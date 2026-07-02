Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс в огне: как изменить привычную планку для максимальной проработки глубоких мышц
Паника на Банковой: удары по аэродромам и ОПК заставили Зеленского молить о помощи
Героическая страница истории в Лисичанске: как казачьи формирования изменили ход борьбы за город
Готовимся к худшему или паникуем зря? Почему разрешили Евро-3 и попадет ли он в наши баки
Запах пота стал невыносимым: некоторые продукты в меню заставили железы работать на износ
Худеем без железа: как три простых движения буквально стирают бока и живот
Пустышка или польза: как не стать жертвой обмана при выборе добавок для своего здоровья
Море за 50 тысяч: 4 направления, где отдых доступнее Сочи и вода прогрелась до 30°C
Макияж, который кричит о безвкусице: 8 фатальных промахов, разрушающих ваш образ

Зачатие превратилось в лотерею: как никотиновая зависимость лишает пары уверенности

Здоровье » Акушерство и гинекология

Подготовка к родительству требует жесткой дисциплины и отказа от вредных привычек как минимум за полгода до зачатия. Врачи настаивают на полном исключении табака и алкоголя, чтобы минимизировать риски для плода. Однако многие курильщики пытаются найти компромисс, заменяя привычные сигареты альтернативными способами доставки никотина, что вызывает немало споров в медицинской среде.

Объятия любовной пары
Фото: freepik is licensed under public domain
Объятия любовной пары

Никотин против продуктов горения: что опаснее при планировании

Использование никотиновых пластырей, спреев и специальных жвачек считается менее агрессивным вариантом по сравнению с традиционным курением или вейпингом. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на репродуктолога Кирилла Дворцова, основную угрозу здоровью несут именно продукты термического разложения табака, включая мышьяк и другие токсины. Сам же никотин лишь имитирует работу нейромедиатора ацетилхолина, вызывая сильную зависимость, но не наносит столь сокрушительного удара по репродуктивной функции.

«Пластыри, жвачки и спреи существенно, разительно лучше, чем дым и пар. Поскольку основной урон наносится не никотином, а продуктами нагрева табака», — отмечает Дворцов. По словам специалиста, переход на аптечные средства помогает избежать воздействия канцерогенов, хотя идеальным сценарием остается полная чистота организма от любых стимуляторов.

"Курение создает накопительный эффект, который бьет по генетическому материалу клеток, поэтому даже переход на пластыри не отменяет необходимости детоксикации организма перед зачатием", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Статистика бесплодия: как табак влияет на шансы зачать

Медицинская статистика подтверждает, что курящим женщинам забеременеть гораздо сложнее — им требуется в среднем в два раза больше циклов ЭКО. Кроме того, у таких пациенток организм расплачивается снижением уровня антимюллерова гормона (АМГ) на 8%, а естественная менопауза наступает на четыре года раньше срока. У мужчин ситуация не лучше: продукты горения табака ухудшают показатели спермограммы и провоцируют генетические поломки в сперматозоидах.

Даже если пара решит прибегнуть к вспомогательным технологиям, общее здоровье будущих родителей остается определяющим фактором успеха. По имеющимся данным, никотиновая зависимость значительно сужает окно фертильности, делая процесс планирования ребенка непредсказуемым и финансово затратным из-за необходимости повторных процедур.

Ответы на популярные вопросы о влиянии курения на зачатие

Можно ли курить электронные сигареты при подготовке к беременности?

Нет, продукты испарения жидкостей для вейпов также содержат токсичные соединения и тяжелые металлы, которые негативно влияют на качество яйцеклеток и сперматозоидов.

Как быстро восстанавливается организм после отказа от табака?

Для обновления пула сперматозоидов требуется около трех месяцев, а для частичного восстановления женского организма и снижения когнитивных рисков для плода — не менее полугода.

Помогает ли снижение количества сигарет в день?

Снижение дозы уменьшает общее поступление токсинов, однако даже одна сигарета вызывает спазм сосудов, что может нарушить процесс имплантации эмбриона.

Влияет ли пассивное курение на фертильность?

Да, регулярное вдыхание чужого дыма почти так же вредно для репродуктивной системы, как и активное употребление табака, из-за высокой концентрации смол в выдохе.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Экономика и бизнес
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Юридическая лазейка позволит Украине спровоцировать масштабную эскалацию на море
Военные новости
Юридическая лазейка позволит Украине спровоцировать масштабную эскалацию на море
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Мир. Новости мира
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Последние материалы
Пресс в огне: как изменить привычную планку для максимальной проработки глубоких мышц
Паника на Банковой: удары по аэродромам и ОПК заставили Зеленского молить о помощи
Героическая страница истории в Лисичанске: как казачьи формирования изменили ход борьбы за город
Готовимся к худшему или паникуем зря? Почему разрешили Евро-3 и попадет ли он в наши баки
Запах пота стал невыносимым: некоторые продукты в меню заставили железы работать на износ
Худеем без железа: как три простых движения буквально стирают бока и живот
Пустышка или польза: как не стать жертвой обмана при выборе добавок для своего здоровья
Море за 50 тысяч: 4 направления, где отдых доступнее Сочи и вода прогрелась до 30°C
Макияж, который кричит о безвкусице: 8 фатальных промахов, разрушающих ваш образ
Опасные методы красоты: чем чреваты домашняя чистка, отбеливание и удаление налета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.