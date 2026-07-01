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Доверие потребителей к российским медикаментам достигло отметки в 37%. Такие данные привел ВЦИОМ совместно с фармацевтической компанией BIOCAD. Статистика меняется: каждый второй россиянин отмечает качественный рост отечественной фармпродукции за последнюю четверть века.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Почему пациенты выбирают отечественное

Более половины опрошенных (54%) открыто заявляют о готовности выбирать российские бренды при наличии альтернатив. Мотивация покупателя опирается на три кита: лояльность к производителю, прагматичный расчет и рекомендации медицинских специалистов.

Аргумент в пользу выбора Доля респондентов
Доверие к бренду 37%
Доступность цены 35%
Назначение врача или совет фармацевта 31%

Рост доверия — не плод маркетинга, а результат внедрения международных стандартов GMP. Сегодня инновационные препараты против агрессивных опухолей подтверждают технологическую зрелость отрасли. Пациенты реже ищут "импортную замену", так как дженерики проходят строгую проверку эффективности.

"Пациенты стали грамотнее. Они чаще спрашивают про действующее вещество, а не про красивую упаковку. Это лучший показатель зрелости рынка", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Мнение экспертов

Фундаментальная медицина давно ушла от лозунгов к доказательной базе. Если раньше импорт считался гарантом качества, то сейчас врач оперирует результатами регенерации тканей после инфаркта с использованием российских разработок.

"Маркировка и цифровой контроль за движением лекарств убрали с прилавков контрафакт. Теперь доверие строится на прозрачности цепочки поставок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru провизор Дарья Воронцова.

"Доверие пациента — это всегда следствие личного положительного опыта лечения. Если препарат стабильно купирует симптомы и не дает побочек, вопрос происхождения отходит на второй план", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о выборе лекарств

В чем разница между оригиналом и копией?

Оригинал — это первая разработка формулы. Копия (дженерик) содержит то же действующее вещество, но производится после истечения патентной защиты другими компаниями.

Означает ли цена, что лекарство лучше?

Цена включает рекламные расходы и логистику. Эффективность определяется только клиническими исследованиями, а не стоимостью упаковки.

Безопасно ли доверять советам фармацевта?

Безопасно, если запрос идет в рамках рекомендаций Минздрава по доступным средствам для купирования легких симптомов, не требующих рецепта.

Как проверить качество препарата самостоятельно?

Никак. Качество проверяется в лабораториях через систему контроля серии препарата, которую можно отследить по коду на упаковке.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, провизор Дарья Воронцова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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