Хочется чего-то вкусного на ночь? Список продуктов, которые полезны для вашего организма

Урчание в животе ближе к полуночи часто списывают на слабую волю, хотя на деле это обычный сигнал организма о нехватке конкретных элементов. Вместо того чтобы мучиться от голода и ложиться спать в скверном расположении духа, стоит пересмотреть вечернее меню. Правильный выбор продуктов помогает не только уснуть быстрее, но и сделать ночной отдых более качественным, если учитывать биохимические процессы внутри клеток.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Биохимия вечернего перекуса

Голод перед сном — это не всегда каприз. Часто телу требуется аминокислота триптофан, которая служит сырьем для выработки мелатонина. Если уровень этого гормона в норме, циклы сна и бодрствования не сбоят. Кроме того, нервной системе и мышцам необходим магний, чтобы сбросить дневное напряжение. Без этого набора нутриентов даже восемь часов в кровати не принесут чувства бодрости утром, а общее состояние организма будет напоминать изношенный механизм.

"Не стоит воспринимать желание поесть на ночь как проблему или признак безволия. Важно лишь понимать, какой именно вариант продуктов окажется полезным для восстановления сил, а не превратится в лишнюю нагрузку на желудок", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

На практике видно, что резкий отказ от еды после шести вечера часто приводит к обратном эффекту. Организм испытывает стресс, уровень кортизола растет, и сон становится прерывистым. Если смотреть на вещи проще, то небольшой перекус — это своего рода техническое обслуживание, которое позволяет внутренним системам работать в штатном режиме без аварийных скачков сахара в крови.

Список продуктов для крепкого сна

Выбор продуктов должен быть точечным. Идеально подходят сочетания белков и медленных углеводов. Например, натуральный йогурт без добавок в паре с грецкими орехами или фисташками обеспечивает организм и триптофаном, и полезными жирами. В глазах бросается и польза обычного банана — в нем достаточно магния, чтобы успокоить мышечные волокна после рабочего дня. Тот самый секрет заключается в том, чтобы не перегружать ЖКТ тяжелым жареным мясом или быстрыми сахарами.

Продукт Польза для сна Грецкие орехи и фисташки Источник мелатонина и антиоксидантов Киви и бананы Высокое содержание серотонина и магния Натуральный йогурт Легкий белок для долгого насыщения

Еще один рабочий сценарий — стакан горячего молока с добавлением чистого какао без сахара. В такой напиток можно добавить немного арахисового масла, намазав его на цельнозерновой тост. Это создаст необходимый процесс плавного пищеварения, который не разбудит вас среди ночи от резкого чувства голода.

"Многие пациенты боятся перекусов, опасаясь за фигуру, но качественный белок и правильные жиры вечером помогают метаболизму. Главное — заметить вовремя, когда голод становится навязчивым, и предложить телу надежное решение в виде киви или горсти орехов", — отметила нутрициолог Алексей Дорофеев.

С этим стоит быть аккуратнее: избыток даже полезных продуктов превратит сон в борьбу с тяжестью в животе. На деле же выходит, что порция не должна превышать размера ладони. Этого вполне достаточно, чтобы заглушить аппетит и не мешать телу проводить естественную "уборку" в тканях, пока вы спите. Любая лишняя деталь в рационе может затянуть засыпание, так как энергия пойдет на переваривание, а не на отдых.

Ответы на популярные вопросы о питании на ночь

За сколько времени до сна можно есть?

Оптимально делать легкий перекус за час или полтора до того, как отправиться в кровать. Этого времени хватит, чтобы первичная обработка пищи завершилась, а нутриенты начали всасываться в кровь.

Можно ли пить чай вместо еды?

Травяные сборы без кофеина помогают расслабиться, но не утоляют физический голод. Если пустой желудок мешает уснуть, лучше выбрать небольшой белковый материал, например, пару ложек творога.

Мешает ли сахар в продуктах засыпанию?

Да, сладости провоцируют выброс инсулина и последующий подъем энергии. Это бодрит мозг в тот момент, когда ему нужно затихать. Поэтому какао должно быть без сиропов, а йогурт — без варенья.