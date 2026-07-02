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Сердце остается под угрозой даже при хороших анализах: кровь молчит, пока риск подбирается ближе

Здоровье

Ни один существующий анализ крови не способен со стопроцентной точностью предсказать приближение инфаркта или инсульта, заявил врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснил, почему новые лабораторные исследования в программе диспансеризации не стоит воспринимать как гарантию защиты от сосудистых катастроф.

Сердечный приступ
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сердечный приступ

Ранее сообщалось, что в России расширили перечень бесплатных обследований в рамках профилактических осмотров. Как заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, теперь программа дополнена тестами на липидный профиль и уровень липопротеида А. Эти меры направлены на раннее обнаружение угроз для сердечно-сосудистой системы. Ожидается, что новые правила диспансеризации помогут снизить смертность от патологий кровообращения.

По словам Конева, возможности современных тестов на липопротеиды зачастую преувеличены. Такие маркеры указывают лишь на общую склонность организма к развитию атеросклероза, но не являются прямым сигналом о скором наступлении болезни. Для постановки диагноза врачу требуется комплекс данных, а не отдельный лабораторный показатель. При этом важно понимать, что правильный липидный профиль остается лишь одним из факторов долголетия.

"Слухи о том, что этот анализ может что-то выявить, слегка преувеличены. Он может дать лишь косвенный признак, указать, что что-то не так, но только при наличии клинических симптомов. Абсолютного показателя не существует. Эти тесты просто перевели в разряд бесплатных", — пояснил специалист.

Кардиолог подчеркнул, что изолированный результат анализа без клинических симптомов не имеет решающего значения. Специфические исследования крови информативны в первую очередь для людей с отягощенной наследственностью. Специалисты напоминают, что даже при хороших анализах здоровье сердца может быть под угрозой из-за скрытых факторов.

"Такого анализа, который мог бы со стопроцентной точностью определить приближающийся инфаркт или инсульт, пока не существует. Есть лишь тесты, которые показывают тенденцию, указывают на предрасположенность. Абсолютных анализов вообще не бывает. Некоторые антитела свидетельствуют о том, что заболевание уже перенесено, но не предсказывают его наступление", — пояснил специалист.

Профессор добавил, что проводить массовый скрининг дорогостоящими методами для всех групп населения не всегда оправдано. Назначение подобных тестов должно оставаться прерогативой лечащего врача, который оценивает персональные риски пациента. В ряде случаев комплексное обследование может привести к гипердиагностике, если результаты трактуются без учета общего состояния организма.

"Назначать анализ должен врач, ориентируясь на наследственные факторы и клинические симптомы. Всем подряд скрининг делать не стоит, добровольно можно сдать анализ, но большого смысла в этом нет. Государство включило этот тест в программу, но как массовый скрининг он не очень значим. Он полезен лишь для тех, у кого есть явная склонность к развитию заболевания", — пояснил специалист.

Для предотвращения внезапных осложнений медики рекомендуют обращать внимание на образ жизни и физическую активность. Своевременная профилактика и здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависят от контроля давления и веса, а не только от разовых посещений лаборатории.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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