Опасные методы красоты: чем чреваты домашняя чистка, отбеливание и удаление налета

Зубной камень часто воспринимают как обидный косметический дефект, от которого хочется избавиться немедленно и подешевле. Попытки соскрести минеральные отложения подручными средствами дома превращают ротовую полость в зону бедствия. Обычное желание сэкономить оборачивается повреждением костных тканей и затяжным воспалением.

Фото: pixabay.com by slavoljubovski is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Электрическая зубная щетка

Почему налет превращается в бетон

Мягкий налет минерализуется под воздействием слюны и превращается в камень, который буквально врастает в эмаль. Удалить его щеткой невозможно. В этот момент многие совершают роковую ошибку, используя металлические скребки, иголки или даже строительные зацепы. Такие действия приводят к появлению борозд на поверхности зуба, где кариес развивается в разы быстрее, чем в естественной среде.

"Когда человек пытается самостоятельно убрать камень, он часто загоняет его остатки под десну. Это верный путь к пародонтиту, при котором зубы начинают шататься из-за разрушения связочного аппарата. Исправлять такие последствия — работа долгая и очень затратная", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Механическое воздействие без профессионального охлаждения водой вызывает перегрев тканей. Кустарные приборы с маркетплейсов работают агрессивно и не стерильно. В результате вместо чистоты можно получить инфицирование глубоких слоев и необходимость серьезного хирургического решения проблемы. На практике видно, что после таких экспериментов эмаль становится пористой и впитывает красители еще активнее.

Опасный арсенал из косметички

Применение соды, соли или истолченного угля работает как наждачная бумага. Эти абразивы стирают защитный слой, обнажая дентин. Зубы начинают реагировать на малейшее изменение температуры. С этим стоит быть аккуратнее, так как восстановление плотности тканей требует длительного курса реминерализации и специальных препаратов.

Домашний метод Медицинское последствие Кислоты (лимон, уксус) Химический ожог слизистой и деминерализация Жесткая щетка (нажим) Клиновидный дефект и опущение десны Перекись водорода Некроз эмали и повышение чувствительности

На деле же выходит, что народные рецепты не отбеливают, а просто травмируют поверхность. Шероховатая эмаль притягивает новые загрязнения в два раза быстрее. Любое бесконтрольное использование кислот нарушает кислотно-щелочной баланс, что влияет на общее состояние микрофлоры во рту.

"Травма десны острыми предметами провоцирует рецессию. Корень оголяется, зуб становится подвижным. Если вовремя не остановиться, единственный исход — дорогостоящая операция по пересадке лоскута ткани", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Границы домашнего осветления

Тот самый секрет безопасной улыбки кроется в умеренности. Использование профессиональных кап с низкопроцентным гелем допустимо только после одобрения врачом. Самостоятельный выбор полосок часто приводит к обезвоживанию зубов. Они становятся матовыми, теряют естественный блеск и начинают крошиться из-за хрупкости. Это явный вариант небрежного отношения к ресурсам своего тела.

Существует и более мягкий путь: пасты с диоксидом кремния или ферментами. Они работают деликатно, не царапая поверхность. Однако даже такие средства нельзя использовать чаще двух раз в неделю. Если смотреть на вещи проще, то профессиональная гигиена раз в полгода стоит значительно дешевле, чем установка виниров на испорченную эмаль. Правильное питание и отказ от сахара также станут хорошим решением для сохранения здоровья.

"Здоровье зубов напрямую зависит от состава слюны и обмена веществ. Домашняя профилактика — это ирригатор и нить, а не попытки работать стоматологическим инструментом без подготовки", — подчеркнула врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов

Можно ли убрать камень ультразвуковой щеткой?

Нет, щетка предназначена для профилактики и удаления мягкого налета. Плотные отложения под десной она не возьмет, а избыточное давление только повредит прикорневую зону.

Как часто можно пользоваться отбеливающими полосками?

Не чаще одного курса в полгода и строго по инструкции. Постоянное применение истончает защитный слой зуба и делает его уязвимым к кариесу.

Помогают ли яблоки очищать зубы?

Твердые фрукты помогают механически счистить часть налета, но фруктовые кислоты и сахар в них могут навредить ослабленной эмали. После еды лучше прополоскать рот водой.

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