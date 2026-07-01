Опасное заблуждение про пресс: неправильный выбор упражнений приведет к критическому выпячиванию

Даже при достижении оптимального веса после родов или значительного снижения массы тела живот часто остается выпуклым. Нередко причина кроется не в лишнем жире, а в необратимых изменениях мягких тканей, включая диастаз и глубокие рубцы. Иллюзия того, что дефицит калорий решит проблему, ошибочна, так как перечисленные анатомические особенности нельзя устранить традиционными ограничениями в питании.

Фото: Designed by Freepik by tonodiaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает упражнения на пресс

Растянутая кожа утратила упругость, а коллагеновые волокна были повреждены, что превратило дерму в подобие растянутого материала, не способного держать форму. Внутренние спайки, возникшие после кесарева сечения или хирургических вмешательств, дополнительно деформируют область, создавая неэстетичные складки-валики. О том, почему многие недооценивают серьезность подобных состояний, подробно рассказала Газете.Ru врач-пластический хирург "Олимп Клиник" Амина Джафарова.

"Коррекция формы живота требует комплексного подхода, так как физические нагрузки при наличии диастаза могут лишь усугубить выпячивание передней брюшной стенки, создавая избыточное внутрибрюшное давление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Хирургическая коррекция и методы диагностики состояния

Диастаз — это расхождение прямых мышц, при котором ослабевает естественный мышечный корсет, удерживающий внутренние органы. При расхождении мышц более чем на 3 см живот выбухает вперед даже у стройных людей, так как белая линия живота перестает выполнять роль прочного "футляра". Самостоятельно проверить наличие патологии можно в домашних условиях: лежа на спине с согнутыми ногами, следует приподнять плечи и прощупать зону пупка. Если пальцы "проваливаются" глубже чем на две фаланги, необходимо проконсультироваться со специалистом, ведь неправильные упражнения на пресс лишь навредят здоровью.

Для радикального решения проблемы применяют абдоминопластику или миниабдоминопластику. Классическое вмешательство предполагает полную реконструкцию стенки живота с переносом пупка и ушиванием тканей от лобка до мечевидного отростка. В свою очередь липосакция остается лишь инструментом контурной пластики, который не способен бороться с избытками обвисшей кожи или мышечным расхождением. Прежде чем планировать операцию, важно исключить факторы, провоцирующие системные сбои в организме, даже если речь идет о стоматологических рисках или иных скрытых воспалительных процессах.

Ответы на популярные вопросы о хирургии живота

Можно ли убрать диастаз только спортом?

Нет, если расхождение мышц превышает 2,5-3 см, физические нагрузки лишь усилят выпячивание, так как давление на белую линию живота возрастет.

Когда стоит выбрать липосакцию?

Процедура подходит только при хорошем тургоре кожи и отсутствии диастаза, когда единственной задачей является моделирование локальных жировых отложений.

Остаются ли видимые рубцы после операции?

Современные хирургические техники позволяют скрывать швы в области нижнего белья, поэтому след от вмешательства остается практически незаметным.

Является ли миниабдоминопластика полноценной заменой классике?

Нет, мини-вариант подходит только тем, у кого есть избыток кожи ниже пупка, но отсутствует диастаз в верхней части брюшной стенки.

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