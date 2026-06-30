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Гормоны оказались ни при чем: в крови пациентов с акне обнаружили опасный дефицит

Здоровье » Красота » Проблемная кожа

Специалисты Сеченовского Университета представили результаты уникального исследования, в ходе которого удалось составить подробный метаболомный портрет пациентов, страдающих от акне средней и тяжелой степени. Традиционное представление о том, что ключевым виновником кожных высыпаний является избыток тестостерона, не подтвердилось: у большинства испытуемых уровень этого гормона оставался в пределах нормы. Выяснилось, что реальной причиной воспалительных процессов зачастую становится дисбаланс веществ, регулирующих внутренние защитные реакции организма, включая недостаток Омега-3 жирных кислот.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Роль жирных кислот и скрытых гормональных сдвигов

В ходе анализа крови и мочи ученые обнаружили критическое нарушение пропорций между арахидоновой (омега-6) и эйкозапентаеновой (омега-3) кислотами. Первая провоцирует воспаление, вторая — купирует его. У 63% участников количество "противопожарных" компонентов было минимальным, из-за чего кожа находилась в состоянии постоянного раздражения. Кроме того, исследователи зафиксировали рост уровня 17-ОН-прегненолона — это предшественник гормонов, который при сбоях в работе надпочечников стимулирует сальные железы к избыточной выработке себума.

"Диетическая коррекция и прием препаратов с омега-3 жирными кислотами, по данным исследований, сопровождаются снижением количества элементов акне, а также уменьшают сухость кожи и слизистых — побочных эффектов системного изотретиноина", — пояснила автор исследования Станислава Севостьянова, на которую ссылается Газета.Ru.

"Результаты исследований подтверждают, что состояние эпидермиса напрямую зависит от внутренних метаболических процессов и корректной работы кишечника", - объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Микроэлементы и перспективы новой терапии

Помимо жирового и гормонального обмена, изучению подвергся уровень микроэлементов.  У пациентов с акне часто наблюдаются отклонения в содержании хрома, селена и цинка. Эти вещества критически важны для антиоксидантной защиты и оперативного восстановления тканей. Восполнение их дефицита может значительно повысить качество регенерации кожи и стать важным дополнением к стандартным протоколам лечения.

Специалисты отмечают, что у части пациентов кожные проблемы вызваны не классическим избытком мужских гормонов, а так называемым "надпочечниковым сдвигом". В этом случае орган выбрасывает в кровоток промежуточные формы гормонов, которые агрессивно воздействуют на рецепторы сальных желез. В ближайшее время медики планируют проверить, насколько включение метаболомной коррекции и специализированного питания ускоряет выздоровление по сравнению с обычной терапией.

Ответы на популярные вопросы о причинах акне

Правда ли, что акне всегда связано с высоким тестостероном?

Нет, свежее исследование доказало, что даже при нормальном уровне тестостерона высыпания могут провоцироваться предшественниками гормонов, которые вырабатывают надпочечники.

Как диета помогает в лечении высыпаний?

Коррекция питания позволяет сбалансировать уровень жирных кислот, в частности Омега-3, которые подавляют системное воспаление в организме и снижают гиперактивность сальных желез.

Какие микроэлементы важнее всего для чистой кожи?

Наибольшее влияние на защиту и восстановление кожных покровов оказывают цинк, селен и хром, недостаток которых часто фиксируют у пациентов с тяжелыми формами болезни.

Поможет ли прием только витаминов вылечить акне?

Витамины и микроэлементы являются важным вспомогательным звеном, однако терапия должна быть комплексной и включать контроль гормонального фона и метаболомного профиля.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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