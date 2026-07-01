Еда вместо аптечных капсул: когда следует пересмотреть рацион ради защиты сердца от деградации

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Здоровье

Сердце теплокровных организмов — это насос, работающий без пауз 100 тысяч раз в сутки. Физиологический предел выносливости миокарда обеспечивается митохондриями. Им необходим коэнзим Q10 — молекулярный регулятор электронного транспорта. Без него клеточное дыхание затухает, останавливая выработку АТФ. Миокард первым сигнализирует о дефиците этого вещества, так как именно в сердечной мышце концентрация убихинона максимальна.

Коэнзим Q10
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коэнзим Q10

Биохимия энергетического обмена

Коэнзим Q10, или убихинон, — липофильное соединение, присутствующее в каждой клетке. Его функциональная задача — челночная транспортировка электронов в митохондриальной дыхательной цепи. Состояние сосудов и энергоэффективность тканей напрямую зависят от бесперебойной работы этого цикла. Кроме энергетической функции, убихинон работает как мощный мембранный антиоксидант, купируя повреждения клеток свободными радикалами.

"Дефицит антиоксидантов может стать триггером для системных нарушений в организме. Митохондрии требуют постоянной подпитки, особенно у возрастных пациентов", — констатировала терапевт Анна Кузнецова.

Где искать коэнзим Q10

Организм способен к эндогенному синтезу убихинона, но он ограничен. Пищевые источники помогают поддерживать пул соединения. Лидером по концентрации выступает говяжье сердце: в 100 граммах продукта содержится до 11,3 мг вещества. Доступные сорта рыбы, такие как скумбрия, занимают второе место — около 6,75 мг на 100 г веса.

Продукт Концентрация (мг/100г)
Говяжье сердце 11,3
Скумбрия 6,75

Возрастная деградация синтеза

После 40 лет возможности митохондрий по синтезу собственного убихинона снижаются. Развивается митохондриальная дисфункция. Статистика доверия к аптечным категориям препаратов часто вынуждает пациентов искать спасение в БАДах, забывая о коррекции рациона. Однако нутритивная поддержка через продукты животного происхождения остается базовым протоколом для пожилых людей.

"Сердечно-сосудистые риски растут вместе с возрастом. Контроль метаболиков и своевременная диагностика — основа кардиозащиты", — подчеркнул кардиолог Валерий Климов.

К чему ведет дефицит

Хроническая нехватка коэнзима Q10 ускоряет развитие нейродегенеративных патологий, СД 2 типа и саркопении. Протекция митохондрий через диету — это не прихоть, а способ замедлить деградацию тканей. Аналогичные процессы происходят при нарушении обмена в печени, где также критична доступность кофакторов.

"Любая нутритивная стратегия должна согласовываться с клинической картиной пациента. Не стоит уповать только на еду при серьезных диагнозах", — резюмировала врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о коэнзиме Q10

Всегда ли нужно принимать убихинон в капсулах?

Нет, при сбалансированном рационе уровень коэнзима поддерживается естественным путем. Терапия витаминными комплексами назначается врачом только при выявленных дефицитах.

Существуют ли растительные продукты с коэнзимом Q10?

Да, но их концентрация значительно ниже. Для достижения нужных дозировок потребовались бы чрезмерные порции шпината или брокколи.

Может ли избыток Q10 быть опасен?

При умеренном потреблении из пищи передозировка невозможна. Высокие фармакологические дозы может назначить только специалист.

Как лучше готовить говяжье сердце?

Щадящая термообработка (тушение или варка) позволяет сохранить максимум биологически доступных нутриентов.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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