Пустышка или польза: как не стать жертвой обмана при выборе добавок для своего здоровья

Поиск идеальной капсулы в аптеке напоминает лотерею, где на кону стоит не только бюджет, но и биохимия крови. Человек покупает яркую банку в надежде на бодрость, но часто получает лишь мел и окрашенный желатин. Разница в стоимости между похожими добавками объясняется не жадностью продавца, а чистотой сырья и сложностью лабораторного контроля.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горсть таблеток

Три признака качественного продукта

Эффективная добавка начинается с сырья. Дикорастущие грибы или морские водоросли требуют ручного сбора и специфической сушки. Если производитель экономит на очистке, в таблетку вместе с витаминами попадают тяжелые металлы из почвы. Тот самый секрет кроется в этикетке: надпись "экстракт" без указания процента активного вещества — это просто пыль. Организм усвоит такой вариант лишь на малую долю процента.

Стандартизированный экстракт — это гарантия. В каждой капсуле будет ровно столько миллиграммов действующего элемента, сколько заявлено. Это дорогая технология, которая и формирует итоговую цену на полке.

"Рынок забит пустышками из Китая, которые упаковывают в России под видом премиальных брендов. Если у фирмы нет СГР, полученного именно в нашей стране, вы покупаете кота в мешке", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

География регистрации — еще один маркер честности. Некоторые бренды оформляют документы в Армении, чтобы избежать строгой экспертизы состава. В России же каждая партия теоретически должна проходить через независимый лабораторный фильтр.

Почему маркетплейс — зона риска

Аптечные сети неохотно пускают на полки сторонних производителей, отдавая приоритет собственным торговым маркам. Это заставляет небольшие компании уходить в онлайн. На крупных торговых площадках процветает торговля без документов. Подделки копируют дизайн известных упаковок, но наполнение капсул остается загадкой для всех, кроме кустарного цеха. Если вовремя не заметить подвох, необоснованный метод оздоровления приведет к аллергии или токсическому поражению печени.

Характеристика Качественный БАД Сырье Стандартизированные экстракты с высокой очисткой Документы СГР России и маркировка "Честный знак"

Площадки редко проверяют подлинность СГР у каждого перекупщика. Даже наличие значка "Оригинальный товар" не всегда гарантирует качество, так как это платная опция для продавца. Единственный надежный путь — переход на сайт производителя через официальные ссылки.

"Бесконтрольный прием добавок часто маскирует симптомы реальных болезней. Вместо того чтобы лечить причину, человек тратит время на бесполезные порошки", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила безопасной покупки

Важный нюанс: капсула не должна быть перегружена. Смесь из 30 ингредиентов часто бесполезна, так как вещества подавляют друг друга. Серьезные производители тратят годы на разработку формул, где каждый элемент усиливает соседа. Это сложный процесс, требующий участия биохимиков и проведения клинических испытаний. Любая ошибка в дозировке может вызвать каскадный процесс негативных реакций в организме.

Перед оплатой заказа проверяйте наличие маркировки системы прослеживаемости. Это единственный способ убедиться, что товар легально ввезен или произведен. Если упаковка выглядит иначе, чем на официальном сайте бренда, — перед вами фальсификат. Часто такая деталь, как нечеткий шрифт или отсутствие контроля вскрытия, выдает подделку.

"Капсула — это всего лишь транспорт. Если внутри находится дешевое сырье с низким процентом биодоступности, толку от приема не будет, какими бы красивыми ни были обещания в рекламе", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о БАДах

Почему экстракты лучше порошков?

В обычном порошке из сушеной травы концентрация полезных веществ ничтожна. Чтобы получить терапевтическую дозу, пришлось бы съедать килограммы растения. Экстракт выделяет только нужное вещество, отсекая балласт.

Как проверить СГР самостоятельно?

Номер свидетельства о государственной регистрации можно вбить в единый реестр Роспотребнадзора. Если записи в базе нет или данные не совпадают с этикеткой — продукт незаконен.

Правда ли, что все БАДы на маркетплейсах поддельные?

Нет, там много честных поставщиков. Но система модерации позволяет мошенникам торговать под чужими именами, поэтому проверять представителя нужно через официальные ресурсы брендов.

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