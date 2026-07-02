Платье, бермуды и шелк: что носить в +25°C, чтобы выглядеть как икона стиля

При жаре выше +25°C гардероб требует пересмотра: лето — не только сарафаны, а городские образы. Важно выбирать материалы и фасоны для офиса и прогулок. Основа — натуральные ткани (лен, шелк) с терморегуляцией и эстетикой.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка снимает старые джинсовые шорты

Шелковый топ и брюки палаццо

Комбинация бельевого топа с кружевной отделкой и свободных брюк палаццо — проверенный метод создания расслабленного, но изысканного силуэта. Однотонный комплект визуально вытягивает пропорции, а выбор в пользу сочетания льна и белого цвета гарантирует ощущение прохлады даже под прямыми солнечными лучами.

Лаконичность базы позволяет экспериментировать с фактурными деталями, вроде плетеных головных уборов или тюрбанов.

"При выборе одежды для жаркой погоды критически важно обращать внимание на состав ткани. Лен и хлопок позволяют коже дышать, что снижает риск раздражений в периоды высокой солнечной активности", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для тех, кто предпочитает монохромные решения, важно сохранять баланс между строгостью линий и мягкостью материалов. Широкие брюки из легкого хлопка в паре с шелком создают игру текстур, которая делает образ завершенным без лишних аксессуаров.

Деловой костюм с бермудами

Рабочий дресс-код в +25 градусов требует особого подхода. Оптимальным решением становится костюм с шортами-бермудами, который сохраняет официальный статус, но адаптирован к климатическим реалиям.

Такой стандарт элегантности позволяет выглядеть профессионально в офисе и чувствовать себя свободно на улице. Дополнить ансамбль можно базовым трикотажем, завязанным на поясе, что добавит образу структурности.

Элемент образа Рекомендуемый материал / Деталь Офисный низ Шорты-бермуды из смесового льна Аксессуар Очки в черепаховой оправе Акцент Яркая сумка жесткой формы

Использование аксессуаров в классическом стиле помогает избежать излишней неформальности. Сумка с четким контуром и качественная оптика превращают повседневный комплект в полноценный деловой аутфит.

Платье макси и акцентные аксессуары

Длинные платья из летящих тканей остаются фаворитами сезона, однако современные тренды диктуют отказ от минимализма в пользу ярких дополнений. Обувь с акцентным оттенком - от кобальтового до красного — мгновенно преображает базовое платье. Объемные плетеные сумки-тоуты поддерживают летнюю стилистику, не перегружая силуэт деталями.

Для завершения образа стоит обратить внимание на украшения в стиле ретро: крупные коктейльные кольца или подвески на длинных цепях. Особое место в текущем сезоне занимают панамы оригинальных форм, которые выполняют не только защитную, но и формообразующую функцию.

"В 2026 году мы наблюдаем возвращение интереса к аутентичным деталям. Интеграция элементов, напоминающих советский винтаж, в современные образы с платьями макси создает уникальный интеллектуальный стиль", — объяснила в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Искусство летней многослойности

Многослойность доступна даже при высоких температурах, если правильно подобрать плотность тканей. Шелковая комбинация поверх тончайшего хлопкового лонгслива превращается в актуальный сарафан, который уместен в любой ситуации.

Чтобы подчеркнуть фигуру в таком свободном ансамбле, рекомендуется использовать широкие кожаные ремни на талии. Это решение актуально для тех, кто ищет способ обновить топы в крестьянском стиле и другие романтичные элементы.

Тонкий лонгслив защищает плечи от избыточного солнца, при этом не создавая эффекта термоса. Такая стилизация позволяет носить открытые вещи в рамках городского этикета, не нарушая границ между пляжной и повседневной модой.

Классическое сочетание белого и голубого

Дуэт небесно-голубой рубашки и объемной белой юбки миди считается эталоном летнего стиля. Здесь важную роль играет разница фактур: плотный хлопок рубашки и летящий материал юбки создают необходимый объем и динамику движения. В качестве обуви отлично подойдут джазовые туфли или лаконичные сандалии, обеспечивающие легкость шага.

"Для завершения летнего образа идеально подходят минималистичные босоножки с тонкими ремешками. Они не режут линию ноги и визуально облегчают массивный низ в виде пышной юбки", — подчеркнула в интервью для Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Дополнительную выразительность комплекту придадут солнцезащитные очки в массивной оправе. Этот элемент отсылает к эстетике середины прошлого века, добавляя образу кинематографичности и завершенности.

Ответы на популярные вопросы о летнем гардеробе

Какие ткани лучше всего подходят для температуры +25 градусов?

Наилучшим выбором являются натуральный лен, шелк, тонкий хлопок и крапива. Эти материалы обеспечивают циркуляцию воздуха и эффективно отводят влагу, предотвращая перегрев организма.

Как сделать офисный образ с шортами более строгим?

Выбирайте модели длиной до колена (бермуды) со стрелками из костюмных тканей. Дополняйте их структурированным жакетом, закрытой обувью и минималистичными аксессуарами из кожи.

Актуальна ли многослойность в летний зной?

Да, при условии использования ультратонких натуральных тканей. Например, сочетание топа на бретелях и расстегнутой рубашки из марлевки создает нужную глубину образа и защищает кожу от УФ-лучей.

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