Утренний загар стал ловушкой: врачи-онкологи призвали отказаться от иллюзии безопасного солнца

Миф о "безопасном" утреннем или вечернем солнце разбит окончательно. Многие верят, что в эти часы ультрафиолет ласково гладит кожу, не причиняя вреда, но биология работает иначе. Австралийские ученые в журнале Photochemistry and Photobiology доказали: риск повреждения ДНК клеток существует при любой интенсивности излучения. Важна не цифра на термометре или угол наклона солнца, а накопленная доза.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Дневной обман: почему утро не спасает кожу

Кожа — не бездонная бочка, способная бесконечно поглощать радиацию. Повреждения на молекулярном уровне происходят быстрее, чем появляется видимый ожог. Даже если после утренней прогулки эпидермис не покраснел, внутри клеток уже запущен процесс поломки ДНК. Организм пытается адаптироваться к перегреву, но ультрафиолет работает как точечный удар по генетическому аппарату.

"Пациенты грешат тем, что игнорируют защиту в облачную погоду или ранние часы, забывая об общем накопленном воздействии за все годы. Рак кожи не выбирает время суток, он выбирает дозовую нагрузку на эпителий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Что показал эксперимент с добровольцами

В исследовании участвовали 58 человек со светлым фототипом. Ученые моделировали различные уровни облучения: от едва уловимого "утреннего" света до мощных полуденных потоков. Анализ тканей подтвердил: повреждения возникают везде. Нет порога, после которого солнце становится "безвредным". Любая порция УФ-лучей — это кирпич, который прилетает в стенку защитного барьера вашей кожи.

Источник излучения Последствие для клетки Утреннее солнце Микроповреждения ДНК Полуденное солнце Острый воспалительный ответ

Накопительный эффект ультрафиолета

Забудьте про "безопасные интервалы". Солнце — это фактор внешней среды, который суммируется по принципу банковской ячейки. Чем больше вы накопили, тем выше вероятность клеточных мутаций. Риск меланомы и других видов рака напрямую зависит от суммарной дозы за жизнь. Организм обладает системами репарации, но они не всесильны.

"Многие уверены, что витамин D вырабатывается только под прямыми лучами в 12 дня, что провоцирует опасное поведение. Это научное заблуждение, ведущее пациентов в кабинет онколога", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Мнение специалистов по доказательной медицине

Врачи не призывают сидеть в бункере. Солнце нужно для синтеза витаминов и нормализации психоэмоционального фона, однако подходить к этому нужно с разумом. Используйте крем с высоким SPF, надевайте закрытую одежду и не рассчитывайте на "безопасность" рассветов. Если ваша кожа склонна к воспалениям или на ней много родинок, прямые лучи противопоказаны в любое время.

"Надежда на то, что солнце утром 'мягче' — это самообман. Уровень повреждения ткани определяется дозиметрией излучения, которая неизбежна при открытом контакте в солнечный день", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Нужно ли использовать SPF, если я выхожу из дома всего на 15 минут утром?

Да. Повреждение ДНК начинается сразу после контакта с ультрафиолетом. Защита должна стать ежедневной привычкой.

Правда ли, что в тени я в безопасности?

Нет. Ультрафиолетовые лучи отражаются от песка, воды и асфальта. Вы получаете дозу облучения даже под тентом.

Спасет ли меня смуглая кожа?

Смуглые люди реже обгорают, но это не значит, что ДНК их клеток не повреждается. Риски для здоровья кожи актуальны для любого фототипа.

Можно ли игнорировать крем в пасмурную погоду?

Облака пропускают до 80% ультрафиолета. При облачности риск обгореть сохраняется, особенно у воды или в высокогорье.

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