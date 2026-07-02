Электричество вместо разговоров: Минздрав предложил шокирующий метод лечения депрессии

Минздрав РФ решил перетряхнуть аптечку для борьбы с депрессией. Ведомство представило проект приказа, который расширяет арсенал психиатров методами из физиотерапии и суровой аппаратной медицины. В список попали как проверенные временем искры электросудорожной терапии, так и экзотическая акупунктура токами крайне высокой частоты. Реформа затронет стандарт, принятый всего два года назад. Чиновники планируют превратить кабинет доверия в процедурную для биохакинга.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приеме у психолога

Ток, лазер и магнит: чем заменят разговоры

В новый протокол ведомство вписывает тяжелую артиллерию. Традиционные антидепрессанты теперь будут соседствовать с электронейростимуляцией мозга и транскраниальной магнитной стимуляцией. Психиатрия дрейфует в сторону инструментальных вмешательств. Для тяжелых случаев предлагают плазмаферез и ультрафильтрацию крови — методы, которые обычно ассоциируются с токсикологией или реанимацией, а не с душевными терзаниями.

"Электросудорожная терапия во всем мире считается золотым стандартом при резистентных депрессиях, когда таблетки бессильны. Это не карательная медицина из фильмов, а высокоэффективный метод под наркозом. А вот доказательная база у лазерного облучения крови или КВЧ-пунктуры в психиатрии пока вызывает вопросы у научного сообщества", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Особое место в проекте занимают тренировки с биологической обратной связью (БОС) по электроэнцефалографии. Пациента буквально учат управлять ритмами собственного мозга, глядя на монитор. В дополнение к этому предлагают гипоксивоздействие — кратковременное кислородное голодание, которое должно встряхнуть метаболизм нейронов. Подобные методы требуют жесткой дисциплины, как и силовые тренировки для долголетия, где важен точный расчет нагрузки.

Анализы на инфекции: при чем здесь депрессия?

Новый стандарт обязывает врачей проверять людей в депрессии на ВИЧ, гепатиты и сифилис (бледную трепонему). Это не прихоть, а попытка исключить органические причины расстройств. Поражение нервной системы при этих заболеваниях часто маскируется под апатию или тревогу. Если вовремя не сдать кровь, можно лечить "грусть" годами, пока вирус разрушает мозг. Важно помнить, что любые ошибки перед анализом крови могут исказить картину и запутать врача.

"Инфекционный скрининг — это гигиена диагностики. Сифилис и ВИЧ могут давать яркую нейропсихиатрическую симптоматику. Без этих анализов велик риск пропустить первичную патологию, приняв её за банальный стресс", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Тип терапии Метод воздействия Физическая стимуляция Электросудорожная, магнитная стимуляция Очищение крови Плазмаферез, ультрафильтрация Тренинги Биологическая обратная связь (БОС)

Минздрав также включает в перечень воздействие излучением видимого диапазона — светотерапию. Она особенно актуальна для сезонных депрессий в наших широтах. Это безопаснее, чем следовать советам из интернета, когда советы бьюти-блогеров вредят коже, но требует специализированных ламп и режима.

"Любое расширение инструментария — это хорошо, если за этим стоит доказательная база Кокрейновских обзоров. Пациент должен понимать: депрессия — это поломка в биологии, а не просто плохое настроение, которое лечится прогулками", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о лечении депрессии

Зачем при депрессии проверять кровь на сифилис?

Бледная трепонема способна поражать центральную нервную систему (нейросифилис), что вызывает когнитивные сбои и депрессивные состояния.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) — это больно?

Современная ЭСТ проводится под общим наркозом и с применением миорелаксантов. Пациент не испытывает боли и не чувствует судорог.

Может ли светотерапия заменить антидепрессанты?

Только в легких случаях сезонного расстройства. При клинической депрессии это лишь вспомогательный метод в составе комплексной терапии.

Правда ли, что плазмаферез "чистит" мысли?

Нет, он удаляет из плазмы антитела и цитокины воспаления, которые могут влиять на работу мозга при тяжелых десенсибилизирующих состояниях.

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