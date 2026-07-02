Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотня домов ушла под воду безвозвратно: Дагестан переносит целый поселок на новый участок земли
Якутия увеличила финансирование компенсаций доставки стройматериалов для частных застройщиков в Арктике
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Израиль замахнулся на разрыв с главным спонсором: громкий жест Нетаньяху дорого обойдется стране
Под Харьковом началась спешная эвакуация населения: в Госдуме объяснили, чего испугался Киев
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Экономных омских бизнесменов массово лишают оборотных средств: на рынке топлива начался хаос
Информационный хаос и мозг: как перегрузка данных разрушает рациональное мышление
Яйца и колбаса пошли на спад, а лук с морковью держат оборону: рынок Волгограда начал жить двумя темпами

Добавьте это в шампунь — и волосы станут как после дорогого ухода уже за одно мытьё

Здоровье » Красота

Глицерин давно используется в домашнем уходе за волосами. Он увлажняет и помогает удерживать влагу, восстанавливая мягкость и блеск после химических воздействий. В отличие от сложных систем, действует напрямую. Локоны плотнее, кутикула сглажена, меньше спутанности и пористости.

уход за волосами
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
уход за волосами

Как работает глицерин

Основная функция глицерина заключается в его гигроскопичности. Он извлекает молекулы воды из внешней среды и доставляет их внутрь кортекса. Это особенно важно для тех, кто часто использует термические инструменты. Если ошибки при мытье волос уже привели к сухости, глицерин поможет восстановить гидробаланс без утяжеления.

"Глицерин создает на поверхности волоса тончайшую защитную пленку. Она препятствует испарению влаги и защищает структуру от внешних раздражителей, придавая прядям упругость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Помимо увлажнения, средство эффективно борется с накоплением статического электричества. Это актуально для обладательниц сложных стрижек, где важна четкость линий. Например, челка-шторка в домашних условиях будет выглядеть аккуратнее, если волоски не выбиваются из общей массы из-за излишней сухости.

Экспресс-методы для блеска и мягкости

Для тех, кто ценит время, подойдет метод обогащения стандартных косметических продуктов. Добавление чайной ложки вещества в порцию шампуня позволяет смягчить действие ПАВ и предотвратить пересушивание кожи головы. После такого мытья пряди становятся послушными, что упрощает любые укладки для кудрявых волос, склонных к пушистости.

Метод применения Ожидаемый результат
Добавление в шампунь Мягкость и легкое расчесывание
Ополаскивание раствором Зеркальный блеск и эластичность

Второй быстрый вариант — финальное ополаскивание. Раствор столовой ложки глицерина в литре воды заменяет дорогостоящие кондиционеры. Этот прием часто используют те, кто изучил итальянский метод мытья волос, где акцент ставится на сохранение природной силы локонов.

Рецепт для глубокого восстановления

Для интенсивного воздействия необходима маска-коктейль. Смесь из двух ложек глицерина, меда и нерафинированного масла (оливкового или арганового) способна реанимировать поврежденные кончики.

Состав выдерживают под пленкой около 30 минут, после чего смывают теплой водой. Такая процедура полезна, когда классический японский ритуал очищения требует дополнительного питания длины.

"При работе с поврежденной структурой важно сочетать глицерин с липидами — натуральными маслами. Это позволяет создать барьер, удерживающий полезные вещества внутри стержня", — подчеркнула эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Регулярность — залог успеха. При использовании таких составов раз в неделю волосы приобретают визуальную густоту. Это созвучно современным концепциям, когда модные стрижки 2026 года фокусируются именно на качестве и объеме полотна волос.

Ошибки, которые лишают волосы здоровья

Несмотря на эффективность, глицерин требует осторожности. В условиях низкой влажности воздуха он может начать вытягивать воду из волос наружу, провоцируя ломкость. Поэтому в отопительный сезон использование средства в чистом виде категорически запрещено.

Также важно следить за кожей: если при депиляции важна гладкость без раздражения, то при уходе за головой — отсутствие переувлажнения фолликул.

"Главная ошибка — нанесение концентрированного глицерина на сухие волосы. Это приводит к обратному эффекту: вместо увлажнения вы получаете пересушенную "солому", — отметила трихолог Оксана Левченко.

Оптимальная частота процедур составляет не более двух раз в неделю. Глицерин должен стать вспомогательным инструментом, а не основной базой ухода, чтобы избежать эффекта накопления, который делает волосы тяжелыми и лишенными объема.

Ответы на популярные вопросы о глицерине

Можно ли использовать глицерин для окрашенных волос?

Да, он помогает удерживать цветовой пигмент за счет закрытия чешуек кутикулы, что предотвращает быстрое вымывание краски.

Поможет ли глицерин от секущихся кончиков?

Он временно склеивает расслоившиеся участки и предотвращает дальнейшее разрушение, но полностью убрать сечение можно только стрижкой.

Нужно ли смывать глицериновое ополаскивание?

Нет, если вы соблюдаете пропорцию (1 ложка на литр воды), раствор остается на волосах и работает как финишный защитный слой.

Читайте также

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, трихолог Оксана Левченко
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Недвижимость
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Мир. Новости мира
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Сидераты, компост и зола: как оживить землю и увеличить урожай без удобрений на участке
Последние материалы
Аптечные блистеры как инструмент порядка: декор, хранение и ремонт без затрат
Добавьте это в шампунь — и волосы станут как после дорогого ухода уже за одно мытьё
Пустые емкости китайских заводов ждали своего часа: дешевая нефть с Ближнего Востока пошла в дело
Внутри нас тикают сразу 11 часов: новый анализ крови покажет, какой орган стареет быстрее остальных
Тамбовская область едет по самому дорогому маршруту: почему цены на бензин здесь одни из самых высоких в ЦФО
Трасса М-4 в Ростовской области превратилась в лотерею для водителей: одни заправки пусты, на других цена бьет рекорды
Утро в стиле гурман: необычные сырники, которые захочется повторить
Когнитивная катастрофа начинается в животе: обнародована связь метаболизма и деменции
Нефтяная подушка безопасности лопнула: США потеряли доступ к четверти стратегических запасов
Мука подорожала едва заметно, а хлеб взлетел в цене: Тува ищет виновника в баках бензовозов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.