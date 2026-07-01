Пока одни готовятся к протезу, другим хватает одного прокола: новый метод избавляет от боли в колене

Новая малоинвазивная методика эмболизации артерий голеностопного сустава (GAE) продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с хроническими болями при остеоартрите колена. Исследование, представленное Радиологическим обществом Северной Америки, подтвердило, что блокировка аномальных кровеносных сосудов с помощью рассасывающихся микросфер позволяет пациентам избежать сложной операции по замене сустава и значительно улучшить подвижность на срок более года. Этот метод решает проблему миллионов людей, для которых стандартные уколы и таблетки уже бесполезны, а полноценное хирургическое вмешательство противопоказано или преждевременно.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Боль в коленном суставе

Как микросферы лечат воспаление без скальпеля

При остеоартрите вокруг коленного сустава формируется сеть лишних, аномальных сосудов. Этот процесс, называемый гиперваскуляризацией, поддерживает постоянное воспаление и раздражает нервные окончания, что вызывает мучительную боль при каждом шаге. Процедура эмболизации направлена на то, чтобы точечно перекрыть кровоток в этих патологических участках. Врачи используют тончайший катетер, чтобы доставить в сосуды желатиновые микросферы, которые растворяются сами собой через несколько часов, успевая запустить процесс восстановления.

"Блокируя приток крови к воспаленным участкам, мы не просто приглушаем симптомы, а перестраиваем саму нейрососудистую среду внутри сустава. Это позволяет нормализовать состояние тканей и замедлить прогрессирование болезни, когда обычная профилактика отечности и диета уже не оказывают должного эффекта", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важным преимуществом метода является использование биодеградируемых материалов. Как отметил доктор Флориан Нима Флекенштайн из клиники Шарите, рассасывающиеся частицы сочетают в себе безопасность временных материалов и точность постоянных эмболов. Это сводит к минимуму риск повреждения здоровых тканей сустава.

Результаты исследования: жизнь без боли через 12 месяцев

В клиническом испытании приняли участие 194 пациента, чей средний возраст составил 69 лет. У всех участников наблюдались серьезные проблемы: физиотерапия и гормональные инъекции перестали помогать. Результаты оказались впечатляющими: по шкале боли NRS (от 0 до 10) средний показатель упал с 7 баллов до 3 уже через полгода после вмешательства и сохранялся на этом уровне в течение всего года наблюдений.

"Для пожилых людей с лишним весом и сопутствующими заболеваниями сердца, риск большой операции часто перевешивает потенциальную пользу. Такие методики позволяют вернуть человека к активной жизни, избежав осложнений со стороны сосудов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Помимо снижения боли, у пациентов зафиксировали рост функциональных возможностей. Индекс повседневной активности вырос более чем на 30%, а способность заниматься спортом и активным отдыхом увеличилась с 15 до 36 баллов по шкале KOOS. Это означает, что люди снова смогли полноценно ходить и выполнять домашние дела без посторонней помощи. Качество их жизни, по субъективным оценкам, выросло в два раза.

Безопасность процедуры и реальные перспективы

Процедура GAE выполняется под местной анестезией и длится недолго. Технический успех был достигнут во всех 239 проведенных операциях (некоторым пациентам лечили оба колена). При этом не было зафиксировано ни одного тяжелого осложнения, а легкие реакции, такие как небольшие синяки или дискомфорт в месте прокола, прошли самостоятельно у 6,7% пациентов.

"Внедрение подобных технологий в повседневную практику может стать серьезным прорывом для системы здравоохранения, особенно когда наблюдается дефицит препаратов для длительной терапии суставов или сложности с реабилитацией после эндопротезирования", — отметила в беседе с Pravda.Ru провизор Дарья Воронцова.

Доктор Флекенштайн подчеркивает, что данное исследование является крупнейшим в своем роде. Полученные данные позволяют с уверенностью рекомендовать эмболизацию как надежный промежуточный этап между консервативным лечением и полной заменой сустава. Наладив нормальное питание суставов и устранив воспалительный фон, медицина получает шанс продлить срок "службы" родных коленей пациентов на долгие годы.

Параметр сравнения Результат лечения (через 12 мес.) Интенсивность боли (по шкале 0-10) Снизилась с 7 до 3 баллов Повседневная активность (шкала KOOS) Рост с 53 до 71,5 балла Клинически значимое улучшение Зафиксировано у 80% пациентов Безопасность вмешательства 0 тяжелых осложнений

Ответы на популярные вопросы о лечении коленного сустава

Как работает этот метод лечения без разрезов?

Врач вводит в сосуды колена специальные микросферы из желатина. Они временно блокируют кровоток в аномально разросшихся капиллярах, которые вызывают воспаление и боль. После этого частицы растворяются, а боль уходит за счет снятия воспалительного отека.

Кому подходит процедура эмболизации коленных артерий?

Метод предназначен для пациентов с остеоартритом, которым уже не помогают лекарства и инъекции, но которые при этом не готовы к операции по замене сустава или имеют медицинские противопоказания к эндопротезированию.

Сколько длится эффект после одной манипуляции?

Согласно результатам исследования, облегчение боли и высокая функциональность сустава сохраняются как минимум 12 месяцев. Многие пациенты отмечают стабильное улучшение качества жизни на протяжении всего года наблюдений.

Насколько опасна блокировка сосудов в ноге?

Исследование показало высокую безопасность метода: серьезных побочных эффектов не выявлено. Блокируются только патологические лишние сосуды, а основное кровоснабжение тканей остается нетронутым, что исключает риск некроза.

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