Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небо превратится в ад: этой ночью тысяча Гераней нанесет удар по Украине
Семилетнее рабство в США: обычная покупка обернулась для миллионов граждан долговой ямой
Капремонт отменяется: простые способы победить масложор без разборки двигателя
Домашний лимфодренаж: как вернуть стройность ногам, не выходя из дома и без дорогого массажа
Ваш мозг буквально гниёт: дефицит ночного отдыха обернётся катастрофой для нейронов
Лондон рассыпается на глазах: Пекин перехватил управление ключевым регионом за спиной у Британии
Выйти за рамки шаблонов: где в Таиланде скрыты самые необычные локации для ценителей атмосферы
Опасное заблуждение про пресс: неправильный выбор упражнений приведет к критическому выпячиванию
Бензиновый хаос: что будет с мотором, если залить топливо разного октанового числа

Мифы о застое желчи обойдутся дорого: как народные средства лишают пациентов шанса на лечение

Здоровье

Термин "застой желчи" кочует по соцсетям, становясь универсальным оправданием для любого недомогания — от хронической усталости до проблем с кожей. В реальности такой "диагноз" существует только в воображении инфоцыган от медицины. За ним часто прячут желание продать бесполезные чистки, но настоящая физиология печени работает иначе.

Боль под рёбрами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боль под рёбрами

Холестаз как реальный медицинский факт

Если в интернете вам ставят "застой", уточните, идет ли речь о холестазе. Это клинический синдром, при котором нарушается отток желчи. Врач не ставит такой диагноз "на глаз" или по цвету лица. Для этого нужны конкретные маркеры в биохимическом анализе крови: повышение щелочной фосфатазы, ГГТП и прямого билирубина. Клинически он проявляется зудом кожи или потемнением мочи, но никак не "тяжестью после борща".

"Пациенты часто путают функциональные расстройства с органическими заболеваниями. Холестаз — это всегда серьезный сбой, вызванный конкретной механической преградой или системным поражением печени, а не гиподинамией", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему УЗИ-картина — это не патология

Распространенный страх — "взвесь" в желчном пузыре, которую находят на УЗИ. На самом деле желчный пузырь — это мышечный мешок, а не стерильный резервуар. Наличие небольшого количества эхогенной взвеси натощак — норма. Пузырь сокращается при приеме пищи, освобождаясь от содержимого. Это естественный цикл здоровья печени. Тревогу бьют, когда в просвете находят крупные конкременты или плотный "сладж", сопровождающийся острым болевым синдромом.

Признак Норма / Клиника
Взвесь на УЗИ Физиологический осадок
Холестаз Повышение ГГТП, АЛТ, билирубина

Опасные мифы о "чистках" и детоксе

Идеи "почистить печень" — опасный атавизм. Печень — это не фильтр пылесоса, а сложнейший химический завод. Никакие "тюбажи" с маслом и лимоном не способны удалить камни. Напротив, они стимулируют избыточное сокращение путей, что ведет к закупорке протоков и экстренной операции. Врачи-гастроэнтерологи напоминают: если орган не справляется, доверие к доказательной медицине должно быть выше, чем к советам из пабликов.

"Попытка принудительно эвакуировать желчь с помощью масел или грелок приводит к спазму сфинктера Одди. Вместо ожидаемого облегчения пациент получает приступ желчной колики", — констатировал врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Связь желчи с жировой болезнью печени

Загустение желчи часто сопровождает МАЖБП — неалкогольную жировую болезнь печени. Когда клетки органа перегружены липидами, меняется состав желчи: она становится перенасыщенной холестерином. Это благоприятная почва для формирования камней. Здесь помогают не "желчегонные", а коррекция питания и поддержка здоровых метаболических процессов.

"Коррекция состава желчи при дискинезиях и жировом гепатозе возможна строго через протокольные препараты урсодезоксихолевой кислоты. Это работает системно, а не разово", — резюмировал врач-терапевт Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о желчном пузыре

Почему возникает горечь во рту?

Чаще всего это проявление ГЭРБ — заброса содержимого желудка в пищевод, а не проблем с желчным. Врач должен исключить рефлюкс и оценить состояние эзофагеального сфинктера.

Можно ли греть область печени?

Категорически запрещено. Прогревание стимулирует отек тканей и может спровоцировать воспалительный процесс, если в желчных путях есть камни.

Помогут ли народные методы "разогнать" желчь?

Нет. Никакие травы не обладают достоверным "разгоняющим" эффектом. При наличии патологий они лишь удлиняют время до постановки верного диагноза.

Когда стоит срочно идти к врачу?

При острой боли в правом подреберье, нетипичном цвете стула, беспричинной желтушности кожи или глаз. Это не ждет записи в соцсетях.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Садоводство, цветоводство
Вся грядка будет в плодах: копеечное удобрение, которое превратит томаты в эталон качества
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом
Мир. Новости мира
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
Последние материалы
Домашний лимфодренаж: как вернуть стройность ногам, не выходя из дома и без дорогого массажа
Ваш мозг буквально гниёт: дефицит ночного отдыха обернётся катастрофой для нейронов
Лондон рассыпается на глазах: Пекин перехватил управление ключевым регионом за спиной у Британии
Выйти за рамки шаблонов: где в Таиланде скрыты самые необычные локации для ценителей атмосферы
Опасное заблуждение про пресс: неправильный выбор упражнений приведет к критическому выпячиванию
Бензиновый хаос: что будет с мотором, если залить топливо разного октанового числа
Хочется чего-то вкусного на ночь? Список продуктов, которые полезны для вашего организма
Холка исчезнет на глазах: 5 простых движений у стены, которые быстро выпрямят осанку
Быстро, просто и невероятно вкусно: как приготовить самую сочную курицу в вашей жизни
От офиса до свидания: как выбрать обувь, которая дружит с любым комплектом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.