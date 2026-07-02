Внутри нас тикают сразу 11 часов: новый анализ крови покажет, какой орган стареет быстрее остальных

Старение организма происходит неравномерно: пока одни органы сохраняют ресурс, другие могут приходить в негодность значительно быстрее паспортных данных. Исследователи из Стэнфордского университета представили технологию анализа крови, способную определить биологический возраст 11 ключевых систем организма. Это открытие позволяет за десять лет до появления первых симптомов предсказать риск развития болезни Альцгеймера, сердечной недостаточности и диабета, выявляя скрытые патологические процессы на стадии, когда их еще можно замедлить.

Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain Забор крови

Почему органы стареют с разной скоростью

Традиционное представление о старении как о синхронном увядании всех систем организма оказалось ошибочным. Ученые Стэнфорда проанализировали данные более 44 тысяч человек и обнаружили, что у каждого третьего взрослого пациента хотя бы один орган стареет значительно быстрее остальных. Эти "биологические часы" внутри нас работают автономно: сердце может быть изношенным, в то время как печень или почки остаются функционально молодыми.

"Мозг — это главный контролер долголетия. Если его биологические показатели превышают норму, риск преждевременной смерти резко возрастает, даже если внешне человек кажется здоровым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Для оценки состояния систем ученые измерили уровень почти 3000 белков в крови. Оказалось, что около 15% этих молекул имеют специфическое происхождение — они "сбрасываются" в кровоток конкретными органами. Анализируя этот белковый коктейль, можно составить точную карту износа мозга, легких, сердца, кишечника и даже жировой ткани. Подобная диагностика важна, так как часто простые советы по здоровью не учитывают индивидуальную скорость деградации тканей.

Как алгоритм вычисляет риск смерти

Исследователи разработали программное обеспечение, которое сравнивает показатели конкретного человека со средними значениями его возрастной группы. Если уровень специфических белков отклоняется от нормы более чем на 1,5 стандартных отклонения, орган помечается как "чрезвычайно постаревший". Это состояние напрямую коррелирует с вероятностью развития 15 критических патологий в будущем.

"Многие пациенты игнорируют скрытые симптомы, например, когда дефицит ночного отдыха начинает разрушать нейроны. Анализ белков позволяет увидеть этот ущерб на молекулярном уровне, когда симптомы еще не очевидны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Данные исследования показывают, что возраст мозга является самым точным предиктором общей смертности. Люди с аномально "старым" мозгом имеют риск летального исхода на 182% выше в ближайшие 15 лет по сравнению с теми, чьи нейронные связи соответствуют норме. Напротив, "молодой" мозг снижает риск смерти на 40%.

Прогноз болезни Альцгеймера за десятилетие

Наиболее впечатляющие результаты получены в области нейродегенеративных заболеваний. "Стареющий" для своих лет мозг увеличивает вероятность диагноза Альцгеймера в 3,1 раза. При этом, если учитывать все факторы риска, вероятность услышать такой диагноз в течение следующих 10 лет у обладателей "старого" мозга в 12 раз выше, чем у сверстников с "молодыми" показателями.

"Мы можем оценить возраст органа сегодня и предсказать вероятность болезни через 10 лет", — отметил ведущий автор исследования Тони Висс-Корей в материале Nature Medicine. Он подчеркнул, что такой подход позволяет применить превентивные меры до того, как методы аппаратной медицины станут единственным выходом.

От лечения болезней к управлению здоровьем

Разработчики теста рассчитывают, что через два-три года такая диагностика станет доступна в клиниках. Это позволит врачам подбирать диету, физические нагрузки и препараты не "вслепую", а ориентируясь на самый уязвимый орган пациента. Например, если тест показывает быстрый износ сердца, упор будет сделан на кардиопротекцию, даже если артериальное давление пока остается в норме.

"Такой детальный скрининг поможет избежать опасных ошибок, когда люди пытаются лечиться самостоятельно. Например, мифы о застое желчи заставляют пациентов пить сомнительные добавки, хотя их реальная проблема может быть связана с метаболическим износом других систем", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Орган-мишень Последствия ускоренного старения Мозг Риск болезни Альцгеймера выше в 12 раз Сердце Вероятность сердечной недостаточности и мерцательной аритмии Легкие Повышенный риск ХОБЛ и снижения дыхательного объема Почки и печень Развитие хронической недостаточности и фиброза

Ответы на популярные вопросы о биологическом возрасте

Как анализ крови понимает, какой орган стареет?

Каждый орган выбрасывает в кровь специфические белки. Ученые выделили около 450 таких маркеров из 3000 изученных. По их концентрации и структуре компьютерная модель определяет степень функционального износа конкретной системы: от мозга до жировой ткани.

Может ли один орган быть старым, а остальные молодыми?

Да, исследование показало, что это происходит часто. У 25% участников обнаружили "разрыв" между возрастом разных систем. Человек может иметь отличные показатели иммунитета, но при этом критически постаревшие артерии или кишечник.

Можно ли замедлить старение отдельного органа?

Ученые считают это возможным. Индивидуальный отчет о возрасте органов позволит скорректировать образ жизни до появления болезни. Например, изменение рациона или режима сна может "омолодить" белковый профиль конкретных клеток.

Когда такой тест появится в обычных лабораториях?

Разработчики планируют вывести технологию на рынок в течение ближайших двух-трех лет. Сейчас ведется работа над снижением стоимости исследования путем фокусировки на самых важных маркерах старения: мозге, сердце и иммунной системе.

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