри зерна. Витамин C выступает в роли катализатора, разрушая эти связи и переводя железо в доступную форму.

Продукт-база Добавка-активатор Овсяные хлопья Свежие ягоды или яблоко Чечевица и нут Болгарский перец Томаты Оливковое масло или авокадо

Сочетание правильного питания и грамотного комбинирования ингредиентов помогает избежать скрытых дефицитов. Например, добавление болгарского перца к фасоли увеличивает всасывание железа почти в три раза. Это критически важно для тех, кто ограничивает потребление красного мяса.

"Многие пациенты жалуются на усталость, хотя едят каши. Проблема в том, что всасывание микроэлементов блокируется чаем или кофе, выпитыми сразу после еды. Заменяйте их на продукты с аскорбиновой кислотой", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Синергия специй

Куркума — мощный противовоспалительный агент, но ее основной компонент куркумин обладает крайне низкой биодоступностью. Вещество быстро разрушается в печени, не успевая попасть в клетки. Решение нашли в черном перце: содержащийся в нем пиперин блокирует ферменты, уничтожающие куркумин.

Даже небольшая доза перца повышает эффективность куркумы на 2000 процентов. Такое сочетание полезно добавлять в супы, рис или напитки. Грамотная настройка меню позволяет снизить нагрузку на потовые железы и улучшить метаболизм без аптечных добавок.

"Не ищите магию в БАДах. Обычный черный перец работает как ключ, открывающий двери для активных веществ из трав и корней. Это доказанная биохимия, а не народное творчество", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о сочетании продуктов

Нужно ли пить масло ложками для усвоения моркови?

Нет, избыток жира создаст лишнюю нагрузку на поджелудочную железу. Достаточно пяти граммов липидов на порцию, чтобы запустить процесс всасывания каротиноидов.

Можно ли заменить свежие овощи соками?

В соках отсутствует клетчатка, что приводит к резкому скачку сахара. Цельные продукты в сочетании с жирами или кислотами работают более физиологично для гидратации организма и обмена веществ.

Вредит ли термическая обработка ликопину?

Напротив, при нагревании томатов количество доступного ликопина увеличивается. Запеченные помидоры с маслом полезнее сырых в плане антиоксидантной защиты.

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