Долголетие начинается не с таблеток: этот ежедневный минимум помогает сердцу не сдавать позиции

Минимум 150 минут активного движения на свежем воздухе в неделю критически необходимы для поддержания работы сердца и сосудов, заявила терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что выполнение этого норматива является базовым условием долголетия для каждого человека.

Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пара пожилых людей

Специалист рекомендует распределять нагрузку равномерно: оптимальным графиком станут прогулки пять раз в неделю продолжительностью не менее 30 минут. При этом даже медленное перемещение возле дома приносит пользу организму, так как на улице концентрация кислорода значительно выше, чем в любом закрытом помещении. Кроме того, физическая активность помогает регулировать гормональный фон. Ученые подтверждают, что специфические нагрузки меняют работу надпочечников, защищая тело от преждевременного износа.

"Есть рекомендация кардиологов — на общемировом уровне кардиологическое сообщество рекомендует конкретную норму для поддержания сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом: 150 минут активного движения на свежем воздухе в неделю. Это пять раз в неделю по полчаса — базовый минимум, необходимый абсолютно всем", — пояснила врач.

Особое значение имеет воздействие ультрафиолета, который не проникает сквозь оконные стекла. Солнечный свет необходим организму для синтеза витамина D, отвечающего за прочность костей, когнитивные способности и работу иммунной системы. Врачи напоминают, что дефицит инсоляции часто встречается у тех, чья работа переехала на домашний диван, что провоцирует серьезные сбои в метаболизме.

Чернышова отметила, что ценность имеет каждая минута, проведенная вне стен квартиры. Переход от спокойного шага к более интенсивному ритму во время получасовой прогулки закрывает основные потребности сердечно-сосудистой системы. Такая привычка может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. При этом важно следить за интенсивностью: эксперты выявили неочевидные закономерности в режиме нагрузок, которые помогают сохранять биологический капитал до глубокой старости.

"Важно, что даже если мы просто выходим на улицу и крайне медленно прохаживаемся вокруг подъезда, это уже идет на пользу. Каждая минута на воздухе ценна — даже пять минут в день это уже хорошо. А если спокойным шагом, с переходом в чуть более быстрый, полчаса походить на улице, мы уже сделали все необходимое для сердечно-сосудистой системы", — отметила Чернышова.

Регулярное пребывание на солнце также помогает настроить биологические ритмы. Исследователи отмечают, что здоровый ночной сон начинается с утренних ритуалов и достаточного количества пройденных шагов. Для тех, кто стремится к максимальной пользе, врачи рекомендуют комбинировать прогулки с силовыми упражнениями. Доказано, что определенное количество минут тренировок в неделю снижает риски фатальных сбоев в работе сердца на 20%.

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