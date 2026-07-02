Зачатие превратилось в лотерею: как никотиновая зависимость лишает пары уверенности

Подготовка к родительству требует жесткой дисциплины и отказа от вредных привычек как минимум за полгода до зачатия. Врачи настаивают на полном исключении табака и алкоголя, чтобы минимизировать риски для плода. Однако многие курильщики пытаются найти компромисс, заменяя привычные сигареты альтернативными способами доставки никотина, что вызывает немало споров в медицинской среде.

Фото: freepik is licensed under public domain Объятия любовной пары

Никотин против продуктов горения: что опаснее при планировании

Использование никотиновых пластырей, спреев и специальных жвачек считается менее агрессивным вариантом по сравнению с традиционным курением или вейпингом. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на репродуктолога Кирилла Дворцова, основную угрозу здоровью несут именно продукты термического разложения табака, включая мышьяк и другие токсины. Сам же никотин лишь имитирует работу нейромедиатора ацетилхолина, вызывая сильную зависимость, но не наносит столь сокрушительного удара по репродуктивной функции.

«Пластыри, жвачки и спреи существенно, разительно лучше, чем дым и пар. Поскольку основной урон наносится не никотином, а продуктами нагрева табака», — отмечает Дворцов. По словам специалиста, переход на аптечные средства помогает избежать воздействия канцерогенов, хотя идеальным сценарием остается полная чистота организма от любых стимуляторов.

"Курение создает накопительный эффект, который бьет по генетическому материалу клеток, поэтому даже переход на пластыри не отменяет необходимости детоксикации организма перед зачатием", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Статистика бесплодия: как табак влияет на шансы зачать

Медицинская статистика подтверждает, что курящим женщинам забеременеть гораздо сложнее — им требуется в среднем в два раза больше циклов ЭКО. Кроме того, у таких пациенток организм расплачивается снижением уровня антимюллерова гормона (АМГ) на 8%, а естественная менопауза наступает на четыре года раньше срока. У мужчин ситуация не лучше: продукты горения табака ухудшают показатели спермограммы и провоцируют генетические поломки в сперматозоидах.

Даже если пара решит прибегнуть к вспомогательным технологиям, общее здоровье будущих родителей остается определяющим фактором успеха. По имеющимся данным, никотиновая зависимость значительно сужает окно фертильности, делая процесс планирования ребенка непредсказуемым и финансово затратным из-за необходимости повторных процедур.

Ответы на популярные вопросы о влиянии курения на зачатие

Можно ли курить электронные сигареты при подготовке к беременности?

Нет, продукты испарения жидкостей для вейпов также содержат токсичные соединения и тяжелые металлы, которые негативно влияют на качество яйцеклеток и сперматозоидов.

Как быстро восстанавливается организм после отказа от табака?

Для обновления пула сперматозоидов требуется около трех месяцев, а для частичного восстановления женского организма и снижения когнитивных рисков для плода — не менее полугода.

Помогает ли снижение количества сигарет в день?

Снижение дозы уменьшает общее поступление токсинов, однако даже одна сигарета вызывает спазм сосудов, что может нарушить процесс имплантации эмбриона.

Влияет ли пассивное курение на фертильность?

Да, регулярное вдыхание чужого дыма почти так же вредно для репродуктивной системы, как и активное употребление табака, из-за высокой концентрации смол в выдохе.

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