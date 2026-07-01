Дефицит витамина D: ротовая полость выдаст первые признаки нехватки

Дефицит витамина D принято связывать с сезонной апатией и болями в суставах, однако первые сигналы нехватки этого нутриента часто проявляются в ротовой полости. Проблемы с эмалью и деснами могут возникнуть задолго до системных сбоев в организме. Чтобы поддержать здоровье и предотвратить разрушение зубов, важно следить за балансом микроэлементов и наладить метаболизм с помощью сбалансированного рациона.

Фото: https://pixabay.com by smileagaindentalgroup is licensed under Free Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)

Биологический щит и агрессивный налет

Челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян в интервью Газете.Ru пояснил, что одним из главных маркеров дефицита становится стремительное образование зубного камня. Даже при тщательной гигиене налет возвращается аномально быстро. Это происходит из-за снижения выработки кателицидина — специфического белка, который подавляет активность бактерий, вызывающих кариес и пародонтит. Без достаточного количества витамина D естественная антибактериальная защита рта перестает работать.

Дополнительным фактором риска становится изменение состава слюны, которая при гиповитаминозе густеет и теряет свои очищающие свойства. Вязкий секрет хуже нейтрализует кислоты, оставляя эмаль беззащитной перед микробами. Возникает замкнутый круг: "Чем меньше витамина D, тем хуже самоочищение полости рта и тем быстрее размножаются бактерии".

"Витамин D критически важен для усвоения кальция, и его хроническая нехватка действительно может привести к деминерализации костных структур челюсти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Когда пора сдавать анализы

Барсегян описывает типичную ситуацию: пациент с визуально здоровыми зубами жалуется на кровоточивость и отечность десен, а при осмотре обнаруживается сверхплотный налет. Часто выясняется, что человек ведет офисный образ жизни и редко употребляет жирную рыбу или молочные продукты. В таких случаях лабораторные тесты почти всегда подтверждают низкий уровень "солнечного" витамина, особенно в весенний период, когда внутренние ресурсы организма практически истощены.

Для поддержания здоровья скелета и зубов эксперты также рекомендуют обратить внимание на укрепление костей натуральными экстрактами. Оптимальным показателем витамина D в крови считается диапазон от 50 до 80 единиц. Однако специалисты предостерегают от самолечения: избыток нутриента может спровоцировать кальциноз сосудов и проблемы с почками, поэтому дозировку должен подбирать только медик на основе результатов анализов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии витамина D на зубы

Может ли витамин D заменить чистку зубов?

Нет, прием добавок не отменяет ежедневную гигиену. Витамин лишь помогает организму бороться с бактериями и поддерживает плотность эмали, но не удаляет остатки пищи механически.

Почему налет появляется быстро даже при использовании ирригатора?

Если в слюне не хватает защитных белков-антибиотиков из-за дефицита нутриентов, бактерии размножаются в геометрической прогрессии, формируя налет сразу после процедуры чистки.

В какое время года дефицит витамина D наиболее опасен для зубов?

Критическим периодом считается конец зимы и начало весны, когда солнечная активность минимальна, а накопленные за лето запасы в организме уже израсходованы.

Чем опасна самостоятельная корректировка уровня витамина?

Бесконтрольный прием высоких доз может привести к гиперкальциемии, что негативно сказывается на работе сердца, состоянии сосудов и функции почек.

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