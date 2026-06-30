Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции

Опущение тканей верхней трети лица делает взгляд уставшим и хмурым. Причина — гравитационный птоз: со временем кожа теряет упругость, а ткани смещаются вниз. Поднять брови и вернуть открытую форму взгляда помогают комплексный уход, упражнения и современные аппаратные методики.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые брови

Почему брови опускаются с возрастом

Основным фактором возрастных изменений в зоне лба является дисбаланс между мышцами-леваторами, тянущими ткани вверх, и мышцми-депрессорами. Единственным удерживающим механизмом здесь выступает широкая лобная мышца. С годами она ослабевает, тогда как круговая мышца глаза и мышца гордецов, напротив, уходят в стойкий гипертонус, опуская брови к глазницам.

Параллельно происходит истончение подкожно-жировых пакетов. В молодости они создают объемный каркас, но со временем атрофируются и сползают, лишая кожу опоры. С учетом того, что привычки влияют на состояние бровей сильнее, чем возраст, крайне важно вовремя начать работу над расслаблением зажатых зон.

"Важно понимать, что положение надбровных дуг напрямую зависит от состояния лобной мышцы. Когда хвостики бровей начинают опускаться, это часто признак общего перенапряжения депрессоров межбровья", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог (уход за кожей) Илья Руднев.

Эффективные способы лифтинга без скальпеля

В отличие от пластической операции, безоперационные методы не требуют долгой реабилитации. Профессионалы часто предлагают инъекции ботулотоксина для блокировки спазмированных мышц или нитевой лифтинг для механической фиксации тканей.

Однако для многих предпочтительнее естественные способы коррекции, такие как антиэйдж формы бровей в сочетании с массажем.

Для тех, кто предпочитает работу над собой, главными помощниками становятся фейсфитнес и аппаратная косметология. Они воздействуют на причину проблемы — мышечную слабость и потерю коллагена, обеспечивая долгосрочный результат за счет собственных ресурсов организма.

Метод воздействия Результат для зоны бровей Гимнастика (фейсфитнес) Укрепление лобной мышцы, естественный подъем дуг Массаж и лимфодренаж Снятие отечности и расслабление гиперактивных мышц RF-лифтинг Уплотнение кожи за счет синтеза нового коллагена

Гимнастика для укрепления мышц лба

Фейсфитнес требует регулярности, но дает стабильный эффект. Одно из базовых упражнений — фиксация лба ладонями. Преодолевая сопротивление рук, нужно поднимать брови вверх, тренируя лобную мышцу.

Также полезно работать над укреплением круговой мышцы глаза, чтобы предотвратить нависание век, что особенно актуально для создания выразительного взгляда в любом возрасте.

"Гимнастика лица — это отличная база. Нужно не просто поднимать брови, а учиться изолированно работать мышцами, не создавая новых морщин на поверхности кожи", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Массаж: снимаем мышечные спазмы

Мануальное воздействие позволяет "отлепить" мягкие ткани от костных структур глазницы, к которым они прикрепляются при хроническом спазме. Используя подходящую косметику для скольжения, необходимо прорабатывать область надбровных дуг круговыми движениями. Это улучшает микроциркуляцию и помогает бровям вернуться в более высокое положение.

Особое внимание стоит уделять точкам у внутреннего края брови. Именно здесь мышцы гордецов часто тянут ткани вниз, формируя недовольное выражение лица. Тщательное разминание этой зоны расслабляет лоб и делает взгляд спокойнее и доброжелательнее.

Микротоки и RF-лифтинг для плотности кожи

Если ручных техник недостаточно, на помощь приходят аппаратные технологии. Микротоки восстанавливают энергетический потенциал клеток и проводят "переобучение" мышц, расслабляя зажимы.

Это помогает избежать ошибок коррекции, связанных с гипертонусом мимики. А радиоволновой лифтинг (RF) воздействует на глубокие слои дермы, заставляя растянутые коллагеновые волокна сокращаться.

"Комбинация микротоковой терапии и RF-лифтинга дает результат, близкий к медицинским процедурам. Это безопасный способ уплотнить кожу и приподнять линию бровей без инъекций", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Ответы на популярные вопросы о поднятии бровей

Можно ли поднять брови только макияжем?

Макияж создает лишь визуальный эффект. Используя стойкую косметику для бровей и правильное высветление подбровной зоны, можно имитировать лифтинг, но физически ткани останутся на прежнем месте.

Как быстро виден результат от упражнений?

Первые изменения в тонусе мышц заметны через 2-3 недели регулярных занятий. Стойкий эффект подтяжки дуг формируется через 2-3 месяца тренировок.

Есть ли противопоказания у домашних аппаратов?

Основные противопоказания — наличие кардиостимулятора, онкология, беременность и острые воспалительные процессы на коже лица. Перед использованием всегда необходимо изучать инструкцию производителя.

Читайте также