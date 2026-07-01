Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота или ожоги? Почему ваш поход к косметологу летом может обернуться катастрофой
Там, где техника сдаётся, природа не ошибается: ящерица подсказала идею для марсохода
Жилищный вопрос перешёл в наступление: в России введут целевые вклады на покупку недвижимости
Свято место пусто не бывает: после ухода девяти брендов ТЦ Петербурга нашли новых арендаторов
Домашний офис превращает любовь в испытание: простой вечерний ритуал гасит ссоры на старте
Вспышка на Солнце стала прологом: к Земле уже движется её самое опасное продолжение
Когда времени почти нет: 10-минутная тренировка поможет нагрузить ягодицы без тренажёров
Корни роз буквально закипают в жару? Опытные дачники знают, как спасти цветник от полного увядания
Полезный продукт стал врагом: чрезмерное увлечение органикой приведет к серьезным последствиям

Тихий убийца сосудов: от какого популярного продукта нужно отказаться гипертоникам

Здоровье

Цифры на тонометре часто зависят не от наследственности или погоды, а от содержимого тарелки на кухонном столе. Привычка досаливать еду или перекусывать готовыми деликатесами незаметно превращает кровь в плотный поток, который с трудом пробивается через суженные стенки. На деле же выходит, что обычная солонка становится причиной серьезных сбоев в работе организма.

Тонометр
Фото: unsplash.com by Mockup Graphics is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тонометр

Главный виновник сосудистых катастроф

Основная проблема кроется в натрии, который заставляет тело копить воду. Лишняя жидкость раздувает русло, заставляя насос работать на износ под колоссальным давлением. Консервы, копченая колбаса и соленые сыры — это настоящие концентраты, которые моментально бьют по слабым местам. Если смотреть на вещи проще, каждый лишний грамм соли — это дополнительная гиря для сердечной мышцы. С этим стоит быть аккуратнее, чтобы не запустить необратимый процесс износа тканей.

"Соль работает как губка. Она не просто задерживает воду, она меняет тонус мелких артерий. Организм теряет способность расслаблять стенки сосудов, что превращает временный скачок в хроническую проблему", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Кофеин и скрытые ловушки веса

Бодрящие напитки вроде крепкого чая или энергетиков создают лишь временную иллюзию тонуса, параллельно разгоняя пульс до опасных значений. Это особенно заметно у людей с высокой чувствительностью к стимуляторам. Важный нюанс заключается и в лишних килограммах. Избыточный вес создает постоянную нагрузку, из-за которой риск развития гипертензии вырастает в полтора раза. Малейшее правильное решение в пользу подвижности может облегчить участь миокарда.

Тот самый секрет стабильности кроется в балансе микроэлементов. Пока натрий задерживает жидкость, калий и магний помогают ее выводить и расслаблять мышечные волокна. На практике видно, что замена выпечки на овощи и цельное зерно дает результат быстрее, чем бесконечный поиск чудо-таблетки. Правильно выстроенный вариант питания работает надежнее любых временных ограничений.

"Лишний жир — это не просто склад энергии. Это активная ткань, которая вырабатывает вещества, сужающие сосуды. Снижение веса даже на пять процентов способно значительно облегчить работу сердца без лишних медикаментов", — объяснила специально для Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Как поддержать систему без химии

Основой рациона должны стать продукты, богатые клетчаткой и минералами. Бобовые, свежая зелень и ягоды создают благоприятный фон для работы сосудистой стенки. Плотные волокна помогают не только пищеварению, но и косвенно влияют на чистоту кровотока, предотвращая резкие скачки сахара и инсулина. Этот материал в ежедневном меню служит естественным амортизатором для сердечно-сосудистой системы.

Продукт-провокатор Здоровая альтернатива
Колбасы и сосиски Запеченное мясо со специями
Маринады и консервы Свежие или замороженные овощи
Чипсы и снеки Грецкие орехи и семечки (без соли)

"Сосуды не прощают резких экспериментов. Переход на растительные продукты и отказ от скрытой соли в полуфабрикатах — это база, без которой лечить давление бессмысленно", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о давлении

Можно ли полностью отказаться от соли?

Полный отказ опасен для нервной системы. Достаточно не превышать норму в пять граммов в день и убрать продукты, где соль добавлена на производстве.

Помогает ли кофе при низком давлении?

Эффект кратковременный. Кофеин вызывает спазм, но не лечит причину слабости сосудов со временем эффект притупляется.

Считается ли гипертонией разовый скачок после еды?

Нет, один эпизод — это реакция организма. Но если показатели систематически превышают 140 на 90, пора пересматривать образ жизни.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Недвижимость
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Последние материалы
Когда времени почти нет: 10-минутная тренировка поможет нагрузить ягодицы без тренажёров
Корни роз буквально закипают в жару? Опытные дачники знают, как спасти цветник от полного увядания
Полезный продукт стал врагом: чрезмерное увлечение органикой приведет к серьезным последствиям
Билет на руках, а места нет: как прокуратура поставила на место «Уральские авиалинии»
Компактность перестала быть компромиссом: пять автомобилей приятно удивят своими возможностями
ОСАГО и КАСКО на новую Волгу: готовим кошельки — считаем расходы для профи и новичков
Коктейль в баке: что будет с мотором, если смешать бензин разных брендов
Мошенники больше не действуют наугад: три категории россиян рискуют потерять деньги первыми
Вы сами убиваете свой гаджет: почему желание очистить память бьёт прямо по аккумулятору
Отпуск закончился — пора в сервис: как не попасть на "капиталку" после поездки на море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.