Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омские магистрали превратились в ловушки: на федеральных трассах зафиксирован пугающий разрыв трафика
Школьникам подарили шанс в Красноярском крае: неудачники с несданным ОГЭ смогут учиться дальше
Подпольные цеха в Астрахани выявлены: масштаб теневого промысла потряс даже видавших виды оперативников
Венесуэльские землетрясения заставили сейсмологов Камчатки усилить мониторинг тектонической активности
Россиян пугают тюремным сроком за лишние литры бензина: одно слово в законе обнуляет страшную угрозу
Дрожжевая подкормка для огурцов: как получить урожай без пауз до первых заморозков
Скандал в Мариинске: местная фирма оставила только фундамент и пустые обещания
Многолетний затор исчез за один день: в Челябинске открыли мост, разгрузивший целый район
От 6 до 20 тысяч рублей: названы регионы с самой доступной и самой дорогой продуктовой корзиной

Платье, бермуды и шелк: что носить в +25°C, чтобы выглядеть как икона стиля

Здоровье » Красота

При жаре выше +25°C гардероб требует пересмотра: лето — не только сарафаны, а городские образы. Важно выбирать материалы и фасоны для офиса и прогулок. Основа — натуральные ткани (лен, шелк) с терморегуляцией и эстетикой.

Девушка снимает старые джинсовые шорты
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка снимает старые джинсовые шорты

Шелковый топ и брюки палаццо

Комбинация бельевого топа с кружевной отделкой и свободных брюк палаццо — проверенный метод создания расслабленного, но изысканного силуэта. Однотонный комплект визуально вытягивает пропорции, а выбор в пользу сочетания льна и белого цвета гарантирует ощущение прохлады даже под прямыми солнечными лучами.

Лаконичность базы позволяет экспериментировать с фактурными деталями, вроде плетеных головных уборов или тюрбанов.

"При выборе одежды для жаркой погоды критически важно обращать внимание на состав ткани. Лен и хлопок позволяют коже дышать, что снижает риск раздражений в периоды высокой солнечной активности", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для тех, кто предпочитает монохромные решения, важно сохранять баланс между строгостью линий и мягкостью материалов. Широкие брюки из легкого хлопка в паре с шелком создают игру текстур, которая делает образ завершенным без лишних аксессуаров.

Деловой костюм с бермудами

Рабочий дресс-код в +25 градусов требует особого подхода. Оптимальным решением становится костюм с шортами-бермудами, который сохраняет официальный статус, но адаптирован к климатическим реалиям.

Такой стандарт элегантности позволяет выглядеть профессионально в офисе и чувствовать себя свободно на улице. Дополнить ансамбль можно базовым трикотажем, завязанным на поясе, что добавит образу структурности.

Элемент образа Рекомендуемый материал / Деталь
Офисный низ Шорты-бермуды из смесового льна
Аксессуар Очки в черепаховой оправе
Акцент Яркая сумка жесткой формы

Использование аксессуаров в классическом стиле помогает избежать излишней неформальности. Сумка с четким контуром и качественная оптика превращают повседневный комплект в полноценный деловой аутфит.

Платье макси и акцентные аксессуары

Длинные платья из летящих тканей остаются фаворитами сезона, однако современные тренды диктуют отказ от минимализма в пользу ярких дополнений. Обувь с акцентным оттенком - от кобальтового до красного — мгновенно преображает базовое платье. Объемные плетеные сумки-тоуты поддерживают летнюю стилистику, не перегружая силуэт деталями.

Для завершения образа стоит обратить внимание на украшения в стиле ретро: крупные коктейльные кольца или подвески на длинных цепях. Особое место в текущем сезоне занимают панамы оригинальных форм, которые выполняют не только защитную, но и формообразующую функцию.

"В 2026 году мы наблюдаем возвращение интереса к аутентичным деталям. Интеграция элементов, напоминающих советский винтаж, в современные образы с платьями макси создает уникальный интеллектуальный стиль", — объяснила в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Искусство летней многослойности

Многослойность доступна даже при высоких температурах, если правильно подобрать плотность тканей. Шелковая комбинация поверх тончайшего хлопкового лонгслива превращается в актуальный сарафан, который уместен в любой ситуации.

Чтобы подчеркнуть фигуру в таком свободном ансамбле, рекомендуется использовать широкие кожаные ремни на талии. Это решение актуально для тех, кто ищет способ обновить топы в крестьянском стиле и другие романтичные элементы.

Тонкий лонгслив защищает плечи от избыточного солнца, при этом не создавая эффекта термоса. Такая стилизация позволяет носить открытые вещи в рамках городского этикета, не нарушая границ между пляжной и повседневной модой.

Классическое сочетание белого и голубого

Дуэт небесно-голубой рубашки и объемной белой юбки миди считается эталоном летнего стиля. Здесь важную роль играет разница фактур: плотный хлопок рубашки и летящий материал юбки создают необходимый объем и динамику движения. В качестве обуви отлично подойдут джазовые туфли или лаконичные сандалии, обеспечивающие легкость шага.

"Для завершения летнего образа идеально подходят минималистичные босоножки с тонкими ремешками. Они не режут линию ноги и визуально облегчают массивный низ в виде пышной юбки", — подчеркнула в интервью для Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Дополнительную выразительность комплекту придадут солнцезащитные очки в массивной оправе. Этот элемент отсылает к эстетике середины прошлого века, добавляя образу кинематографичности и завершенности.

Ответы на популярные вопросы о летнем гардеробе

Какие ткани лучше всего подходят для температуры +25 градусов?

Наилучшим выбором являются натуральный лен, шелк, тонкий хлопок и крапива. Эти материалы обеспечивают циркуляцию воздуха и эффективно отводят влагу, предотвращая перегрев организма.

Как сделать офисный образ с шортами более строгим?

Выбирайте модели длиной до колена (бермуды) со стрелками из костюмных тканей. Дополняйте их структурированным жакетом, закрытой обувью и минималистичными аксессуарами из кожи.

Актуальна ли многослойность в летний зной?

Да, при условии использования ультратонких натуральных тканей. Например, сочетание топа на бретелях и расстегнутой рубашки из марлевки создает нужную глубину образа и защищает кожу от УФ-лучей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Садоводство, цветоводство
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Военные новости
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Недвижимость
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Одна ошибка — и цифровые деньги исчезнут навсегда: это должен знать каждый перед покупкой криптовалюты
Легенда вернулась на дороги: первые автомобили возрожденной Volga уже нашли своих владельцев
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Эту добавку годами пили ради мышц, но оказалось, что она способна усилить главный удар по раку
Старая взлетка Владивостока выходит из спячки: названа цена масштабной трансформации авиационного узла
Платье, бермуды и шелк: что носить в +25°C, чтобы выглядеть как икона стиля
Сотня домов ушла под воду безвозвратно: Дагестан переносит целый поселок на новый участок земли
Якутия увеличила финансирование компенсаций доставки стройматериалов для частных застройщиков в Арктике
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Израиль замахнулся на разрыв с главным спонсором: громкий жест Нетаньяху дорого обойдется стране
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.