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То, что раньше стоило тысячи рублей, теперь можно пройти бесплатно: диспансеризацию изменили навсегда

Здоровье » Здоровье и профилактика

В России значительно изменились правила прохождения бесплатной диспансеризации: в программу включили высокотехнологичные анализы, которые раньше были доступны преимущественно на платной основе. Теперь пациенты могут выявить скрытые риски внезапных сосудистых катастроф через проверку липидного профиля, оценить репродуктивное здоровье с помощью современных тестов и даже пройти генетическую диагностику плода на ранних стадиях беременности. Эти меры направлены на то, чтобы обнаруживать патологии в тот момент, когда они еще не проявляются симптомами, но уже поддаются эффективной коррекции.

диспансеризация
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
диспансеризация

Сосудистый контроль: новые маркеры риска

Основным дополнением в проверке сердечно-сосудистой системы стало исследование уровня липопротеида А. Этот показатель считается "генетическим" маркером раннего атеросклероза, который невозможно скорректировать привычными диетами, но крайне важно учитывать при оценке риска инфаркта. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости пояснил: "При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний".

"Липопротеид А — это коварный показатель. Его высокий уровень часто объясняет, почему сосуды страдают даже у людей, ведущих здоровый образ жизни и не имеющих лишнего веса. Включение такого теста в бесплатную программу — серьезный шаг к предотвращению сосудистых катастроф", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Своевременная диагностика позволяет вовремя скорректировать терапию. Часто проблемы с сосудами и сердцем развиваются незаметно, пока дефицит ночного отдыха или стресс не спровоцируют критическое состояние. Расширенный липидный профиль дает врачу полную карту состояния артерий пациента.

Женское здоровье и онкоскрининг

Для женщин перечень обследований пополнился критически важными тестами на выявление вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостной цитологией. Эти методы признаны "золотым стандартом" в мировой практике для профилактики рака шейки матки. 

"Жидкостная цитология гораздо точнее обычных мазков, так как риск ошибки из-за неправильного забора материала здесь минимален. В сочетании с тестом на ВПЧ мы получаем практически стопроцентную уверенность в сохранности репродуктивного здоровья женщины", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Регулярные обследования помогают избежать ситуаций, когда пациенты ищут спасения в сомнительных методах. Например, мифы о застое желчи и самодельные "чистки" систем организма часто отвлекают от реальных проблем, требующих медицинского вмешательства, а современный скрининг выводит диагностику на научно обоснованный уровень.

Генетическое тестирование для будущих мам

Одним из самых технологичных новшеств стала программа неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Теперь беременные женщины могут узнать о наличии хромосомных аномалий плода по анализу крови матери. По словам руководителя ФФОМС, процедура высокоточна и, в отличие от инвазивных методов, не несет угрозы прерывания беременности или инфицирования. Это позволяет будущим родителям получить важную информацию на самых ранних сроках без малейшего риска.

"Раньше НИПТ был дорогостоящей услугой в частных клиниках. То, что государство внедряет такие технологии в общую практику, говорит о приоритете безопасности материнства. Это современный способ исключить тяжелые патологии без лишнего стресса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно помнить, что общая диспансеризация охватывает и другие аспекты самочувствия — от состояния эмали, на которое влияет дефицит витамина D, до коррекции мышечного аппарата. Комплексный подход позволяет не просто лечить болезни, а формировать здоровый образ жизни.

Новое обследование Что позволяет выявить
Липопротеид А Генетическая предрасположенность к ранним инфарктам
Анализ на ВПЧ Риск развития рака шейки матки
Жидкостная цитология Предраковые изменения тканей с высокой точностью
НИПТ для беременных Хромосомные отклонения плода без прокола живота

Ответы на популярные вопросы о диспансеризации

Как часто теперь нужно сдавать расширенный липидный профиль?

Обычно параметры липидного обмена проверяются в рамках базового этапа диспансеризации раз в три года для граждан до 39 лет и ежегодно для тех, кто старше.

Доступен ли тест НИПТ всем беременным без исключения?

Новая программа ориентирована на выявление рисков, поэтому направление на неинвазивное тестирование выдается при наличии медицинских показаний или после прохождения первичного биохимического скрининга.

Где можно пройти эти новые обследования?

Все обновленные тесты проводятся в поликлиниках по месту прикрепления при наличии полиса ОМС и официального направления в рамках диспансеризации.

Нужна ли предварительная подготовка к анализу на липопротеид А?

Специальной подготовки не требуется, за исключением стандартного требования сдавать кровь натощак в утренние часы для чистоты показателей липидного обмена.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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