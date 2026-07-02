Эту добавку годами пили ради мышц, но оказалось, что она способна усилить главный удар по раку

Популярная спортивная добавка креатин способна кардинально изменить эффективность лечения онкологических заболеваний. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выяснили, что это вещество не просто питает мышцы, но и выступает в роли мощной "батарейки" для иммунной системы. Оно заряжает энергией дендритные клетки — особых "разведчиков" организма, которые распознают опухоль и отдают приказ Т-клеткам-киллерам начать атаку. Это открытие может помочь тем 60-80% пациентов, чей организм сегодня не реагирует на стандартную иммунотерапию.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Спортивная девушка

Энергетический щит: как креатин обучает иммунитет

Традиционно креатин воспринимается как средство для увеличения выносливости в спортзале, однако его биологическая роль оказалась гораздо шире. Иммунотерапия рака часто буксует из-за того, что защитные системы организма быстро истощаются в борьбе с агрессивной опухолью. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, доказывает: креатин подпитывает "инфраструктуру" иммунного ответа, позволяя дендритным клеткам дольше сохранять активность в условиях дефицита ресурсов.

"Важно понимать, что дендритные клетки — это связующее звено. Если они не 'зарядятся' и не укажут цель, Т-клетки просто не увидят врага. Креатин здесь работает как дополнительный аккумулятор, который не дает системе отключиться в самый ответственный момент", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ученые обнаружили, что внутри опухоли дендритные клетки активируют специфические гены, отвечающие за транспортировку креатина. Это была вынужденная мера самоспасения: клеткам требовалось больше энергии для передачи сигналов. Эксперименты показали, что дефицит этого вещества делает иммунный ответ вялым, а опухоль — практически неуязвимой для Т-клеток-киллеров. Чтобы поддерживать форму, важно заботиться о метаболизме, ведь долголетие начинается не с таблеток, а с правильной поддержки ресурсов организма.

От мышиных моделей к человеческим клеткам

В ходе лабораторных тестов ежедневные инъекции креатина мышам с меланомой привели к заметному замедлению роста новообразований. Обработанные клетки активнее выделяли химические сигналы, привлекая подкрепление из Т-клеток прямо в очаг болезни. Результаты подтвердились и на человеческом материале: обработка моноцитов человека креатином повышала их способность стимулировать атаку против раковых мишеней.

"Креатин увеличивает уровень молекул АТФ, которые являются универсальным топливом. Это критически важно, так как опухоль буквально 'объедает' окружающие ткани, забирая все питательные вещества себе. Добавка позволяет иммунитету выигрывать в этой конкурентной борьбе за энергию", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Авторы работы подчеркивают: "Это исследование показывает, что креатин не только помогает Т-клеткам бороться с раком, но и заряжает энергией всю инфраструктуру, которая поддерживает и направляет их", — заявила Лили Янг, профессор микробиологии и иммунологии UCLA. Однако врачи предостерегают от бесконтрольного приема добавок во время химиотерапии. Даже чрезмерное увлечение органикой может создать лишнюю нагрузку на органы при неправильном подходе.

Креатин и вакцины против рака

Ученые видят два пути практического применения открытия. Во-первых, креатин может стать поддерживающим компонентом для пациентов, проходящих курс иммунотерапии. Во-вторых, он может улучшить качество персонализированных противораковых вакцин, которые производятся на основе собственных клеток пациента в лаборатории. Добавление вещества на этапе "выращивания" таких клеток сделает их более агрессивными по отношению к опухоли.

"Любые метаболические изменения в организме должны быть согласованы со схемой основного лечения. Креатин влияет на водный баланс и работу почек, что крайне важно учитывать при онкологическом диагнозе, чтобы избежать осложнений", — предупредил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Нужно помнить, что даже полезные продукты при определенных состояниях требуют осторожности. Как тихий убийца сосудов может скрываться в обычном рационе, так и биодобавки требуют точной дозировки. Исследователи из Лос-Анджелеса планируют перейти к клиническим испытаниям на людях в ближайшее время, чтобы подтвердить безопасность и эффективность метода.

Механизм влияния Результат для организма Повышение уровня АТФ Стабильное энергоснабжение иммунных клеток Активация дендритных клеток Быстрое распознавание и маркировка опухоли Усиление Т-клеток Более эффективное уничтожение раковых тканей Выработка хемокинов Привлечение новых защитных клеток в очаг болезни

Ответы на популярные вопросы о применении креатина

Можно ли принимать креатин для профилактики рака?

На данный момент нет доказательств, что прием добавки способен предотвратить появление опухоли. Исследование было сфокусировано на активации уже имеющегося иммунного ответа в процессе лечения.

Креатин безопасен для всех пациентов?

Добавка считается безопасной в рекомендуемых дозах для здоровых людей, но при онкологии ее влияние должно оцениваться врачом индивидуально, с учетом состояния почек и печени.

Как креатин помогает иммунитету бороться?

Он работает как метаболическое топливо, предотвращая энергетический коллапс иммунных клеток, когда они сталкиваются с агрессивной средой внутри опухоли.

Когда эта методика станет доступна в больницах?

Пока результаты получены на мышах и изолированных человеческих клетках. Чтобы метод вошел в стандарты лечения, необходимо пройти стадию клинических испытаний на добровольцах.

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