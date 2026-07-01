Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы сами убиваете свой гаджет: почему желание очистить память бьёт прямо по аккумулятору
Отпуск закончился — пора в сервис: как не попасть на "капиталку" после поездки на море
Японский кроссовер уже на наших дорогах: как урвать новинку за 1,2 млн рублей
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Слухи о тарифах оказались ложью: глава Кузбасса поставил точку в споре, разделившем жителей
Заливать грядки азотом было ошибкой: вот что надо перцу для мясистости и аромата
Бесплатный проезд или лишение прав? На трассе М-12 в Нижегородской области ловят "хитрецов"
Еда вместо аптечных капсул: когда следует пересмотреть рацион ради защиты сердца от деградации
Не до промысла: ученые рассказали, какая рыба заполонила водоемы Астраханской области

Долголетие начинается не с таблеток: этот ежедневный минимум помогает сердцу не сдавать позиции

Здоровье

Минимум 150 минут активного движения на свежем воздухе в неделю критически необходимы для поддержания работы сердца и сосудов, заявила терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что выполнение этого норматива является базовым условием долголетия для каждого человека.

Пара пожилых людей
Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пара пожилых людей

Специалист рекомендует распределять нагрузку равномерно: оптимальным графиком станут прогулки пять раз в неделю продолжительностью не менее 30 минут. При этом даже медленное перемещение возле дома приносит пользу организму, так как на улице концентрация кислорода значительно выше, чем в любом закрытом помещении. Кроме того, физическая активность помогает регулировать гормональный фон. Ученые подтверждают, что специфические нагрузки меняют работу надпочечников, защищая тело от преждевременного износа.

"Есть рекомендация кардиологов — на общемировом уровне кардиологическое сообщество рекомендует конкретную норму для поддержания сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом: 150 минут активного движения на свежем воздухе в неделю. Это пять раз в неделю по полчаса — базовый минимум, необходимый абсолютно всем", — пояснила врач.

Особое значение имеет воздействие ультрафиолета, который не проникает сквозь оконные стекла. Солнечный свет необходим организму для синтеза витамина D, отвечающего за прочность костей, когнитивные способности и работу иммунной системы. Врачи напоминают, что дефицит инсоляции часто встречается у тех, чья работа переехала на домашний диван, что провоцирует серьезные сбои в метаболизме.

Чернышова отметила, что ценность имеет каждая минута, проведенная вне стен квартиры. Переход от спокойного шага к более интенсивному ритму во время получасовой прогулки закрывает основные потребности сердечно-сосудистой системы. Такая привычка может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. При этом важно следить за интенсивностью: эксперты выявили неочевидные закономерности в режиме нагрузок, которые помогают сохранять биологический капитал до глубокой старости.

"Важно, что даже если мы просто выходим на улицу и крайне медленно прохаживаемся вокруг подъезда, это уже идет на пользу. Каждая минута на воздухе ценна — даже пять минут в день это уже хорошо. А если спокойным шагом, с переходом в чуть более быстрый, полчаса походить на улице, мы уже сделали все необходимое для сердечно-сосудистой системы", — отметила Чернышова.

Регулярное пребывание на солнце также помогает настроить биологические ритмы. Исследователи отмечают, что здоровый ночной сон начинается с утренних ритуалов и достаточного количества пройденных шагов. Для тех, кто стремится к максимальной пользе, врачи рекомендуют комбинировать прогулки с силовыми упражнениями. Доказано, что определенное количество минут тренировок в неделю снижает риски фатальных сбоев в работе сердца на 20%.

Читайте также

Экспертная проверка: Врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова, Врач-кардиолог (гипертония, риск инфаркта/инсульта) Валерий Климов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Мир. Новости мира
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Еда и рецепты
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Слухи о тарифах оказались ложью: глава Кузбасса поставил точку в споре, разделившем жителей
Заливать грядки азотом было ошибкой: вот что надо перцу для мясистости и аромата
Долголетие начинается не с таблеток: этот ежедневный минимум помогает сердцу не сдавать позиции
Бесплатный проезд или лишение прав? На трассе М-12 в Нижегородской области ловят "хитрецов"
Еда вместо аптечных капсул: когда следует пересмотреть рацион ради защиты сердца от деградации
Не до промысла: ученые рассказали, какая рыба заполонила водоемы Астраханской области
Будущее стройки заложено: в Химках готовят площадку для уникальных технических испытаний
Отмена поездов и пропуск станций: как изменится жизнь пассажиров МЦД-3 в Подмосковье
Увольняться стало выгодно: повышение зарплаты все чаще начинается не с разговора с начальником
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.