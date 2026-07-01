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Безумие или новая реальность: в России женщины перепродают удалённые грудные импланты

Здоровье » Ваше здоровье

Жительницы России начали активно выставлять на онлайн-площадках бывшие в употреблении грудные импланты. Стоимость комплекта на вторичном рынке варьируется от 20 до 31 тысячи рублей, что значительно ниже цен на новые изделия из качественных медицинских материалов. Подобная инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако претенденты на покупку странного лота находятся довольно быстро.

Пластический хирург делает отметки на груди
Фото: https://ru.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free
Пластический хирург делает отметки на груди

Многие продавцы объясняют такое решение сменой вкусов или отказом от силикона, который постепенно выходит из моды. Покупательницы же аргументируют интерес к товару высокой стоимостью новых изделий и стремлением к экономии. Подобная практика шокирует медицинское сообщество, пишет сайт aif.ru, ведь использование уже установленных ранее полимеров несет серьезные риски для здоровья.

"Повторное использование изделий, предназначенных для имплантации, категорически недопустимо. Даже при отсутствии видимых повреждений, внутри материала могут развиваться колонии бактерий или происходить процессы деградации полимера, что ведет к хроническим воспалениям и системным патологиям", - объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Риски и последствия такой экономии

Специалисты указывают, что у любого материала есть предел прочности и установленный производителем ресурс. Врач Андрей Звонков ранее отмечал, что потенциальная установка б/у имплантов сопряжена с угрозой разгерметизации, что провоцирует попадание содержимого в ткани и нарушает естественный лимфоток организма. При этом некоторые покупательницы сравнивают процедуру с обычным мытьем пластиковой посуды, игнорируя медицинские стандарты безопасности.

Медики напоминают, что организм реагирует на инородное тело индивидуально, и любые попытки сэкономить на хирургическом вмешательстве могут привести к необратимым последствиям. В частности, риск токсического шока или формирования капсулярной контрактуры многократно возрастает, если изделие уже подвергалось деформации в процессе носки. Эксперты настоятельно рекомендуют опираться на правила диагностики организма при любых планируемых операциях.

Ответы на популярные вопросы о б/у имплантах

Можно ли гарантированно продезинфицировать старый имплант?

Нет, полное удаление микрофлоры из пористой или поврежденной структуры полимера невозможно даже при стерилизации в условиях стационара.

Почему низкая цена является признаком опасности?

Низкая стоимость часто указывает на истекающий ресурс изделия, что повышает вероятность разрыва оболочки после повторного внедрения.

Какие органы страдают в первую очередь?

В случае протекания силикона основная нагрузка ложится на лимфатическую систему организма, а также на почки, которые пытаются отфильтровать продукты распада.

Есть ли законные способы продажи таких товаров?

Реализация медицинских изделий, бывших в употреблении (согласно их назначению), противоречит нормам безопасности и правилам торговли товарами для здоровья.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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