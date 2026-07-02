С виду ЗОЖ, а по факту вред: пять продуктов, укорачивающих жизнь при частом употреблении

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Здоровье

Полки супермаркетов забиты товарами с пометками фитнес и био, которые на деле оказываются набором пустых калорий и сахара. Покупатель верит маркетингу, а в итоге получает удар по сосудам и печени. Проверка состава часто выявляет обман: продукты, которые выдают за источник долголетия, работают в обратную сторону. Если убрать этот балласт из корзины, можно реально продлить работоспособность организма.

Девушка ест йогурт
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка ест йогурт

Ловушка в ярком стаканчике: йогурт с сюрпризом

Йогурт считается эталоном полезного завтрака, но только если он натуральный. Варианты с кусочками фруктов или сиропами — это десерт, сопоставимый с тортом. Количество добавленного сахара в одной порции может превышать суточную норму. Организм получает резкий скачок глюкозы, а следом — удар по поджелудочной железе. Вместо здорового микробиома человек кормит грибковую флору кишечника, провоцируя скрытое воспаление.

"Выбирая продукты в магазине, люди часто смотрят только на лицевую сторону упаковки. В ароматизированных йогуртах критически много сахара. Это прямая дорога к жировому гепатозу. Для печени нет разницы, откуда пришел избыток углеводов — из пирожного или из фитнес-кефира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Такая же ситуация с диетической газировкой. Отсутствие сахара заменяется подсластителями. Мозг получает сигнал о сладости, но не получает энергии. Это ломает обмен веществ и усиливает тягу к еде. В итоге вариант без калорий приводит к еще большему перееданию и проблемам с сердцем.

Продукт Реальная угроза
Йогурт с наполнителем Избыток сахара, риск диабета и ожирения печени.
Диетическая газировка Нарушение микробиома, повышенный риск инсульта.
Спортивные напитки Высокая гликемическая нагрузка при низкой активности.

Спортивный интерес и жидкий сахар

Изотоники и энергетики для фитнеса нужны только при марафонских нагрузках. Обычному человеку, который прошел 20 минут на дорожке, они не требуются. Это просто подкрашенная вода с быстрым сахаром. Постоянное употребление таких напитков изнашивает сосуды и провоцирует гипертонию. Привычка запивать тренировку сладким аннулирует все усилия по укреплению здоровья.

"Избыток электролитов и сахаров без реальной физической потребности перегружает почки. Организм не успевает восстанавливать баланс, что ведет к росту артериального давления. Это скрытый фактор риска для сосудистой системы", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

Важный нюанс: накопление натрия в организме часто происходит из-за неочевидных источников. Избыток соли удерживает воду, что создает лишнее решение для повышения давления в системе кровообращения. Контроль состава готовых блюд помогает разгрузить сердце.

Переработанный белок: вред под видом пользы

Вяленое мясо и протеиновые батончики позиционируются как здоровый перекус. На деле это ультраобработанная еда. В батончиках часто больше насыщенных жиров и химии, чем в обычном шоколаде. Вяленая говядина перенасыщена солью и консервантами, которые Всемирная организация здравоохранения относит к группе канцерогенов. Это не лучший материал для построения здоровых клеток.

"Протеиновые десерты — это продукт глубокой переработки. В них много натрия и подсластителей, которые негативно влияют на обмен веществ. Лучше съесть кусок запеченной курицы, чем батончик с сомнительным составом", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Если смотреть на вещи проще, любая еда в яркой обертке с длинным составом должна вызывать подозрение. Здоровье зубов и десен также страдает от постоянного контакта с консервантами и кислотами, которые есть в таких перекусах. Нехватка натуральных микроэлементов — это системная деталь, которая ведет к преждевременному старению.

Ответы на популярные вопросы о вредных продуктах

Чем заменить сладкий йогурт?

Идеальный вариант — классический греческий йогурт без добавок. В него можно самостоятельно покрошить сезонные ягоды или орехи. Так вы проконтролируете количество углеводов.

Действительно ли протеиновые батончики вредны?

Они не ядовиты, но их нельзя считать полноценной едой. Это экстренный вариант для похода, а не ежедневный десерт к чаю. Большинство из них содержат пальмовое масло и сахарные спирты.

Почему вяленое мясо опасно?

Главная проблема в избытке соли и нитритов. Это провоцирует отеки, задержку жидкости и раздражает слизистую желудка. Регулярное потребление красного переработанного мяса доказанно сокращает жизнь.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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